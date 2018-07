Muista nämä viisi asiaa hakiessasi kulutusluottoa

1. Vastuullisuus lainanhakijaa kohtaan

MAINOS| Ennen vanhaan marssit konttoriin, tuttu pankinjohtaja teki arvionsa ja laina kilahti tilille, jos kilahti. Silloin niin pankinjohtaja kuin asiakaskin tiesi, että lainan määrä ja maksukyky olivat hallinnassa, koska vanhoja tuttujahan siinä oltiin. Tänä päivänä lainaa ei haeta enää tutulta pankinjohtajalta eivätkä osapuolet tunne toisiaan tai asiakkaan maksukykyä entuudestaan. On silti nimenomaan kuluttajan kannalta äärimmäisen tärkeää, että lainanhakijan talous kestää lainanoton.

- Lainanantajalla on myös yhteiskunnallinen vastuu kannettavanaan siitä, ettei se aiheuta ylivelkaantumista ja maksuongelmia. Se on vastuuta yhteiskunnasta ja yksilöistä, mutta pitkällä aikavälillä vastuuton lainananto on tietysti ongelma myös lainanantajan liiketoiminnalle, Santanderin liiketoimintajohtaja Lauri Timgren sanoo.

Negatiivinen lainapäätös on itseasiassa vastuullisuuden merkki, vaikka se voi hassulta tuntuakin. Mikäli lainanantaja ei tee taustatyötä huolella ennen lainapäätöksen antamista, asiakkaan kannattaa huolestua. Se, että lainanantaja huolehtii asiakkaansa maksukyvystä, on kiistatta asiakkaan etu.

2. Lainaa ilman pelkoa ongelmista

Kuluttajalle on tietysti tärkeää, että lainaa voi ottaa turvallisesti pelkäämättä joutuvansa lainan kanssa vaikeuksiin. Kun lainaa ei ole ottanut maksukykyään enempää, ei ole myöskään pelkoa ongelmista. Miten se sitten tapahtuu? Mitkä ovat seikkoja, joihin lainanottajan on hyvä kiinnittää huomiota lainantarjoajaa valitessaan?

- Kannattaa vähän perehtyä lainaajan maineeseen, kuinka tunnettu yhtiö on ja kuinka pitkään se on ollut markkinoilla. Lainanhakuprosessi on toinen tärkeä asia. Olisin varovainen, jos vaikka pelkän henkilötunnuksen perusteella myönnetään kohtuullisen isoja lainoja, Timgren vinkkaa.

Ilman huolellista maksukyvyn ja taloudellisen tilanteen arviointia, asiakkaalle sopivaa lainaa ei voida antaa. Liian iso velka puolestaan johtaa helposti uusiin lainoihin ja velkakierteeseen, jossa velkojen kuukausittaiset maksut voivat olla pahimmillaan enemmän kuin henkilön kuukausittaiset nettotulot.

3. Lainan todellinen vuosikorko ja oikea hinnoittelu

Todellinen vuosikorko ja lainan hinnoittelu ovat asioita, joita harva muistaa tai välttämättä edes osaa laskea lainaa ottaessaan. Lainojen hinnoitteluun on kuitenkin hyvä perehtyä ennen päätöksen tekemistä. Joskus esimerkiksi lainasta saattaa joutua maksamaan enemmän, koska on nuori, yksin elävä henkilö. Lainoja ja niiden hinnoittelua on siis tärkeää vertailla tarkalla silmällä eikä uskoa yksistään markkinoituja korkoprosentteja.

- Nämä voivat olla kuluttajille pelottavia ja monimutkaisia asioita, joista puhutaan julkisuudessakin hyvin negatiiviseen sävyyn. Aggressiivinen markkinointi ajaa myös helposti kuluttajat tekemään itselleen epäedullisia valintoja. Jos todellinen vuosikorko on kolminumeroinen, en missään nimessä ottaisi kyseistä lainaa. Tärkeää on kuitenkin aina laskea lainan kuukausierä ja katsoa, että se mahtuu omaan talouteen ja maksukyky riittää sen maksamiseen, Timgren luettelee.

