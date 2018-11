Lauri Markkanen: "Olen ikuisesti jyväskyläläinen" – NBA:ssa Chicago Bullsissa pian taas kentällä taituroiva koripalloammattilainen on ylpeä juuristaan

United Center on upea monitoimiareena muutaman kilometrin päässä Chicagon ydinkeskustasta. Se on myös Chicago Bullsin koripalloilija Lauri Markkasen kotikenttä. Jyväskylässä kasvaneen Markkasen koti on fyysisesti kaukana Atlantin toisella puolella, mutta henkisesti Suomen kaikkien aikojen paras NBA-koripalloilija on yhä keskisuomalainen.

– Olen ja tulen aina olemaan jyväskyläläinen. Vaikka asun muualla, Jyväskylä ei ikinä unohdu, hienon debyyttikauden NBA:ssa pelannut Markkanen vakuuttaa.

Markkasen jyväskyläläisyys ei ole sanahelinää. Viime talvena Bullsin somekanavilla levisi video Markkasesta Bullsin pukukopissa yllään Jyväskylä Basketball Academyn (JBA) huppari.

Jyväskylässä on syytä olla ylpeä Markkasesta, sillä 21-vuotias koripalloilija on kenties merkittävin jyväskyläläinen urheilulähettiläs maailmalla. Yhtä lailla Markkanen on ylpeä juuristaan.

– Jyväskylä on iso osa minun tarinaani. Tärkeimmät liikuntapaikat minulle olivat Monnari ja Kypärämäen koulu. Kavereiden kanssa pelailin jalkapalloa ja jääkiekkoa missä milloinkin.

– Minulla on aina ollut hyvät juniorivalmentajat ja koulut ovat tukeneet harjoitteluani. Kilpisen koululle järjestettiin mahdollisuus aamuharjoitteluun ja myös Voionmaan lukiossa sain paljon lisäharjoittelua liikuntavalmennuksien avulla.

Jyväskylä on Markkaselle tärkeä, mutta toisaalta rautaisella asenteella harjoitteleva huippulahjakkuus olisi todennäköisesti kohonnut huipulle myös muualla.

– Olen aina kokenut jokaisessa elämäntilanteessa, että pyrin harjoittelemaan kovempaa kuin muut. Näin ollen ajattelen, että olisin menestynyt muualtakin, mutta se olisi ollut mahdotonta ilman tukijoukkoja. Perhe, kaverit sekä kaikki valmentajat ja opettajat ovat pitäneet minut omalla tiellä ja puskeneet minua eteenpäin, Markkanen kiittelee.

Lauri Markkanen pelaa Chicago Bulssissa koripalloa.

Jyväskylästä Markkanen muutti pois ensimmäisen lukiovuoden jälkeen. Märskyn urheilulukio oli nuorukaiselle tärkeä askel.

– Pääsin harjoittelemaan Helsingissä kaksi kertaa päivässä maajoukkuetason pelaajien kanssa. Tärkein asia muuttoon oli silti itsenäistyminen. Koin, että ennen pitkää haluan muuttaa ulkomaille ja kokea epämiellyttäviä asioita. Siksi minun piti oppia elämään itsenäisesti.

Markkaselta jäivät kyynärpäävamman vuoksi NBA-kauden alun ottelut väliin, mutta kausi on pitkä ja kiireinen. Kuinka paljon huippuammattilainen ehtii seurata jyväskyläläistä urheilua?

– Koripalloa (JBA) seuraan paljon ja olen myös pelaajiin yhteyksissä. Jääkiekon mukana on aina ollut mukava elää, joten JYPin otteita seuraan myös. Olen JJK:n kasvatti, joten näitä kolmea joukkuetta seuraan aktiivisesti. Aikaero saattaa tehdä siitä tiukkaa, mutta sosiaalisen median kautta pysyn ajan tasalla.

Luonnollisesti Markkanen tietää Hippoksen muutossuunnitelmat, jotka pistävät toteutuessaan Markkasen uralle merkittävän Monitoimitalon maan tasalle.

– Monnarilta on jäänyt hienot muistot, mutta olen aina parannuksen puolella. Jos millään tavalla pystytään tarjoamaan paremmat liikuntaolosuhteet, olen sen tukena.

Jyväskylä on markkinoinut itseään viime aikoina Suomen liikuntapääkaupunkina. Tunnetuimman jyväskyläläisurheilijan mielestä titteli on oikea.

– Likes ja Kihu ovat merkittäviä tutkimuksen tekijöitä. Liikuntamahdollisuudet ovat kaupungissa hyvät ja paranevat entisestään Hippos-hankkeen myötä. Pieneen, kotoisaan kaupunkiin mahtuu kovia joukkueita pääsarjatasolla ja toivottavasti sellainen nähdään lähiaikoina koripallossakin.

– Jyväskylässä panostetaan myös nuorisotyöhön. Oiva esimerkki on omalla nimelläni kulkeva ilmainen koriskoulu lapsille, Lauri Markkanen muistuttaa.