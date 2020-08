Luulitko, että suomalaiset syövät paljon kotimaista kalaa? – Lähikalan sijaan lautaselle päätyy useimmiten tuontikala

Mainos | Niinhän sitä sanotaan, ettei makuasioista saisi kiistellä, mutta kotimaassa kasvatetun kirjolohen ja norjalaisen tuontilohen kohdalla puhutaan jo ihan erilaisista kaloista. Eikä ero synny pelkästään mausta vaan myös kalan lihan rakenteesta ja terveellisyydestä.

Kaikista suurin ero kalojen välille syntyy kuitenkin siitä, millä tavalla kalat on kasvatettu ja kuinka pitkän matkan ne kulkevat ennen kuin päätyvät lautasellemme.

Keskellä Suomea sijaitsevalla Rautalammilla toimii yksi Suomen kalankasvattamoista, joissa kasvatetaan Benella kirjolohta ja siikaa. Savon Taimen Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Lankinen kertoo, että Savon Taimen -yhtiöryhmän kasvattamat kalat kasvavat kalat kasvavat virtaavissa, puhtaissa vesissä sisämaassa.

Yksi Savon Taimen Oy:n tärkeimpiä tukku- ja jalostaja-asiakkaita on kuopiolainen Kalavapriikki Oy, joka valmistaa kalasta tuoretuotteita sekä pidemmälle vietyjä kalajalosteita Kalaonni-tuotemerkin alla.

- Kun aamulla kala perataan täällä Rautalammilla, se on puolen päivän jälkeen Kuopiossa Kalavapriikilla käsittelyssä ja asiakkaan saatavilla kaupoissa parhaillaan jo samana iltapäivänä tai iltana. Suomi on niin pieni maa, että kaikesta kalasta voi puhua lähikalana, mutta tässä tapauksessa kalaa kulkee vain 80 kilometrin matkan, Lankinen kuvailee.

Kalaa, joka tekee hyvää monella tavoin

Kotimaisen Benella Kalan terveellisyys ja ympäristöystävällisyys varmistetaan Raisioaquan ruokintakonseptilla, jota Benella Kirjolohen kasvattajat noudattavat.

- Benellan tuotelupaus on, että se on kalaa, joka tekee hyvää. Ensinnäkin Benella kirjolohi ja muut rasvaiset kalat ovat erityisen hyviä rasvahappojen ja D-vitamiinin lähteitä ja niiden EPA- ja DHA-rasvahapot ovat juuri oikealla tasolla. Tämä varmistetaan kalojen oikealla ruokinnalla, markkinointipäällikkö Juha-Matti Mäkelä RaisioAqua Oy:ltä kertoo.

Terveellisyyden lisäksi Benella Kala tekee hyvää myös ympäristölleen, sillä kalat ruokitaan kotimaisella Baltic Blend -rehulla. Rehun raaka-aineena käytetään silakasta ja kilohailista tehtyä puhdistettua kalajauhoa ja -öljyä.

- Jokainen Itämerirehulla kasvatettu kalakilo poistaa Itämerestä fosforia, kierrättää ravinteita ja vähentää merkittävästi kalankasvatuksen typpikuormaa. Joten ajatus siitä, että kalankasvatus tärvelisi vesistöjä, ei ole enää tätä päivää. Yksi osoitus tästä on se, että Benella kirjolohi ja siika ovat WWF:n Suomen kalaoppaan vihreällä listalla.

Kalavapriikin toimitusjohtaja Jari Korhonen kertoo, että valitessaan kotimaiset Kalaonni-tuotteen koko kalan toimitusketju on kuluttajalle läpinäkyvä ja valinta on muutenkin eettisesti kestävä.

- Kuluttaja näkee tuotteista aina, missä kala on kasvatettu. Me Kalavapriikilla pyrimme siihen, että jalosteissa käyttämämme kala on täysin kotimaista. Tällä hetkellä se ei aivan ympärivuotisesti onnistu, mutta uskon, että lähivuosina pystymme käyttämään 100 prosenttisesti suomalaista kalaa, Korhonen iloitsee.

Kalavapriikin toimitusjohtaja Jari Korhonen uskoo, että kotimaisen kalan kulutus ja arvostus lähtevät nousuun ja tuontikalan osuus vähenee.

Huomiota kalan alkuperään

Kotimaisen kalan tuoreudesta, terveellisyydestä ja vastuullisuudesta huolimatta suomalaisiin ruokapöytiin päätyy niin paljon tuontikalaa, että niin sanottu kalatase on pahasti pakkasen puolella. Suomeen tuodusta ja kulutetusta kalasta yli 80 prosenttia on ulkomailta, vaikka tarjolla olisi varmasti myös kotimaisia vaihtoehtoja.

- Itse uskon, että kuluttajat tulevat kiinnittämään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota kotimaisuuteen ja vastuullisuuteen myös kalatuotteiden kohdalla, sillä ne ovat jo nyt monelle tärkeitä arvoja. Tämä tulee näkymään positiivisesti myös kalataseessa, Korhonen toteaa.

Samaa toivovat myös Lankinen ja Mäkelä, jotka molemmat rohkaisevat valitsemaan laadukasta ja terveellistä kalaa läheltä, koti-Suomesta.

