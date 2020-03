Mainos | Elina ja Ville Rosti alkoivat miettiä sähkösopimuksensa laatua tarkemmin, kun perheeseen syntyi kaksi lasta. Kaikki kriteerit täyttää paikallinen yhtiö.

Oiva Rosti touhuaa Jyväskylän Jyskässä sijaitsevassa uudessa paritalossa juuri niin kuin yksivuotiailla on tapana. Leikit ovat lattialla, ruokaa paitsi suussa, myös käsissä ja kaikenlaiset esineet testaamisen arvoisia. Aamusta iltaan jatkuva touhu tarkoittaa vanhemmille Elina ja Ville Rostille sekä iloa että pyykkiä. Arjen helpottamiseksi perheeseen ostettiin kuopuksen synnyttyä kuivausrumpu. Samalla vanhempia alkoi entistä enemmän kiinnostaa, minkälaisella sähköllä Oivan ja Ennin, 3, vaatteet kuivuvat.

Nuorena opiskelijana sähkösopimuksessa tärkeintä oli hinta. Nykyään asiaa tulee mietittyä eri kanteilta. Erityisesti lasten syntymän myötä olemme pitäneet tärkeänä sähkön ekologisuutta. Ilmastonmuutoksesta puhutaan nyt niin paljon ja näkeehän muutoksen ominkin silmin, Elina Rosti kertoo.

Nuoren perheen kannalta sähkösopimuksessa on muitakin tärkeitä yksityiskohtia. Rostit haluavat tukea paikallisia toimijoita, jotta heidän rahansa jäävät kotiseudulle. He arvostavat myös luotettavaa brändiä ja tietysti kilpailukykyistä hintaa, jolla on merkitystä myös opiskelijavuosien jälkeen.

Jo useita vuosia perhe on ollut Lumme Energian asiakas. Rostit vaihtoivat aikanaan kerran toiseen sähköyhtiöön, mutta palasivat nopeasti takaisin.

Vaakakupissa painoivat paitsi muut meille tärkeät asiat, myös S-bonuksen kertyminen. Siitä kertyy vuodessa merkittävä summa etenkin nyt, kun olemme muuttaneet uuteen, isompaan kotiin.

Kulutusta helppo seurata

Rosteilla on määräaikainen ja takuuhintainen Eko Lumme 24 kk vesi -sähkösopimus. Järvi-Suomen alueella toimiva Lumme Energia tuottaa sähkönsä vesivoimalla Vaajakoskella.

Vaikka perhe on tyytyväinen sähkönsä tuotantotapaan ja hintaan, he seuraavat edelleen kulutustaan tarkasti. Rostit sammuttavat valoja, pesevät ja kuivaavat vain täysiä koneellisia pyykkiä ja lämmittävät auton tehokkaasti. Uudet kodinkoneet ja maalämpö säästävät energiaa, mutta sähköä nekin vievät.

Kulutuksen mittaamisessa auttaa mahdollisuus seurata omaa sähkön käyttöä Lumme Energian nettisivuilla.

Jos kulutus nousee, pohdimme heti Villen kanssa, mitä olemme tehneet eri tavalla kuin aiemmin, Elina Rosti kertoo.

Oikean sähkösopimuksen valitseminen ja kulutuksen seuraaminen tuo perheen talouteen merkittäviä säästöjä. Ne ovat tärkeitä etenkin nyt, kun Elina Rosti on vielä pienten lasten kanssa hoitovapaalla. Esimerkiksi sähkösopimuksesta kertyneet S-bonukset käytetään ruokaan, lastentarvikkeisiin ja muuhun elämiseen.

Ennakoitavuutta talouteen tuo se, että määräaikaisessa sähkösopimuksessa hinta säilyy koko sopimuskauden samana. Kun sopimuskausi on loppumassa, pari vertailee edelleen vaihtoehtoja.

Toistuvasti päädymme kuitenkin Lumme Energiaan.

Viisi syytä valita Lumme Energia

Asiakaskokemus. Viimeisimmässä asiakastutkimuksessa 92 prosenttia Lumme Energian asiakkaista totesi, että yhtiön kanssa on helppoa ja vaivatonta asioida. Esimerkiksi Lumme Energian puhelinpalvelu on avoinna kellon ympäri. Yhtiö haluaa erottautua kilpailijoista hyvällä asiakaspalvelulla ja saavutettavuudella.

Taloudellinen etu. Lumme Energialla on aina kilpailukykyiset hinnat. Lisäksi sähköstä kertyy asiakkaalle S-bonusta, joka on enimmillään jopa viisi prosenttia sähkölaskun arvosta.

Uusiutuva energia ja paikallisuus. Keski-Suomessa ilmastoneutraalia energiaa tuotetaan paikallisesti aivan Jyväskylän kaupungin kupeessa Vaajakosken vesivoimalaitoksessa. Hankkimalla Lumme Energiaa, tuet paikallisuutta ja säästät luontoa!

Yhteisöllisyys. Lumme Energia haluaa olla paras sähköntarjoaja, mutta myös muuten osa asiakkaan ja yhteisön arkea. Lumme Energia tarjoaa asiakasetuja esimerkiksi moniin Jyväskylän seudun kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin.