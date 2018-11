Jyväskylä on kaupunki, jossa kaikki on lähellä kaikille ja joka kolmas vastaantulija on opiskelija

Mikkeliläiselle Linda Laakkoselle opiskelukaupungin valinta oli kahden kauppa. Pääaineestaan fysiikasta hän oli kiinnostunut jo lukion toisena vuonna, vaikka lopullinen päätös alanvalinnasta syntyikin vasta hakuajan loppumetreillä. Enää piti päättää, hakeutuisiko Laakkonen opiskelemaan Jyväskylään vai Turkuun.

– Olin kuullut Jyväskylästä paljon hyvää ja se oli lähempänä kotia kuin Turku. En ole katunut, että hain juuri Jyväskylään, Laakkonen, 21, kertoo vajaat neljä vuotta myöhemmin.

Laakkonen on yksi Jyväskylän 42 000 opiskelijasta. Kun kaupungissa on yli 141 500 asukasta, on lähes joka kolmas vastaantulija opiskelija. Laakkosen mielestä opiskelijakaupungin tuntu näkyy jokapäiväisessä elämässä.

– Kyllä se näkyy katukuvassa, varsinkin päivisin ja arki-iltoina keskustassa.

Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kampukset ovat aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Tästä syystä useiden opiskelijoiden tärkein kulkuväline on polkupyörä. Laakkonen tosin suosii jalkapelillä liikkumista.

– Asun niin lähellä yliopistoa, että mieluummin kävelen. Jos käy kaverilla hieman kauempana, tuntuu, että pyöräileminen on nopeampaa kuin autolla kulkeminen.

Kävelystä pitävien onneksi opiskelija-asunnot ovat Jyväskylässä pääosin keskustassa tai aivan sen liepeillä. Uusia, opiskelijoille suunnattuja asuintaloja rakennetaan aivan ydinkeskustan tuntumaan.

Taloustutkimuksen tänä vuonna tekemän tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaista suomalaisista 40 prosenttia on valmis suosittelemaan Jyväskylää opiskelukaupunkina. Juuri kukaan ei mainitse Jyväskylää kaupunkina, jota ei haluaisi suositella.

Kansainvälisen ISB-kyselytutkimuksen mukaan ulkomaalaisista opiskelijoista noin 95 prosenttia suosittelisi Jyväskylän yliopistoa.

Opiskelijakaupungin maineesta johtuen opintotarjonnan on oltava laajaa. Opiskella voikin korkeakouluissa, opistoissa tai Suomen kolmanneksi suurimman lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjän Gradian koulutuksessa.

Viime aikoina oppilaitokset ovat syventäneet yhteistyötään opiskelijoiden opintopolkujen rakentamisessa yhteiseen tarjontaan.

Yksityiskohtia kaupungin opiskelumahdollisuuksista saa oppilaitosten lähettiläiltä ja infolehtisistä.

Monia varmasti kiinnostaa myös, miten opiskelun aiheuttaman stressin saa unohtumaan.

Luultavasti tunnetuin Jyväskylässä järjestettävä tapahtuma on jokasyksyinen Kauppakadun Appro, johon matkustaa opiskelijoita joka puolelta Suomea. Pienemmän mittaluokan tapahtumia on viikoittain opiskelijoiden vallatessa kaupungin.

– Tutkijoiden yö ja Valon kaupunki ovat mielestäni todella ihania tapahtumia. Arki-iltoina esimerkiksi ylioppilastalo Ilokivessä esitettävät elokuvat ovat olleet todella kivoja. Varmasti löytäisi melkein joka päivä jotain, jos vain jaksaisi, Laakkonen sanoo ja naurahtaa.

Sporttiset opiskelijat löytänevät hekin nopeasti paikkansa kaupungista. Laakkonen epäilee, että Suomen ainoalla liikuntatieteellisellä tiedekunnalla on osansa harrastusmahdollisuuksien laajuudessa.

– Itse olen ollut mukana lähinnä korkeakoululiikunnan lajikokeiluissa. En ole vielä löytänyt lajia, joka olisi koukuttanut, Linda Laakkonen toteaa.