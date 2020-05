Muutosjohtaja operoi fossiilittomasti

Mainos | "Muistan hyvin, kun kävimme keskenämme neuvonpitoa ensimmäisestä biokaasuautostamme", kertoo Kai Niemi, Niemi Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja. "Auto oli kalliimpi kuin tavalliset autot, ja tankkauspisteitäkin oli tuolloin vain muutama. Mutta aate oli meillä kaikilla niin vahva, että päätös syntyi nopeasti. Eikä sitä ole päivääkään kaduttu."

"Kun sitten saimme käyttöömme ensimmäisen suuren biokaasurekkamme, hankimme siihen rekisteritunnukseksi BIO-1", yrityksen toimitusjohtaja Ilpo Niemi jatkaa ja naurahtaa. "Se ei ollut aivan helppoa, kun kilpi piti käydä hankkimassa Pohjois-Karjalan kulmilta asti. Mutta hankinta oli vaivan arvoinen: kilpi on meille tärkeä symboli ja tärkeä kannustin."

"Siitä alkoi tiemme kohti kokonaan fossiilitonta kalustoa", lisää asiakkuusjohtaja Juha Niemi, joka itsekin vielä silloin tällöin istahtaa BIO-1:n puikkoihin. "Ja tällä hetkellä koko autokantamme, kaikki noin 150 punaista autoamme, ajaa fossiilittomasti."

Niemellä mennään nyt BUDSilla

Yritys on nimennyt ehdottoman fossiilittomuutensa lyhenteellä BUDS, joka nimensäkin puolesta (bud = nuppu, silmu, verso) sopii hyvin uuteen kevääseen ja puhtaaseen uuteen aikaan. Lyhenne avautuu helposti: B niin kuin Biokaasu, UD niin kuin Uusiutuva Diesel, S niin kuin Sähkö.

"Asiakkailtakin olemme saaneet kautta linjan paljon kiitosta ja kannustusta. Erityisesti muuttoalan kattojärjestöt ja muut ulkomaiset kumppanimme ovat osoittaneet kiinnostusta ja kyselleet meiltä kokemuksiamme fossiilittomasta käyttövoimasta", johtaja Esa Niemi, veljeksistä nuorin, toteaa. "Ylipäätään BUDS on otettu hyvin innostuneesti vastaan. Tuohan se meidän kaikkeen tekemiseemme tärkeän lisäarvon samalla kun heijastaa omia perusarvojamme."

Ja sitä tekemistä Suomen suurimmalla muuttajalla on paljon. Jo pelkästään koti-, yritys- ja ulkomaanmuuttoja tehdään vuosittain yli 35 000. Kun tämän lisäksi huolehditaan yli 60 000 muuta palvelutehtävää, ei ole alkuunkaan yhdentekevää, miten punaiset autot tankataan. Fossiilisten polttoaineiden käyttö Niemen autojen tankeissa on nyt konkreettisesti loppu ja historiaa.

"Koronavirus saadaan varmaankin talttumaan ennen pitkää erilaisin suojatoimin, rokottein ja lääkkein. Mutta ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ei valitettavasti ole mahdollista kehittää rokotetta”, Ilpo Niemi toteaa. "Ilmaston ääri-ilmiöiden torjunta ja muu ympäristönsuojelu vaativat meiltä kaikilta määrätietoista ja pitkäjänteistä yhteistyötä.”

Ympäristön ja kierrätyksen merkitys on tunnustettu yrityksessä toiminnan alusta asti. Hyvä esimerkki tästä ajoittuu 80-luvun alkuun, jolloin veljesten isä Kalevi Niemi hankki yritykselle ensimmäiset muoviset muuttolaatikot kestävämmäksi ja pitkäikäisemmäksi vaihtoehdoksi pahvilaatikoille.

”Isän laatikkostrategia kestää päivänvalon tänäkin päivänä”, Esa Niemi kiittää. ”Laatikoita voidaan käyttää satoja kertoja uudestaan. Ja kun ne tulevat tiensä päähän, laatikot palautetaan takaisin tehtaalle uusien laatikoiden raaka-aineeksi. Ja koska laatikot pestään pesulinjastolla jokaisen käyttökerran jälkeen, on sanomattakin selvää, että pesuaineen tulee olla ympäristöystävällinen.”

Niemen kierrätyksessä vain yksi tavoite: ei mitään enää kaatopaikalle!

Niemellä on nähty paljon aikaa ja vaivaa myös muiden ympäristöajatteluun kiinteästi liittyvien palvelujen kehitystyössä.

"Kiertotalous on vahva trendi Suomessa. Raaka-aineiden ja materiaalien entistä tarkempi hyötykäyttö on nostanut esimerkiksi kierrätyksen hyvin tärkeään rooliin", Kai Niemi sanoo.

"Monet tehtävistämme liittyvät kalusteiden, koneiden ja muiden tavaroiden sisään kantamiseen. Kun kannamme uutta sisään, viemme samalla kierrätettäväksi kaiken vanhan ja tarpeettoman", Juha Niemi täydentää. "Esimerkiksi osa toimistokalusteista voidaan kunnostaa ja myydä edelleen. Mutta sitten on tietysti paljon sellaista, mitä ei voida enää käyttää. Kaikki tällaiset tavarat ja materiaalit ohjataan omalle kierrätysasemallemme, josta ne kanavoidaan edelleen mm. uusiotuotannon raaka-aineiksi. Ja sekin, mitä ei millään muulla tavoin voida hyödyntää, löytää oman hyötykäyttönsä esim. lämpövoimaloiden polttoaineena."

Viime kuukausien koronakriisi ei ole kovinkaan suuresti heijastunut ulospäin Niemen palvelutoiminnoissa. ”Toki otimme heti käyttöön kaikki tarvittavat suojavarusteet ja varautumistoimenpiteet henkilöstön ja asiakkaiden suojelemiseksi”, Ilpo Niemi täsmentää.

"Tapahtuma- ja messupalveluissa on ilmennyt ymmärrettävää Stand by -varautumista, mutta kaikki muut palvelutoimintomme ovat pyörineet jokseenkin normaalisti. Eräissä palveluryhmissä kuten esimerkiksi rakentamiseen liittyvissä logistisissa tukitoimissa, on tapahtunut suoranaista kasvua. Sama ilmiö on näkynyt myös varastointipalvelujemme kysynnässä."

"Toimistorutiinit ovat sujuneet hyvin myös etänä. Kenttäväkemme ja kenttätöidemme kohdalla ´uusi normaali´ on paljolti ollut ´se vanha tuttu vanha normaali´", toimitusjohtaja Ilpo Niemi luonnehtii.

