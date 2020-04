Tiesitkö tämän poikkeustilanteesta?

Mainos | Nykyisessä poikkeustilanteessa hyvät neuvot tulevat enemmän kuin tarpeeseen. Ainakin Keski-Suomen alueella neuvoja ja neuvojia riittää, maakunnan voimat on nyt valjastettu yhdessä yrittäjien tueksi. Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Tapu Holttisen tärkein viesti yrittäjille onkin, että älä lamaannu, vaan pyydä ajoissa apua. Ulkopuolisen silmin moni itselle synkältä näyttävä asia voi näyttäytyä kokonaan uudessa valossa.

- Ensimmäinen neuvoni on, että älkää jääkö yksin, vaan pyytäkää apua. Ulkopuolinen saattaa nähdä tilanteessa mahdollisuuksia, joita itse ei näe. Tämä on yhteinen iso poikkeustilanne, jolloin on ilman muuta viisautta tarttua apukeinoihin, joita on tarjolla. Sitä varten on olemassa yrittäjäjärjestö ja loistavia luottamushenkilöitä. Sieltä varmasti saa apua, meistä kukaanhan ei selviä yksin.

Pidetään raha liikkeessä

Tapu Holttinen haluaa haastaa kaikki muutkin mukaan pelastustalkoisiin. Jokainen käytetty euro oman maakunnan ja yrittäjän hyväksi on nyt tarpeen. Rahaa kannattaa pitää nyt liikkeellä ja tukea paikallista yrittäjyyttä käyttämällä palveluita poikkeustilasta huolimatta.

-Osta pieneltä, osta yrittäjältä ja osta kotimaista. Kannustan kaikkia ennakoivaan ostamiseen: Voiko ennakkoon esimerkiksi hankkia jotain, jonka aika on myöhemmin? Lahja, lahjakortti, ennakkomaksu tai muu tukitoimi. Myös uusia verkkokauppoja on syntynyt ja niissäkin on kotimaisia vaihtoehtoja. Nyt voi kokeilla uudenlaista tapaa tehdä ostoksia.

Toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski Keski-Suomen Yrittäjistä on Holttisen kanssa samoilla linjoilla ja haluaa nostaa esille niitä tahoja, jotka ovat yrittäjien ja yritysten tukena juuri nyt. Tukirahoituksen lisäksi on tarjolla muun muassa yrityskummien tukea, yhteisiä verkkotapaamisia ja koulutuksia. Vaikuttamistyötä yrittäjien paremman arjen ja toimintaympäristön puolesta tehdään nyt enemmän kuin koskaan.

-Keski-Suomen alueella on noin 50 yrityskummia, jotka ovat yrittäjän apuna maksutta. Heiltä saa ulkopuolista näkemystä ja keskusteluapua oman yrityksen tilanteeseen. Järjestämme lisäksi verkkokoulutuksia ja webinaareja. Myös paikallisyhdistysten aamu- ja iltapäiväkahvit kokoontuvat verkossa säännöllisesti. Yrittäjäjärjestö pyrkii vaikuttamaan tuleviin toimenpiteisiin ja ratkaisuihin kaikin mahdollisin keinoin.

Mahdollisuus tulevaisuuspohdintaan

Vaikka nykyinen hankala tilanne koskettaa kaikkia, on rahoitusta yritystoiminnan ja yrittäjän tueksi saatavana useista eri kanavista. Hakumenettelystä saa neuvoja ja apua yrittäjärjestöstä. Jyräkoski valaa myös uskoa tulevaan, sillä poikkeustilanne päättyy joskus. Esimerkiksi juuri yrityskummien tuella voi tarkastella oman liiketoimintansa tulevaisuutta.

- Kannattaa kääntää poikkeustilanne yrityksen tulevaisuuspohdintaan. Mitä asiakkaat haluavat, mitä itse haluaa, mikä on oman yrityksen tilanne koronan jälkeen? Joka päivä olemme lähempänä kriisin päättymistä, nyt kannattaa käyttää kaikki tuet oman liiketoiminnan uudistamiseksi. Ja huolehditaan myös itsestämme ja toisistamme, yrittäjäjärjestökin on sitä varten, hän painottaa.