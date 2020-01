Teemu Hult säästi selvää rahaa vuokraamalla muuttolaatikot Lumme-tiimin kautta - ja se on vain yksi Lumme Energian asiakkailleen tarjoamista eduista

Mainos | Teemu Hultista tuli Lumme Energian asiakas viime toukokuussa, kun hän ja vaimo Maarit Hult muuttivat Espoosta Mikkeliin, vaimon entiseen kotikaupunkiin.

Muutto tuli eteen varsin nopeasti, eikä heille vielä siinä vaiheessa jäänyt aikaa hankkia omaa asuntoa, vaan pariskunta muutti väliaikaisesti vuokralle.

Joulukuussa 2019 oli edessä oli toinen muutto, kun Hultit ostivat talon Mikkelistä. Siinä vaiheessa Teemu Hult muisti Lumme Energian Lumme-tiimin, jonka jäsen hänestä oli tullut sähkösopimuksen myötä.

Hult avasi Lumme-tiimin osion sähköyhtiön nettisivuilta ja tilasi sitä kautta Kuljetusliike Mustapäältä muuttolaatikoita, jotka hän Lumme-tiimiläisenä sai vuokrattua puoleen hintaan.

— Pääkaupunkiseudulla muuttofirmoja ja muuttolaatikoiden tarjoajia on pilvin pimein, mutta täällä Mikkelissä tarjonta ei ollutkaan niin runsasta. Mutta Lumme-tiimin etuna sain vuokrattua muuttolaatikot edullisesti ja todella helposti. Vaikka muuttolaatikot olivat Savonlinnassa, niiden tuonti Mikkeliin onnistui mainiosti, ja palauttamisenkin päivämäärästä sopiminen oli hyvin joustavaa, Hult kertoo.

Muuttolaatikot ovat vain yksi monista Lumme-tiimin eduista.

— Sieltä löytyy kivasti kaikenlaista vapaa-aikaan ja monenlaiseen tekemiseen liittyviä alennuksia ja etuja. Toivottavasti muistan kurkata aina aika ajoin, ettei käy niin, etteivät edut jäisi vahingossa käyttämättä.

Aidosti ympäristöstä välittävä sähköyhtiö

Lumme-tiimi ja sen edut tulivat Hultille ikään kuin mukavana bonuksena Lumme-Energian asiakkaana. Painavimmat syy sähköyhtiön valintaan hänelle olivat paikallisuus ja ympäristöystävällisesti tuotettu sähkö.

— Kun vertailin sähköyhtiöitä, Lumme Energiasta syntyi vaikutelman, että yhtiössä on jo nyt ajateltu ympäristöasioita ja niitä halutaan ajatella jatkossakin. Se on minulle ja vaimolleni tärkeä asia, koska liikumme paljon luonnossa, Hult sanoo.

Monta syytä valita Lumme Energia

Vastuu ympäristöstä



Kun asiakas valitsee jonkun Lumme Energian uusiutuvalla energialla tuotetun sähkösopimuksen, pienentää hän hiilijalanjälkeään, säästää luontoa ja osallistuu samalla erilaisten ympäristöhankkeiden tukemiseen.

Suurin yksittäinen hanke, johon Lumme Energia on sitoutunut, on Elinvoimainen järvilohi, jonka tavoitteena on pelastaa erittäin uhanalainen Saimaan järvilohi.

Aurinkopaneeleista kiinnostuneet voivat pyytää Lumme Energialta maksuttoman aurinkosähkökartoituksen ja saada itselleen toimivimman aurinkosähköjärjestelmän.

Lumme Energia rahoittaa monivuotista Elinvoimainen järvilohi -hanketta, jolla pyritään elvyttämään erittäin uhanalainen Saimaan järvilohikanta.

Lumme Energian asiakkaana sinusta tulee Lumme-tiimin jäsen ja pääset käyttämään kaikkia sen tarjoamia etuja, kun olet tunnistautunut sähköisessä Helmi-asiointipalvelussa. Sen pääset tekemään joko asiakas- ja käyttöpaikkanumerolla tai pankkitunnuksilla.

Lumme-tiimiläisenä saat rahanarvoisia etuja, muun muassa alennuksia ravintoloista ja monista vapaa-ajan harrastuksista.

S-Bonus



Sähkölaskusi kerryttää S-Bonustiliäsi samalla tavalla kuin ostoksetkin S-ryhmän toimipisteissä. Kun ilmoitat Lumme Energiaan jäsennumerosi, saat Bonusta maksamistasi sähkölaskuista.

Hinta



Sinua opastetaan hankkimaan sinulle sopivin sähkösopimus, etkä koskaan maksa mistään ylimääräisestä. Lumme Energia on jo pitkään ollut kolmen edullisimman sähköyhtiön joukossa.

Helmi-palvelu



Lumme Energian sähköinen asiointipalvelu, josta voit seurata sähkönkulutustasi. Voit esimerkiksi tutkia, miten sähkönkäyttösi jakautuu vuorokauden, viikon, kuukauden tai vuoden aikana.

Helmi-palvelusta löydät myös sähkölaskuhistoriasi, ja pääset vertailemaan sähkökulutustasi ja toteamaan, ovatko esimerkiksi toimenpiteesi sähkönsäästössä toimineet toivotulla tavalla.

Kulutusseurannan ja laskujen lisäksi sieltä löytyvät myös sopimustiedot.

Palvelu toimii



Voit asioida Lumme Energian kanssa sinulle parhaiten sopivalla tavalla.

Puhelinpalvelu numerossa 0800-90110 toimii 24/7, ja puhelu on maksuton.

Saat yhteyden myös sähköpostilla asiakaspalvelu@lumme-energia.fi tai voit varata Mikkelissä ajan asiakaspalveluun nettisivuilta löytyvästä ajanvarauskalenterista.

Savonlinnassa asiakaspalvelupiste on Olavinkatu 49:ssä ja avoinna arkisin 9-16.

Lisäksi sinua palvellaan Lumme Energian nettisivuilla. Sieltä löytyy myös chat-palvelu (arkisin 9-22, la—su 10-18), josta saat tarvitsemaasi opastusta.

Lumme Energian NPS-suositteluindeksin keskiarvo on 69 (2019), eli sadasta asiakkaasta 69 suosittelisi sähköyhtiöitä myös muille.

Kun suosittelet Lumme Energian sähkösopimusta kaverillesi, sekä sinä että kaverisi ansaitsette 10 euron vähennyksen seuraavasta sähkölaskusta.

Lumpeenlehti



Lumme Energian asiakaslehden asiakkaat saavat sen ilmaiseksi. Lehdessä on sekä hyötytietoa sähköyhtiön asiakkaille sekä viihdyttävää lukemistoa. Lehden artikkelit löytyvät paitsi painetusta lehdestä sähköisinä versioina Lumme Energian Energiaa-sivustolta.