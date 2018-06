Haasta itsesi Seikkailupuisto Laajavuoressa

MAINOS| Seikkailupuisto Laajavuori Jyväskylän keskustan kupeessa tarjoaa tekemistä kaiken ikäisille ulkoilusta, kuntoilusta sekä huimista seikkailuista pitäville.

Laajavuoren hiihtokeskuksessa sijaitsevaan köysipuistoon on rakennettu pitkiä puusta puuhun kulkevia köysiratoja, joissa ylitetään erilaisia esteitä sekä lasketaan köysiliukuja. Lisäksi laskettelurinteiden alta löytyy tolppien varaan rakennettuja ratoja. Seikkailupuistosta löytyy 6 seikkailurataa yli 140 cm, 2 seikkailurataa yli 110 cm sekä 2 junnurataa alle 140 cm seikkailijoille. Lisäksi alueella on kolme harjoitusrataa, joissa kannattaa aluksi käydä harjoittelemassa liukuja sekä valjaiden kiinnitystä vaijereihin.

Ratojen yhteispituus on 2,2 kilometriä ja radoilta löytyy 31 köysiliukua, joista pisimmät 100 metriä. Tämän kesän uutuutena alueelle on tulossa huikea, noin 250 metriä pitkä, laskettelurinteen poikki kulkeva köysiliuku, joka varmasti ottaa mahan pohjasta hurjapäisemmälläkin seikkailijalla.

Lähteäkseen seikkailupuistoon ei tarvitse olla atleettisen vartalon omaava kokenut kiipeilijä. Riittää, että on valmis haastamaan itsensä tasapainoa, hieman voimaa, notkeutta sekä uskallusta vaativissa radoissa. Ratoja löytyy helpoista perheradoista vaativaan sporttirataan, joten fyysistä kuntoa koetellaan kokeneemmiltakin urheilijoilta. Lisäksi lapsille löytyy omat radat, joissa aikuisen on helppo kulkea vierellä maata pitkin.

Oppaat, joita puistosta löytyy useampi, opastavat kiipeilijät alkuun ja opettavat vaijereiden käyttöä sekä käyttäytymistä radoilla. Lisäksi apua voi kysyä kesken radan, ja tarvittaessa radan voi keskeyttää, jos alkaa tuntumaan liian haasteelliselta. Oppaat osaavat tsempata puistossa liikkujia todella hyvin, ja auttavat niin isoja kuin pieniäkin vaikeiden paikkojen yli.

Haasta itsesi

Kiipeily on liikuntamuoto, joka on samalla hauskaa että haastavaa. Se kehittää lihaskuntoa monipuolisesti, ja tekee hyvää myös henkiselle hyvinvoinnille. Tämä paikka kannattaa kokea jo pelkästään siksi, että pääsee haastamaan itsensä sekä ylittämään pelkoja, se tässä paikassa kuitenkin on se juttu.

Seikkailupuisto sopii lähes kaikille iästä tai kunnosta riippumatta, heillekin, jotka miettivät, uskaltavatko lähteä kiipeilemään monien metrien korkeuksiin. Kannattaa ainakin kokeilla, voi yllättyä positiivisesti.

Aiempaa kiipeilykokemusta ei tarvita

Aiempaa kokemusta kiipeilystä ei tarvita, paikan päällä olevat oppaat auttavat valjaiden sekä vaijereiden kanssa. Mukaan kannattaa ottaa rennot vaatteet, jotka saavat likaantua, ja jalkaan hyvät kengät. Hanskat ovat ihan ehdoton juttu. Jos itseltä ei löydy esimerkiksi työhanskan tyylisiä, kiipeilyyn soveltuvia hanskoja, voi ne ostaa myös paikanpäältä. Seikkailupuistoon voi ilmoittautua ennakkoon, ja täyttää seikkailusopimuksen jo etukäteen netissä.

Seikkailupuisto Laajavuori on avoinna lokakuuhun saakka, joten seikkailemaan ehtii vielä hyvin. Ja myöhemmin kesällä tulevaa noin 250 metrin köysiliukua kannattaa ehdottomasti käydä testaamassa paikan päällä.

Lisätietoa Laajavuoren seikkailupuistosta löydät täältä.

Tarkista puiston hinnasto ja aukioloajat.

Seikkailusopimuksen pääset täyttämään ennakkoon täällä.

Stoorin bloggaaja kävi perheineen tutustumassa seikkailupuistoon. Lue Kotitalosta-blogin Marian kokemuksista täältä.