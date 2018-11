Yrittäminen, työ ja osaaminen kohtaavat – Jyväskyläläinen perheyritys Inmics kasvaa, vaikka it-osaajista on maailmanlaajuinen pula

Jyväskyläläinen Autereen perhe sai kesällä 2017 kutkuttavan tarjouksen Telialta. Monikansallinen teleoperaattori halusi ostaa jyväskyläläisen ict-palvelutalo Inmics Oy:n, jonka omistivat isä Jukka Autere ja pojat Tomi ja Timo Autere.

Kaupanteolle oli kuitenkin kaksi jarrua: perheellä ei lähtökohtaisesti ollut aikeita myydä ja he halusivat ehdottomasti pitää liiketoimintansa myös Jyväskylässä.

Kun omistajat saivat vähitellen varmuuden siitä, että Inmicsin liiketoimintaa vahvistettaisiin nimenomaan sen kotikaupungissa, kauppa tehtiin. Isä ja pojat saivat yrityksestään 75 miljoonaa euroa.

Inmicsillä oli monta syytä pysyä Jyväskylässä. Niistä tärkein oli henkilöstö.

– It-alalla vaihtuvuus on keskimäärin 15 prosenttia, meillä se on puolet vähemmän. Jyväskylässä henkilöstö on sitoutuneempaa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, toimitusjohtaja Tomi Autere sanoo.

Koska osaamisintensiivisellä alalla kasvu vaatii lisää henkilöstöä, yritykselle on hyödyllistä toimia korkeakoulukaupungissa, osaajien lähteen äärellä.

– Olemme päässeet jopa vaikuttamaan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien suunnitteluun, jotta saamme juuri sellaista työvoimaa, jota tarvitsemme.

Inmicsin ja Telian kaupasta hyötyivät molemmat: kokonaisvaltaisia ict-palveluita tuottava Inmics sai uusia asiakkaita Telialta, joka on perinteisesti keskittynyt liittymiin ja yhteyksiin, ja päinvastoin.

Verkostohyötyjä haetaan Jyväskylässä nyt laajemminkin. Kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylä on ryhtynyt kokoamaan arvoverkostoja, joissa yritykset voivat hyötyä toisistaan myös ilman fuusioita.

Rakenteilla on myös kaupunkikehitysalustoja, kuten Kankaan älykaupunkialue, joka ei ole vain asuinalue vaan myös yritysekosysteemi.

Inmicsillä on Kankaalla monenlaisia mahdollisuuksia.

– 5G-verkossa älyratkaisuja voidaan käyttää rajattomasti. Vaikkapa postilaatikoihin voidaan asentaa tarrat, joista lähtee hälytys puhelimeen, kun posti on tullut, Autere sanoo.

Autereen kokemuksen mukaan Jyväskylä on erittäin yritysmyönteinen kaupunki. Yksi osoitus siitä on, että kaupunginjohtaja Timo Koivisto vierailee Inmicsillä säännöllisesti. Kun toimitilan parkkialue jäi liian pieneksi, kaupunki auttoi nopeasti laajentamaan sitä kadun puolelle.

– Erinomainen esimerkki tehokkaasta elinkeinopolitiikasta, Tomi Autere kiittelee.

Elinkeinoelämässä on nyt kaiken kaikkiaan hyvä meininki Jyväskylässä, sanoo kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin. Kasvu Open kasvattaa pääpalkintonsa ensi vuonna jo miljoonaan euroon, mikä lisää Jyväskylässä kehitetyn sparrausohjelman valtakunnallista painoarvoa.

Jyväskylässä pääkonttoriaan niin ikään pitävä Nordic Business Forum järjestää yhä näyttävämpiä yritysseminaareja, joiden maailmanmaine kasvaa vuosi vuodelta.

– Jyväskylässä on tällä hetkellä erittäin kasvumyönteinen ilmapiiri, Sandelin sanoo.

Jyväskylällä vetovoiman lisäksi pitovoimaa

Aivotutkimuskeskusta johtava Tiina Parviainen on esimerkki siitä, että Jyväskylällä on vetovoiman lisäksi pitovoimaa.

Parviainen syntyi, kasvoi ja opiskeli psykologiaa Jyväskylässä, teki väitöskirjan Aalto-yliopistossa Helsingissä ja lähti sen jälkeen postdoc-jaksolle Oxfordiin Britanniaan.

Aivotutkimuskeskuksen johtaja Tiina Parviainen.

Kansainvälisten jatko-opintojen jälkeen kotiseutu veti kuitenkin pisimmän korren, ja Parviainen palasi Jyväskylään vuonna 2011.

Paluumuutossa voitti myös Jyväskylän yliopisto, sillä Parviainen vaikutti osaltaan siihen, että kaupunkiin perustettiin monitieteinen Aivotutkimuskeskus. Keskukselle järjestyi kolmen miljoonan euron rahoitus aivomagneettikäyriä mittaavalle MEG-kuvantamislaitteelle. Sellaisia on koko maassa vain Jyväskylässä ja Helsingissä.

– Jyväskylällä on uniikkia annettavaa suomalaisen ja kansainvälisenkin aivotutkimuksen huipulle, Parviainen sanoo.

Keskuksessa tutkitaan aivojen muutoksia elinkaaren aikana erityisesti oppimiseen ja kehitykseen liittyen. Se vaatii raja-aitojen kaatamista.

– Jo maalaisjärki sanoo, että aivojen toiminnan ymmärtämiseksi tarvitaan osaamista monelta alalta: fysiikasta, biologiasta, fysiologiasta, psykologiasta, laskennallisista tieteistä, kielitieteistä, kasvatustieteistä ja niin edelleen. Jyväskylässä nämä alat kohtaavat helposti.

Monitieteinen aivotutkimus on valittu yhdeksi Jyväskylän yliopiston viidestä nousevasta alasta. Siltä odotetaan uusia avauksia, kun kaupunkiin nousee kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskittymä. Se pitää sisällään kaksi satojen miljoonien hanketta: uuden Sairaala Novan ja liikuntakeskus Hippoksen jättiuudistuksen.

– Yhteistyön mahdollisuudet esimerkiksi ennakoivassa terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa ovat aivan ilmeiset, Parviainen sanoo.

Ensi keväänä Jyväskylässä kokoontuu pohjoismaisten MEG-tutkijoiden konferenssi, jonka järjestämistä Parviainen koordinoi. Hän kehuu Jyväskylää tapahtuma-, messu- ja kongressikaupunkina.

– Pienuus tuo mukanaan monenlaisia ketteryysetuja, kaikki tarvittava on lähellä. Lisäksi vieraille voi tarjota omaleimaista ohjelmaa, kuten viedä heidät vaikkapa luontopolulle tai savusaunaan.

