"Kasvava Jyväskylä antaa eväät hyvään elämään" – Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola löytävät kotikaupungistaan paljon hyvää

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola pohtivat Jyväskylään!-liitteessä kotikaupunkinsa tilaa.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, miksi Jyväskylä on hyvä kaupunki?

Jyväskylä on urbaani kaupunki, jossa on kaikki mitä hyvään elämään tarvitaan. Täällä on opiskelun ja asumisen monipuoliset mahdollisuudet, arki hyvää ja kohtuullinen kustannustaso. Avoimen ja kansainvälisen kaupungin meininkiin on helppo kotiutua muualta tulleidenkin.

Kaikki tarvittava on lähellä. Se tuo elämänlaatua, sillä aikaa ei kulu esimerkiksi välimatkoihin arjessa. Liikkuminen on meille sydämen asia. Jokainen pääsee lähelle ja edullisesti liikkumaan, huippu-urheilijasta kuntoilijaan.

Millä keinoin Jyväskylä ympäristöineen on verraton tienoo jatkossakin? Mitkä ovat Jyväskylän vahvuudet?

Jyväskylä on vahvasti kasvava kaupunki ja vetovoimainen sekä asuin- että opiskelupaikkana. Jyväskylän yritysmaailmasta nousee jatkuvasti uusia kasvuyrityksiä ja kansainvälisiä ilmiöitä kuten Nordic Business Forum.

Kaupunki tekee myös rohkeita kasvun tekoja, Kankaan smart cityä rakennetaan ja Hippos2020-hanke on käynnistymässä. Työllisyys on kasvanut merkittävästi, palvelut ovat hyvät ja yhteistyö toimijoiden kesken erinomaista.

Varsinkin liikunnan ja huippu-urheilun koulutus ja valmennus ovat vahvuuksiamme.

Jyväskylä on tunnettu koulutuskaupunki. Mikä merkitys tällä on kaupungille?

Opiskelijat tekevät Jyväskylän ja luovat kaupunkiin avoimen, uteliaan ja dynaamisen ilmapiirin.

Jyväskylässä on asukkaita 141 500 ja opiskelijoita on 42 000. Todennäköisesti missään muussa kaupungissa opiskelijoiden määrä ei ole näin korkea muuhun asukasmäärään nähden.

Opiskelijoiden suuri määrä tuo kansainvälisyyttä sekä oivallista työvoimaa ja osaamista meidän yrityksillemme.

Mistä asioista itse erityisesti nautit Jyväskylän asukkaana?

Arvostan erityisesti Jyväskylän poikkeuksellisen avointa, nuorekasta ja suvaitsevaa ilmapiiriä. Tänne on helppo kotiutua ja järjestää elämänsä. Se on ollut tärkeää itsellenikin muualta tulleena.

Itselleni tärkeää ovat myös hyvät liikuntamahdollisuudet ja runsas tarjonta penkkiurheilua.

Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola, miksi Jyväskylä ja koko Keski-Suomi on hyvä paikka?

Jyväskylä on suomalaisen sivistyksen kehto ja kasvattamo. Täällä on ollut ensimmäinen suomenkielinen opettajaseminaari. Opettajien koulutuksesta syntyi Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän Lyseo on maamme vanhin suomenkielinen oppikoulu. Jyväskylä on myös aina ollut urheilun ja kulttuurin keskittymä.

Tekniikka ja talous nähdään kovina arvoina, mutta näiden takana ovat juuri sivistys, kulttuuri ja urheilu. Niistä Suomen kilpailukykykin ponnistaa.

Esimerkiksi Valmetista eli entisestä Valtion Tykkitehtaasta on tullut maailman johtava paperikoneiden tekijä, ylläpitäjä ja huoltaja. Firstbeat vie puolestaan sykkeen mittaamisen osaamista ympäri maailman.

Tulevaisuus syntyy ihmisistä. Keski-Suomi on sulatusuuni ja yhdistäjä ja kulttuurien törmäyttäjä. Jyväskylä on Suomen Yhdysvallat. Tänne on tultu idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä. Jyväskylän yliopisto on erittäin suosittu yliopisto.

Jyväskylän seutu on pystynyt aina uudistumaan, ja siksi se on myös jatkossa yksi vahvoista alueista Suomessa.

Suomalaisten hyvinvointi ei synny maaperämme rikkauksista, vaikka Suomessa on metsää, vettä ja ilmaa. Suomalainen pääoma ja kansallisvarallisuus on koulutuksessa.

Suomessa tulee jälleen ottaa uusi koulutusloikka. Jokaiselle on luotava mahdollisuus päästä yliopistoon, ammattikorkeakouluun tai ammatilliseen koulutukseen ilman, että opiskelemaan pääsyä joutuu odottamaan tai jonottamaan. Koulutuksen ylitarjonta olisi maailmanluokan koulutustason uudistus.

Jyväskylässä jotakuinkin jokaisella on alle kilometri lähimmälle järvelle. On hienoa, että täällä voi nauttia sekä kaupungista että rannoista samanaikaisesti. Ja onhan meillä tuhansien järvien MM-ralli ja vilkas tiede-, kulttuuri- ja urheiluelämä.