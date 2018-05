Anu ja Rene arvostavat Omaeläinsairaalan helppoutta

MAINOS | Anu Heiskanen toi heinäkuussa 11 vuotta täyttävän Renen terveystarkastukseen Kuopion uuteen Omaeläinsairaalaan. Kaksikko ei ollut vielä ehtinyt vierailemaan uusissa tiloissa, mutta avaran valoisat tilat ja pienet yksityiskohdat keräsivät heiltä kiitosta.

- Kiinnitin heti huomiota lattiaan, joka ei ole Renelle yhtään liukas. Koiralle on ikävää, jos tassut liukastelevat esimerkiksi kaakelilattialla. Tulimme hakemaan ensisijaisesti reseptiä punkkilääkkeeseen, mutta on ihan hyvä tarkistaa koiran kunto säännöllisin väliajoin, Heiskanen toteaa.

Heiskanen on käyttänyt Renen kanssa useita eri eläinlääkäripalveluita, mutta nyt he ovat tykästyneet erityisesti Omaeläinsairaalaan.

- Lemmikinomistajan arvostan erityisesti helppoutta ja sitä, että kaikki koirani tiedot ovat samassa paikassa. On hienoa, että esimerkiksi rokotuksista muistutetaan. Ja tietysti on tosi hienoa, että täällä on päivystys, jos jotain sattuu tapahtumaan ja hätätilanteissa osataan suhtautua lemmikin lisäksi ymmärtävästi myös omistajaan.

Anu Heiskanen lisää, että hän arvostaa myös sitä, että sekä koira että omistaja tulevat ymmärretyiksi.

- Renellä on ollut selkäkipuja ja niitä hoidettiin Omaeläinsairaalassa akupunktion avulla. Minusta oli hienoa, ettei koiralle tarjottu heti purkillista lääkkeitä vaan apua etsittiin muilla keinoin.

Omaeläinsairaala palvelee vuorokauden ympäri

Omaeläinsairaala Kuopion vastaava eläinlääkäri Satu Heng kertoo, että uudet tilat on otettu ilolla vastaan. Ison myymälän lisäksi 750 neliön tiloista löytyy eläinlääkärivastaanoton ja sairaalan lisäksi myös tilat fysioterapialle ja hyvinvointipalveluille.

- Kuntoutukseen on käytettävissä vesijuoksuallas, hän lisää.

Apua on saatavilla mihin aikaan vaan, sillä Kuopion seudun (Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi) eläinlääkäripäivystys pienelämille on Omaeläinsairaalassa avoinna vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

- Uusi klinikka on varusteltu erityisesti päivystyspotilaiden hoitoon. Meillä on hyvät tehohoitovalmiudet, jotka mahdollistavat myös pitkäkestoisemman hoidon antamisen.

Lisäksi Omaeläinsairaala Kuopion uusista tiloista löytyy eristystilat, joissa eristystä vaativa eläin voidaan hoitaa paikan päällä.

Omaeläinsairaala Kuopion uusissa tiloissa palvelevat eläinlääketieteen kandidaatti Iiris Sirviö, klinikkaeläinhoitaja Kati Pensas, eläinlääkäri Satu Heng, vs. klinikkaeläinhoitaja Merituulia Asikainen ja eläinlääkäri Kadri Janson.

Uusia palveluita tulossa syksyllä

Omaeläinsairaalan asiakkaista enemmistö on koiria ja kissoja, mutta myös eksoottisempien lajien hoitoon löytyy osaamista.

- Suunnitteilla on, että syksyllä meille tulisi eksoottisiin eläimiin erikoistunut eläinlääkäri, sillä sellaiselle on selkeä tarve tällä alueella, Heng kertoo.

Myös muita uusia palveluita on tulossa syksyn mittaan, kun Omaeläinsairaala Kuopiossa aloittaa trimmaaja sekä eläinlääkäri Karoliina Nyyssönen, joka tekee vaativaa pehmytkudos- ja tähystyskirurgiaa, esimerkiksi tähystyssterilisaatioita ja koepalan ottoja.

Taitavien eläinlääkäreiden lisäksi Omaeläinsairaala Kuopiossa työskentelee kymmenkunta hoitajaa, joista suurin osa on klinikkaeläinhoitajia.