Tahdonvoimaa ja elämänvaraa – 3 vinkkiä ensiasunnon ostajalle

1. Uskalla tahtoa

Kaikki suuret asiat alkavat tahdosta. Ja se on ratkaiseva tekijä myös asunnon ostamisessa. Pitää uskaltaa tahtoa – mutta samalla on oltava myös realistinen. Kyse on nimittäin pitkäaikaisesta hankinnasta, joka vaatii pitkäjänteisyyttä. Kaikista ihanteellisinta on, jos ostaja on jo ehtinyt säästämään pesämunaa, se on osoitus pankillekin luotettavuudesta. Jos taas lainanottajana on henkilö, jonka elämäntyyli on kuluttanut kaikki tulot, on aika aika opetella uudet elämäntavat.



2. Selvitä raamit

Kun puhutaan kodeista, on yleensä tunteet pinnassa. Erityisesti silloin, jos on sattunut löytämään itselleen täydellisen asunnon. Ennen varsinaista asunnon etsimistä olisi kuitenkin järkevää käydä jo ennakkoon keskustelemassa pankissa lainasta ja samalla selvittää mahdolliset raamit hankinnalle, ettei tule pettymyksiä. Ennen lainaneuvottelua kannattaa listata omat tulot ja menot sekä käydä testaamassa esimerkiksi verkkosivujen lainalaskuria. Kyseessä on tärkeä investointi, mutta tärkeää myös jättää varaa muullekin elämälle.



3. Minimoi riskit

Ammattilaisia kannattaa hyödyntää asunnon etsinnässä, sen kartoituksessa ja rahoitusvaihtoehdoissa. Totuus on, että asuntoihin liittyy aina riskejä. Siksi taloyhtiön kuntoa, remontteja ja taloudellista tilannetta selvittäessä kannattaa hyödyntää vaikkapa Sp-kotien vankkaa ammattitaitoa. Säästöpankin asuntolainat suunnitellaan aina siten, että ne huomioivat kokonaistilanteen sekä ovat joustavia ja turvallisia huomennakin. Yllättäviä menoja voi tulla eteen meistä kelle tahansa. Siksi parasta riskien hallintaa ja elämänvaraa on se, että pystyy säästämään hitusen myös asuntolainan aikana.



