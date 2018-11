Jyväskyläläinen aerobicin kaksinkertainen maailmanmestari Tuuli Matinsalo: Luonto ja kaupunki samassa paketissa

Kaksinkertainen aerobicin maailmanmestari Tuuli Matinsalo ei voinut vastustaa pienen kaupungin etuja, vaan muutti muutaman vuoden etelämpänä asuttuaan takaisin opiskelukaupunkiinsa vuonna 2007. Tässä jutussa hän esittelee kuusi paikkaa, joissa lähiluonto loistaa Jyväskylässä.

1. Laajavuori: Ensilumenlatu tuli lokakuussa

Suunnistajat, lenkkeilijät ja marjastajat tuntevat jaloissaan, että Laajavuoren urheilukeskus nousee 200 metriin merenpinnasta. Kuntoilijat tykkäävät, Laajavuoren jyrkkäpiirteisissä kuusikoissa käy kuhina kesät talvet.

Matinsalo on suunnistanut opiskelijana Laajavuoressa pelkkien korkeuskäyrien tietojen varassa sekä saunonut kavereiden kanssa yleisessä saunassa Vuorilammella avantouinnin jälkeen.

– Melkein posket punehtuvat, kun muistelen, miten tuntuivat ronskeilta lauteilla saunoneiden mummojen jutut, Matinsalo sanoo.

Nyt Vuorilammen rannalla on tilaussaunoja, joita vuokraa hiihtokeskustakin pyörittävä Laajis Oy.

Ensilumenlatu tuli tälle talvelle jo lokakuussa, ja joka vuosi talvi on tuonut 50 kilometriä hoidettua latuverkkoa. Laskettelijoilla on käytössä 12 rinnettä Laajavuoren hiihtokeskuksessa. Frisbeegolfaajilla kiertää täyspitkä rata metsän suojissa. Jyrkät rinteet vetävät myös maasto- ja alamäkipyöräilijöitä sekä alamäkiluistelijoita.

2. Mattilanpelto: Pihasauna, palju – ja yllä tähtitaivas

Tuuli Matinsalo, Pasi Sarkkinen sekä heidän kolme lastansa Sanni (kuvassa), Jonni ja Juuso asuvat omakotitalossa Mattilanpellolla keskustan kupeessa. Koti on isolla puutarhatontilla, kuten muutkin talot Mattilan talon mailla. Sinne kaupunki kaavoitti tontteja heti sotavuosien jälkeen 1940-luvulla.

Puutarhan perällä on nyt myös uutta tuotantoa, vuonna 2012 rakennettu pihasauna. Siellä on myös palju – ja kaiken yllä tähtitaivas, kuvailee Matinsalo. Sauna lämpiää kolmesti viikossa.

– Siirtymä kotiovelta saunalle on lyhyt, mutta niin vain arki unohtuu saunalle astellessa, Pasi Sarkkinen sanoo.

Perhe on istunut pihasaunan katolla katsomassa ilotulituksia ja hävittäjien lentonäytöstä. Omalla pihalla kuunnellaan Lutakon ja Lounaispuiston konsertteja. Puutarhatöissä kintereillä juoksevat perheen kaksi koiraa.

Lapset puolestaan nauttivat lyhyistä välimatkoista kodin ja menojen välillä, Matinsalon mielestä oma koti tasapainottelee kaupungin ja luonnon välillä:

– Voi päättää joka päivä erikseen, että olenko tänään ihan maalla vai kaupungissa.

3. Seminaarinmäki: Vieläkin kampuksen kautta

Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäki on yhtä suurta puistoa, jossa kasvivalintoja teki aikoinaan arkkitehti Alvar Aalto. Kampuksen urheilukentän laidalle nimikkopuistoonsa arkkitehti halusi vain valkokukkaisia puita ja pensaita.

Niitä siellä on vieläkin, Suomen Yliopistokiinteistöt kunnostaa puistoa parhaillaan maisema-arkkitehti Gretel Hemgårdin suunnitelmien mukaisesti.

Seminaarinmäki on Matinsalon luontoretki kaupungissa ja osa mielimaisemia: luonnon ja punatiilisten rakennusten kokonaisuus. Hän oikaisee kampuksen poikki monta kertaa viikossa.

Kampuksella Matinsalo on ollut aikaansaava. Hän oli perustamassa yliopiston omaa voimisteluseuraa Campuksen Koontoa. Maailmanmestariksi hän nousi kilpa-aerobicissa vuosina 1996 ja 1999.

