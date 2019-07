Big Wheels - dollarihymyjä ja vintagea kaupungin täydeltä

Mainos | Lauantaina 20. heinäkuuta 2019 järjestettävä Big Wheels on ajoneuvo- ja yleisömäärältään Itä-Suomen suurin harrasteajoneuvojen kokoontumisajo. Jos autot tai vintage-kulttuuri ovat lähellä sydäntäsi niin tämä tapahtuma sinun täytyy ehdottomasti kokea, sillä vastaavaa et muualta löydä!



Big Wheels järjestetään aivan kaupungin keskustassa Pieksänjärven rantapuistossa. Nyt on vuorossa jo kahdeksastoista kerta kun klassikkoautot eri puolilta maata kokoontuvat savolaismaisemiin. Autoja saapuu myös muualta Pohjoismaista, Baltiasta, Venäjältä ja Keski-Euroopasta. Kaukaisin harrasteajoneuvo on muutamana vuonna tullut paikalle peräti Australiasta!

Tapahtuman kalusto vaihtelee kuplavolkkareista jenkkirekkoihin. Mukana on niin museoautoja, kustomeita kuin hot rodeja eikä osanottoa ole rajattu vain jenkkiautoihin, vaikka pääosa menopeleistä perinteisesti onkin amerikkalaisia dollarihymyjä.Harrasteautojen ja -moottoripyörien ohella ohjelmassa on myös polkuautonäyttely ja lasten pahviautoverstas sekä monipuolinen kattaus katuruokaa. Streetfood-kojuista löytyy elämyksiä niin amerikkalaiseen kuin savolaiseenkin makuun.Big Wheelsin yhteydessä pidetään myös perinteiset Savo Vintage -messut, joilla on mahdollista tehdä nostalgisia löytöjä tai kartuttaa vaatevalikoimaa retrohenkisellä uustuotannolla. Samana viikonloppuna Big Wheelsin kanssa Pieksämäellä järjestetään myös Kauppatorin suosittu jättikirppis.Kulttuurikeskus Poleeniin sijoittuvilla Savo Vintage -messuilla voi myös stailauttaa itsensä 50-luvun tyyliin. Vaateostosten, kampauksen ja meikin ohella paikalle pystytetyssä studiossa onnistuu myös poseeraus pinup-kuvissa.Lauantain kokoontumisajo huipentuu suureen autoparaatiin, jonka 14 kilometrin pituisen reitin varrelle kerääntyy jopa 5.000 hengen yleisö seuraamaan liikkuvaa autonäyttelyä lähietäisyydeltäKatujen varsille on perinteisesti katettu jopa kahvipöytiä ja kesäkeittiöitä, sillä paraatin ohiajo on kestänyt parhaimmillaan lähes kaksi tuntia. Perinteiseen tapaan myös tänä vuonna näyttävimmät reitin varrelta löytyvät paratikatsomot palkitaan.



Noin tunnin ajomatkan päässä niin Jyväskylästä, Kuopiosta kuin Mikkelistäkin sijaitseva Pieksämäki on vireä tapahtuma- ja kulttuurikaupunki. Kulttuurikeskus Poleeni täyttää tänä kesänä 30 vuotta ja 1800-luvulta peräisin olevat vanhat veturitallit on muutamia vuosia sitten kunnostettu liiketiloiksi ja moderniksi tapahtuma-areenaksi, joka taipuu monenlaisiin eri tilaisuuksiin.



Tällä 1400 henkeä vetävällä Veturitorilla esiintyy Big Wheels Rock’n Roll Party -iltabileissä saksalainen Foggy Mountain Rockers -yhtye seuranaan kotimaiset Fat Chance ja BootHill Stompers -kokoonpanot. Bileiden lomassa käydään myös Underground Model 2019 -mallikilpailun finaali.



