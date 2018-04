Uusi Omaeläinsairaala palvelee lemmikin omistajia 24/7 Kuopiossa

Kuopion uudistuneessa Omaeläinsairaalassa asiakkaita palvelee yhteensä kahdeksan eläinlääkäriä ja eläintenhoitajaa, ja joukossa on monia uusia kasvoja. Klinikka on avoinna seitsemänä päivänä viikossa 24 tuntia vuorokaudessa.

Klinikalle on hiljattain nimitetty vastaava eläinlääkäri Satu Heng, jolla on usean vuoden kokemus pieneläinpraktiikasta. Heng iloitsee uusista diagnostiikkavälineistä ja valoisista sekä raikkaaksi remontoiduista tiloista

– Uutta klinikkaa suunnitellessamme olemme miettineet sekä kaksi- ja nelijalkaisia asiakkaitamme että kliinisessä hoitotyössä tarvittavia tiloja, ja kokonaisuus toimii.

Vaativien päivystyspotilaiden lisäksi klinikalla toimii normaali vastaanotto ajanvarauksella.

Eväät ja tarvikkeet mukaan samalla käynnillä

Omaeläinklinikan palvelumalliin kuuluu sekä eläinten sairauksien parantaminen että eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen.

- Hyvä, terve arki tarkoittaa lemmikkien kohdalla esimerkiksi hyvää ravitsemusta ja ihon sekä turkin hoitoa, mutta myös leikkiä, liikuntaa ja kaikenlaista muuta aktivointia, joihin saa uudesta myymälästämme ideoita ja tuotteita.

Uudistuneessa Omaeläinsairaalassa tehdään niin viralliset tutkimukset (lonkka, kyynär, sydän, veriryhmä, jne.) kuin muutkin kasvattajien työtä tukevat palvelut ammattitaidolla. Myös holter-tutkimukset, DCM- ja HCM- ultraäänitutkimukset sekä PKD-ultrat onnistuvat Omaeläinklinikka Kuopiossa.

Uudistuneen Omaeläinsairaalan leikkaussali, digitaalinen röntgen ja ultraääni ovat aina valmiina auttamaan ajanvarauksella tai akuutisti päivystyksen kautta.

Omaeläinsairaalasta apua nopeasti

Kesällä on mukavaa, kun on aikaa puuhastella lemmikin kanssa ja ilmat ovat ulkoilulle suotuisampia. Valitettavasti kesä on kiireistä aikaa myös eläinlääkäreille. Alla muutamia yleisimpiä ikäviä lemmikkien kesävaivoja, joista kaikkiin saa avun Omaeläinsairaalasta 24 tuntina vuorokaudessa.