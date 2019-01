Ensivaikutelma ratkaisee usein asuntokaupat

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus on Keski-Suomen Osuuspankin omistama kiinteistönvälitysyritys, joka on asuntokaupan markkinajohtaja omalla toimialueellaan Keski-Suomessa ja Jyvässeudulla. Yritys on toiminut viimeiset vuodet OP-Kiinteistökeskus -ketjun pilottiyrityksenä useiden uusien asiakkaita hyödyttävien palvelu- konseptien kehittäjänä ja on näin ollut valtakunnallisesti kiinteistönvälitysalan vahva uudistaja. Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksella on Keski-Suomessa 6 erillistä toimipistettä ja henkilökunnan määrä on 32.

