Älylukko tuo joustavuutta arkeesi

Pindoran hallintapaneelista voit myös jatkuvasti seurata, kenellä on pääsy kotiisi ja kuinka lukolle määriteltyjä PIN-koodeja on käytetty. Näin vara-avainten käytöstä, jäljittämisestä tai katoamisesta ei tarvitse olla enää huolissaan.

– Pindoran käyttäjät voivat kotiavainten luovuttamisen sijaan antaa viikkosiivoojalle tai Airbnb-vieraalle näppärän PIN-koodin. Koodia on helppo käyttää, mutta sen voi myös nopeasti vaihtaa tai poistaa käytöstä kokonaan esimerkiksi silloin, kun asiakassuhde siivoojan kanssa päättyy tai Airbnb-vierailu on ohitse, Häkkinen kertoo.

Pindora on ulko-oven sisäpuolelle asennettava kotimainen älylukko, joka avaa kotioven älypuhelimen avulla, myös etänä. Voit esimerkiksi päästää lähetin toimituskäynnille kotiisi työpaikaltasi käsin. Jälkeenpäin voit myös varmistua siitä, että vierailija on muistanut sulkea ulko-ovesi lähtiessään. Käyttö on helppoa ja turvallista.

– Kotiavainten jakaminen muille kuin asukkaille on usein paitsi hankalaa, myös mahdollinen turvallisuusriski. Hyvä ratkaisu arjen helpottajaksi on älylukko, sanoo Pindora Oy:n toimitusjohtaja Juha Häkkinen .

Monella meistä on kokemuksia tilanteista, joissa kotiovi pitäisi saada auki silloinkin, kun koti on tyhjä.

Pindora on suomalainen teknologia-alan yritys, joka on erikoistunut älylukko- ja älykotiratkaisuihin. Teemme innovatiisia ja helppokäyttöisiä älylaitteita joka kotiin. Pindoran älylukolle on myönnetty Avainlippu- ja Design From Finland -merkit.

