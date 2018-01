Tiedätkö autoilusi oikeat kustannukset?

Monessa taloudessa auto on iso investointi, mutta silti sen käytöstä kertyvät kustannukset tunnetaan heikosti.

– Erityisesti auton huolto- ja korjauskulut arvioidaan yleensä alakanttiin. Tämä käy ilmi erilaisista tutkimuksista ja asiakaskyselyistä, jotka liittyvät auton huoltoihin ja huolenpitosopimuksiin. Esimerkiksi vuonna 2015 teettämässämme kyselyssä* joka viides vastaaja arvioi autonsa huoltokulujen olevan noin 250–499 euroa vuodessa, sanoo Santanderin markkinointipäällikkö Eemil Rantalainen.

Yllätyksenä voi tulla jo pelkästään määräaikaishuoltojen hinta, joka voi helposti olla satoja euroja. Autossa on myös useita kuluvia osia sekä öljyä ja nesteitä, jotka vaativat säännöllistä vaihtamista.

Kuluja siis tulee, vaikka mikään ei varsinaisesti menisi rikki. Vuoden 2015 kyselytutkimukseen vastanneista suurimmalla osalla oli sukanvarressa alle 1000 euroa.

Jos auto rikkoutuu, korjauslasku voi tiukentaa rahatilannetta hetkellisesti. Rantalainen toteaa, että kotitalouden olisi hyvä varata pieni puskuriraha.

– Yksi tapa varautua tuleviin kustannuksiin on tehdä kiinteähintainen All in One -sopimus, jonka ansiosta ainakin autoilun kulut ovat ennakoitavissa. Se antaa turvaa myös auton arvon laskua vastaan.

All in One -pakettia voi täydentää huolenpitosopimuksella, jonka suuri hyöty kustannusten ennakoinnin ohella on huollon helppous.

– Huollon aikana asiakkaan ei tarvitse ottaa kantaa, mitä kaikkea tehdään tai mitä osia vahdetaan, vaan tarpeelliset asiat tehdään automaattisesti huolenpitosopimuksen sisällön mukaisesti. Sopimuksen voi tehdä sekä uudelle että käytettynä ostettavalle autolle, Rantalainen sanoo.

Näppärä apuväline kulujen seuraamiseen

Santanderin uusi mobiilisovellus auttaa seuraamaan autoilun kuluja.

– Jos kirjaat esimerkiksi huolto- ja rengaskulut talteen sitä mukaa kun niitä kertyy, sinun ei tarvitse myöhemmin etsiskellä paperikuitteja. On myös eduksi autoa myytäessä, että kaikki on sähköisesti tallessa ja helposti lähetettävissä eteenpäin, Rantalainen vinkkaa.

Mobiilisovelluksella on myös mahdollista maksaa tankkaukset Nesteen asemilla, jotka tukevat mobiilimaksamista. Jos maksat tankkauksen mobiililla, summat ja ajankohdat kertyvät talteen ja ne on helppo tarkistaa koska tahansa myöhemmin.

Sovellukseen voi tallettaa myös ajetut kilometrit. Näin on helppo seurata, miten paljon kilometrejä kertyy päivittäisestä työmatka-ajosta tai miten paljon vähemmän polttoainetta kului kilometriä kohti pitkässä maantieajossa lomareissulla.

Moni viivyttelee huoltoon vientiä

Jos autolla ei ole huolenpitosopimusta, autoilija saattaa jättää tekemättä sellaisen huollon, jota ei arvioi täysin välttämättömäksi.

– Huoltamattoman auton arvo on huollettua matalampi. Jos huoltoja tai korjauksia lykkää, voi vika tehdä vahinkoa ja poikia jatkossa isompia töitä. Ja jos määräaikaishuoltoja ei tehdä takuuehtojen mukaisesti, tehdastakuiden voimassaolo saattaa raueta, Rantalainen muistuttaa.

Nykyiset autot sisältävät monenlaista edistyksellistä tekniikkaa, jonka vuoksi pienetkin korjaukset vaativat yleensä ammattimekaanikolla käymistä. Omatoimisesti korjattavissa olevia vikoja on yhä vähemmän.

All in One -palvelu tuo autoiluun helppoutta ja turvaa, kun menot eivät yllätä ja auto tulee käytettyä huollossa.

– Huolenpitosopimus on vaivattomuutta ja mielenrauhaa haluavan asiakkaan ratkaisu, Rantalainen tiivistää.

Lue lisää All in Onesta.

*Kyselyn toteutti elokuussa 2015 YouGov Finland Vaikutustoimisto Zipipop Freudin toimeksiannosta. Vastanneiden lukumäärä oli 1009.