Paluumuuttaja Teemu Hultin ja Lumme Energian arvot kohtasivat sataprosenttisesti uusiutuvalla vesivoimalla tuotetussa sähkössä

Mainos | Elämä Mikkelissä on maistunut Teemu ja Maarit Hultille, jotka muuttivat sinne toukokuussa Espoosta. Uppo-outoon paikkaan he eivät päätyneet, sillä Maarit Hult on kotoisin Mikkelistä. Eikä Savo ole Teemu Hultillekaan vieras, sillä hän on kotoisin Hankasalmelta.

Pariskunta oli miettinyt paluumuuttoa Mikkeliin jo pidemmän aikaa. Kun lapset tulivat siihen ikään, että muuttivat pois kotoa, ajatus muuttui todeksi todella nopeaan tahtiin.

— Saimme molemmat työtä Mikkelin keskussairaalasta. Minä olen teho-osastolla sairaanhoitajana ja vaimo osastoylilääkärinä.

Pariskunnalla on vielä talo myytävänä Espoossa, jossa he ovat joutuneet käymään viikonloppuisin.

— Mielellään sieltä on lyhyenkin vierailun jälkeen palannut Mikkelin rauhaan.

Uuden kotikaupungin rauha syntyy Hultin mielestä muun muassa siitä, että työpäivän jälkeen ehtii hoitamaan monenlaisia asioita, istua torilla kahvilla, eikä kello ole senkään jälkeen vasta kuin neljä. Pääkaupungissa minkä tahansa asian ääreen pääsemisessäkin menee puoli tuntia, ja jos niitä on hoidettavana useita, tunteja kuluu useita.

— Täällä kaikki on mukavan tiiviissä paketissa.

"Miksi en valitsisi paikallista?”

Teemu Hult vertaili ennen muuttoa sähköyhtiöitä ja tuli siihen tulokseen, että hän haluaa palvelun paikalliselta yhtiöltä. Kun Lumme Energialla oli tarjota sellaisia vaihtoehtoja, jotka vastaavat hänen arvojaan, hän ei löytänyt yhtään syytä, miksi ei valitsisi sitä.

— Olemme kumpikin luonnosta nauttivia ihmisiä, ja sen säilyminen on meille tärkeää. Lumme Energiasta syntyi vaikutelma, että yhtiössä on jo nyt ajateltu näitä asioita ja halutaan ajatella ja kehittää jatkossakin.

Lumme Energian EKOenergia on uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, joten kuluttajan ostopäätöksellä on mahdollisimman vähän vaikutuksia luonnon ja ympäristön tilaan.

— Itse sopimus oli vaivaton tehdä puhelimessa. Nyt kun muutamme Mikkelissä vuokra-asunnosta omaan taloon, tein vaihdon vieläkin vaivattomammin Lummeen chat-palvelussa, Hult kertoo.

Elivoimainen järvilohi -hanke lähti liikkeelle Marko Luhtalan aloitteesta. Kuusivuotisessa hankkeessa tehdään kaikki mahdollinen, jotta saimaannorppaakin uhanalaisempi Saimaan järvilohikannat saataisiim elvytettyä. Lumme Energia on hankkeen suurin yksityinen rahoittaja.

Muuttajan muistilista

1. Muista tehdä sähkösopimus

Uudesta kodista pääsee nauttimaan heti, kun on muistanut tehdä uuden tai siirtää voimassa olevan sähkösopimuksensa Lumme Energian kanssa. Mitä pikemmin sähkösopimuksen tekee sen parempi.

— Moni asiakas kysyy, voiko hänellä olla samaan aikaan voimassa kaksi sähkösopimusta. Vastaus on että kyllä voi. Uusi sähkösopimus alkaa vasta sovitusta päivästä, kertoo Lumme Energian sähköisten palveluiden asiantuntija Hanna Lehtinen.

Lumme Energia hoitaa puolestasi vanhan sopimuksen irtisanomisen. Kun huolehdit sopimusasiat kuntoon ajoissa, on sähkö käytettävissäsi siellä missä ja silloin kun sitä tarvitset, etkä maksa ylimääräisiä laskuja.

Sähköntoimitus katkaistaan pois edellisestä asunnostasi sopimuksen päättymistä seuraavana arkipäivänä, jollei seuraava asukas ole tehty käyttöpaikalle uutta sopimusta.

2. Tee sopimus sinulle sopivalla tavalla

Uusi sähkösopimus tulee tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen muuttoa. Sen voi tehdä itselleen parhaiten sopivalla tavalla joko puhelimessa tai Lumme-Energian nettisivuilla tai nettisivuilta avautuvassa chat-palvelussa, jonka palveluneuvojat auttavat sopimuksen tekemisessä. Chat on avoinna arkisin 9—22 ja sunnuntaisin 10—18. Keskustelemaan pääsee hyvin nopeasti.

— Jos sopimuksen tekeminen on päässyt unohtumaan, ja muuttoon on viisi päivää tai vähemmän, kannattaa soittaa 24/7 auki olevaan asiakaspalveluumme numeroon 0800-90110. Sinne voi soittaa vaikka keskellä yötä, ja laittaa minkä tahansa sähkösopimukseen liittyvän asian vireille, Lehtinen sanoo.

Sähkön kytkennän tekee verkkoyhtiö. Pikapyynnöstä verkkoyhtiö voi periä hinnastonsa mukaisen maksun.

3. Tee sinulle sopivin sähkösopimus

Lumme Energialla on valita vaihtoehtoja jokaisen elämäntilanteen ja sähkönkäytön tarpeiden mukaan. Luontoarvoja korostavat voivat olla varmoja, että saavat Lumme Energialta ympäristöystävällistä sähköä.

Esimerkiksi opiskelijalle riittää useimmiten kiinteä kuukausihintainen XS-sopimus, joka sisältää sähköä yksiön tai pienen kaksion normaalikäyttöön sinkkutalouksissa, kun lämmitys ei tapahdu sähköllä.

Opiskelijan on hyvä tarkistaa, tarvitseeko oman sähkösopimuksen vai sisältyykö sähkö vuokraan.

— Otamme yhteyttä asiakkaaseen, jos sähkön kulutus on ylittämässä pakettiin kuuluvan määrän. Näin sähkölaskun suuruus ei koskaan pääse yllättämään, Lehtinen sanoo.

Lumme Energia laskuttaa sinulta sähköenergiasta, ja se hoitaa puolestasi myös sähkönsiirtoon liittyvät sopimusasiat. Sähkönsiirron osuudesta saat laskun paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä.