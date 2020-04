Hygieenisyys ja lukuisat käyttökohteet ovat mobiilimaksamisen valtteja koronatilanteessa

Mainos | MobilePay-maksusovellus löytyy jo yli 1,2 miljoonan suomalaisen älypuhelimesta, ja käyttäjiä on ympäri Suomen. MobilePayta voi käyttää kaverilta kaverille -maksamisen lisäksi myös kassoilla, verkkokaupoissa ja sovelluksissa maksamiseen. Mobiilimaksaminen on myös turvallinen tapa maksaa vaikkapa kauppaostokset tai lääkkeet läheiselle tai naapurille, joka käy kaupassa karanteenissa olevan puolesta. MobilePaylla maksut hoituvat vaivatta ilman käteistä tai turhaa kosketusta.

Tässä hetkessä mobiilimaksut ovat erityisen hygieeninen vaihtoehto maksamiseen, sillä käytettäessä MobilePay-sovellusta ei tarvitse käsitellä rahaa, maksukortteja tai maksupäätettä lainkaan.

MobilePaylla voi maksaa Jyväskylän alueella bussilippuja ja ruokaostoksia

Mobiilimaksaminen onnistuu monissa paikoissa, esimerkiksi jo valtaosassa Suomen ruokakaupoista. MobilePaylla voi maksaa ostokset kassalla lähes 80 % päivittäistavarakaupoissa, kuten kaikissa K-ryhmän ja lähes kaikissa S-ryhmän ruokakaupoissa. Lisäksi MobilePay toimii useissa verkkokaupoissa ja applikaatio-ostoissa, kuten Wolt-tilauksissa ja joukkoliikenteen Linkki-lippusovelluksessa

Mobiilimaksaminen on mutkatonta: MobilePayn käyttäjät voivat maksaa ostoksensa yhdellä pyyhkäisyllä sovelluksessa. Kaikkien pankkien asiakkaat voivat ladata ja käyttää sovellusta ilmaiseksi. Toisin kuin maksukorttien lähimaksuominaisuudella, MobilePaylla voi maksaa kerralla myös yli 50 euron ostokset. Voit siis hoitaa isommatkin ostokset hygieenisesti maksupäätteeseen koskematta. Kanta-asiakkuuskortitkin saa liitettyä sovellukseen, jonka jälkeen jäsenedut kerääntyvät automaattisesti samalla, kun maksaa MobilePaylla.

Lataa MobilePay puhelimesi sovelluskaupasta tai suoraan tästä.

Pienyrittäjä, etsitkö uusia maksutapoja?

Korona on myös pakottanut myös lukuisat pienyritykset muuttamaan omaa toimintaansa selvitäkseen kriisin yli. Moni pohtii nyt, miten palvella asiakkaita etäisyyden päästä.

Monet yrittäjät ovatkin tuoneet nyt palveluitaan asiakkaiden luo ja ottaneet käyttöön mobiilimaksutavan, sillä sen avulla maksut voidaan hoitaa ilman maksupäätettä esimerkiksi asiakkaan kotiovella, ilman käteistä tai kortteja.

Koronakriisi on lisännyt kiinnostusta MobilePay MyShop-ratkaisua kohtaan – uusia yritysasiakkaita rekisteröityy palveluun nyt yli 4 kertaa enemmän kuin ennen kriisiä. MyShop on kustannustehokas ja helposti mukana kulkeva maksuratkaisu, johon ei tarvitse tehdä erillisiä laitehankintoja.

MobilePayta käyttää jo yli 1,2 miljoonaa suomalaista – siksi mobiilimaksaminen ilman maksupäätettä on myös pienyrittäjille hyvä tapa ottaa maksuja vastaan, hygieenisesti ja langattomasti.

MobilePay

MobilePay on Pohjoismaiden johtava mobiilimaksuratkaisu, joka on ilmainen kaikkien pankkien asiakkaille. Sovellus toimii kaikilla yleisimmillä puhelimilla, kaikilla korteilla ja kaikissa maksutapahtumissa, kuten kuluttajien välisissä maksuissa, verkkokaupoissa, pienemmissä myymälöissä, suurilla ketjuilla, sovelluksissa, kansalaisjärjestöjen varainkeruussa, toistuvissa maksuissa ja laskujen maksussa. MobilePay Suomi on osa MobilePay-konsernia. Suomessa on jo yli 1,2 miljoonaa MobilePay-käyttäjää.