Asiakaskohtainen, riskiperusteinen hinnoittelu on varsin markkinoitu keino tarjota lainaa, mutta sen hahmottaminen voi olla kuluttajalle vaikeaa. Tällainen tilastolliseen riskiin perustuva malli antaa lainalle koron sen mukaan, millä todennäköisyydellä lainaa maksetaan takaisin. Markkinoinnissa käytetään usein halvinta tarjottavaa korkoprosenttia, johon yksittäinen kuluttaja harvemmin sopii, vaan kyseessä onkin niin sanottu alkaen-hinta. Lainanantajalla on aina velvollisuus ilmoittaa todellinen korkoprosentti ennen sopimuksen syntymistä, ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Helpompi ja ennakoitavampi vaihtoehto ovat laina, joissa korko on kiinteä ja aina kaikille sama.

4. Huoli liiallisesta lainaamisesta

Viime vuosina on ollut nähtävissä, että lainamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Se on aihe, josta on oltu huolissaan myös yhteiskunnallisesti. Yksilölle ylivelkaantumisen ensimmäinen oire on, että lainoja aletaan maksaa lainalla. Silloin on hyvä muuttaa omaa taloudenpitoaan perusteellisesti.

- Aina kun otetaan lainaa, tulee laskea tarkkaan omat tulot ja menot sekä se, minkä verran näistä jää yli. Sen jälkeen vasta lasketaan riittääkö tämä ylijäämä lainan maksamiseen ja jos, niin kuinka suuren. Tässä moni epäonnistuu, koska oma talous ja budjetointi on vaikea laji, sanoo liiketoimintajohtaja Timgren.

Vastuullinen lainanantaja auttaakin näissä kysymyksissä eikä jätä asiakastaan vaikeiden laskutoimitusten äärelle yksin. Asiakaspalvelusta tulee saada neuvoja ja apua vaikeisiin kysymyksiinsä, kun on harkitsemassa lainan hakemista. Kuluttajan tulisi myös itse pohtia aina tarkkaan tarvitseeko lainaa oikeasti ylipäänsä. Paras tapa estää ylivelkaantumista on olla ottamatta lainaa.

5. Lainaa saa usein jopa liian helposti

Jos yhtiö ei kysele tulojasi ja menojasi, se ei todennäköisesti ole kovin luotettava lainaaja. Voidaankin sanoa, että jos lainahakemuksessa esitetään perusteellisia kysymyksiä ja hakemuksen täyttämiseen saat myös yhtiöstä apua, voit luottaa saavasi turvallisen lainapäätöksen.

Hyvänä nyrkkisääntönä kuluttaja voi pitää sitä, että lainapäätöstä ei saa sormia napsauttamalla. Santanderilla esimerkiksi asiakkaan antamien taustatietojen lisäksi vaaditaan tarvittaessa todistuksia, kuten palkkakuitteja. Se on tärkeää, jotta lainaa ei myönnetä henkilölle, jonka talous ei sitä kestä.

Laina on aina maksettava takaisin, joten jokaisen lainanottajan on myös hyvä harkita lainan ottamista kaikki yksityiskohdat huomioiden. Vastuullinen yhtiö huomioi aina asiakkaan kokonaistilanteen ja auttaa valitsemaan myös oikean kokoisen lainan.

- Meillä on asiakaspalvelu juuri näitä tilanteita varten, jossa yritämme tukea ja auttaa, kun ihminen miettii onko lainaaminen oikea ratkaisu tai minkä suuruinen laina sopii hänen tilanteeseensa. Ei kaikkea pidä itse ymmärtää ja osata, joten vastuullinen lainanantaja arvioi kokonaiskuvan ja tekee päätöksen huolellisesti, jotta myös asiakas voi luottaa tekemäänsä valintaan. Yli 70 prosenttia hakemuksista hylätään juuri siitä syystä, että emme halua asettaa asiakkaitamme alttiiksi riskille, jota heidän taloutensa ei kestä, kertoo Lauri Timgren.