Seminaarinmäellä on vanha puutalo, Ryhtilä (kuvassa oik.), jossa annettiin aikanaan voimistelun oppia maan ensimmäisessä opettajaseminaarissa. Vanha puutalo on kunnostettu ja liikkujien käytössä. Vanhan salin suojissa Matinsalo on laatinut viime aikoina tanssikoreografioita ystävänsä tyttärille.

4. Rantaraitti: "Maailman kaunein työmatka"

Kun käy Jyväsjärven rantaan, ymmärtää järveä kiertävän Rantaraitin suosion. Lähes 13 kilometrin väylä vie nopeasti kaupunginosasta toiseen. Reitti kulkee valtaosin aivan veden ääressä. Kulkija ohittaa historiallisia pihapiirejä ja uusia taloja.

Ympäri mennään pyörällä, rullaluistimin, kävellen, juosten ja koirien kanssa. Kaupunki varustaa reittiä parhaillaan ulkokuntoilulaitteilla.

Matinsalo kuntoilee Rantaraittia pitkin arkisin työmatkansa Kuokkalan yhtenäiskouluun. Hän on siellä liikunnan ja terveystiedon lehtorina.

– Minulla on maailman kaunein työmatka. Ja tästä kun lähden, ei kertaakaan liikennevaloja! Matinsalo kehuu.

Alkumatkasta hän ajaa läpi Mattilanniemen kampuksen ja väistelee luennoille kiirehtäviä opiskelijoita. Taakse jäävät Ylistön silta ja sen vierellä nurmikentät, joilla Matinsalo jumppaa joka kesä Jyväskylän Naisvoimistelijoiden puistojumpissa.

5 Päijänne: Kaikille riittää vettä

Jyväskylän pinta-alasta vettä on viidennes. Rannoille mahtuu, sillä kaikki järvet luettuina rantaviivaa on 1 500 kilometriä. Varpaita huuhtoo puhdas Päijänne, Suomen toiseksi suurin järvi.

Päijännettä pitkin pääsee purjehtien tai rauhallisesti kajakilla liutellen. Vaikka Lahteen asti, jos jaksaa meloa.

– 120 kilometriä ja olet perillä, lupaa liikuntatieteen tohtori Béla Pavelka (kuvassa vas.), joka meloi aikanaan kilpaa Unkarin maajoukkueessa. Nyt hän järjestää retkiä sekä vuokraa muun muassa kajakkeja ja kanootteja Tavinsulka Oy:ssä.

Helpolle luontoretkelle voi suunnata aivan Jyväskylän edustalle, Kalasaareen. Se on yksi Päijänteen virkistysalueyhdistyksen saunallisista retkipaikoista. Sinne voi meloa tai veneillä makkaranpaistoon vaikkapa Samulinniemen edustalta. Pavelkan ohjaamilla retkillä saaressa vierähtää nopeasti kesäpäivä saunoen, syöden ja oleillen.

Purjehtijat tulevat joukoin heinäkuussa, kun kisataan Päijännepurjehdus Jyväskylän ja Padasjoen välillä.

6 Harju: Kaupungin vihreä keidas

Tuuli Matinsalo ei sanojaan säästele kivutessaan Harjulle, Jyväskylän kaupungin maamerkin laelle.

Jo näkyvät Vesilinnan näkötorni ja vieressä Harjun stadion, jalkapalloilijoiden ja yleisurheilijoiden kotiareena.

– Tämä on kaupungin vihreä keidas. Kun valot näkyvät Harjulta, tietää, että nyt tapahtuu! Matinsalo innostuu, kun ollaan puolessa välissä Neron portailla matkalla Harjun päälle.

Ensituntuman Harjuun Matinsalo otti opiskelijoiden haalarijuhlissa, kun hän aloitti liikunnanopettajan opinnot vuonna 1991. Jyväskylään hän tuli Vantaalta, lähti kertaalleen jo pois, mutta ei voinut olla palaamatta perheineen vuonna 2006.

Hän tarttui pienen kaupungin suuriin etuihin: luonto ja kaupunki ovat samassa paketissa.

Verraton lenkkipaikkakin Harju on, ympäri pääsee polkuja pitkin.

Vappuna Harjun rinteeseen saapuvat piknikporukat, loppukesästä ralliyleisö.

Kun Matinsalo polkaisi Harjulle kivenheiton päästä kotoaan Mattilanpellolta, yhteys luontoon ei katkennut kertaakaan.