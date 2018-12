Selkeää energiansäästöä ilman porakaivoja ja kaivantoja

Uuno ja Mirja Järvitalo muuttivat vuonna 1977 valmistuneeseen omakotitaloonsa syksyllä 2017, kun heidän maatilallaan tehtiin sukupolvenvaihdos ja pariskunta muutti lähemmäksi Tyrnävän palveluita. Pian Mirja ja Uuno huomasivat, että öljyä tulisi kulumaan turhan paljon: Tiedossa oli, että vuositasolla öljynkulutus olisi jopa 2500 litraa.

”Ja viimeksi kun katsoin, lämmitysöljy maksoi 1,10 litralta”, Uuno sanoo.

Mutta hinta ei paina enää, sillä valtaosin talo lämpenee helmikuussa asennetulla Viessmannin ilma-vesilämpöpumpulla. Järvitalojen taloon räätälöidyssä ratkaisussa ilma-vesilämpöpumppu on ensisijainen lämpöpattereissa kiertävän veden lämmönlähde. Talon alkuperäinen, mutta edelleen toimintakuntoinen öljykattila huolehtii käyttöveden lämmityksestä ja tukee lämpöpumppua kovimmilla pakkasilla. Järvitalojen kodin sydän on varaava leivinuuni, jossa poltettiin talven mittaan kolmisen kuutiota klapeja.

Lämmitysjärjestelmän päivitys kävi sujuvasti. LämpöYkkösen myyjä oli asiakaskäynnillä alueella ja tiedusteli puhelimitse Järvitaloilta sopisiko heilläkin pistäytyä tutustumassa lämmitysjärjestelmään ja kertomassa uusista vaihtoehdoista. Myyjän esittämä ratkaisu vakuutti Järvitalot niin, että tilaus eteni nopeasti.

”Ennen järjestelmän asentamista tuli mietittyä, että olisihan sähköpatterit olleet kaupassa halpoja, mutta lopulta öljyä ei ole kulunut muuhun kuin käyttöveden lämmittämiseen”, Uuno sanoo tyytyväisenä.

Uuno Järvitalo ja Jussi Kortesalmi tutustumassa uuteen järjestelmään.

Öljyn kulutus romahti, sähkölasku kasvoi vain vähän

Asennuksen jälkeen puolessa vuodessa Järvitalojen pannuhuoneessa on kulunut öljyä ainoastaan 200 litraa. Sähkön kulutus on lisääntynyt noin 60 eurolla talvikuukausina. Ilma-vesilämpöpumpuilla minimitavoite on, että öljyn kulutus puolittuu sen rinnalle asennetun järjestelmän ansiosta. Järvitaloilla öljyn kulutus laski jopa 70 prosenttia.

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikön hiljainen ääni on ollut mieluinen yllätys. Markkinoiden hiljaisin malli uskallettiin asentaa heti makuuhuoneen ulkopuolelle. Siellä sen äänen voi kuulla Mirjan mukaan vain tarkoin kuuntelemalla.

”Taloon muutettuamme heräsin alussa aina kun öljypoltin meni päälle, mutta nyt sen ääntä ei ole juuri kuulunut”, Mirja sanoo.

Jussi Kortesalmi Oulun Lämpöykkösiltä sanoo, että Järvitalojen järjestelmä voidaan täydentää myös ilma-vesilämpöpumppuun liitetyllä lämminvesivaraajalla, kun öljykattila aikanaan tulee tiensä päähän. Vanhan öljykattilan hyödyntäminen pienentää lämmitysremontin hintaa samalla kertaa.

Myös vanha öljykattila sai päivityksen samassa yhteydessä. Aiemmin Uuno kävi muutaman kerran viikossa kääntämässä vesikierron lämpötilaa säätävää shunttia pitääkseen sisälämpötilan sopivana. Nyt öljykattilaa ohjaa Ouman-lämpötilansäädin, joten sitä ohjaa tieto ulkolämpötilasta samoin kuin ilma-vesilämpöpumppuakin.

”Molemmat lämmönlähteet seuraavat ulkoilman ja pattereissa kiertävä veden lämpötilaa. Jos öljykattilan automatiikka havaitsee kiertovesipattereilta tulevan veden paluulämpötilasta, että ilma-vesilämpöpumppu tarvitsee apua lämmittämiseen, se osaa hyrähtää itsekseen käyntiin.”

Ilma-vesilämpöpumppu nappaa lämpöä pakkasilmastakin

Ilma-vesilämpöpumppu perustuu lämpöpumpputeknologiaan kuten maalämpökin.

Maalämpö käyttää maaperään varastoitunutta lämpöä, ilma-vesilämpöpumppu ulkoilman lämpöenergiaa.

Ilma-vesilämpöpumppu ei vaadi tilaa kaivolle tai maapiirille.

Myös pakkasilla ilmasta saadaan nykytekniikan avulla tuotettua lämpöenergiaa.

Sähkölämmitykseen ja öljyyn verrattuna säästöä tulee jopa yli puolet lämmityslaskusta.

