Martti Suosalo: “Veneily sopii uteliaalle ja kauneudesta pitävälle ihmiselle”

Mainos | Tapaamme Suosalon Espoon Haukilahdessa ennen pääsiäistä aurinkoisena päivänä. Martti odottaa innolla pian alkavaa veneilykautta. Moni tulevan kesän työprojekti on siirtynyt poikkeustilanteen vuoksi, joten aikaa veneilylle löytyy kesällä enemmän.

Purjehduksella on aina ollut merkittävä rooli Suosalon elämässä. Elämäntavaksi muodostunut veneilyharrastus alkoi 60-luvun Oulusta.

- Meillä oli pieni purjevene Oulussa ja myöhemmin hommattiin kansanvene eli ns. folkbåt Turkuun. Sillä veneellä olen purjehtinut koko ikäni. Myös optimistijollan kanssa on tullut seikkailtua Turun saaristossa. Näsijärvelle tuli joskus vietyä vene, sellainen englantilaisiin veneilyolosuhteisiin suunniteltu purjevene, jonka vesiraja hävisi makeassa vedessä, kun se ui niin syvällä”, Martti muistelee.

Kaikista veneistään Suosalon suosikki on ollu kansanvene, jolla hän purjehti Turussa.

“Sillä veneellä opin teini-ikäisenä purjehtimaan. Purjehdimme sillä viikkokausia ja kun porukassa oli äiti, isä, minä, siskoni ja Prisse-koira ja vielä joku kaveri, vene toki kävi välillä tosi ahtaaksi.” muistelee Suosalo.

Suosalo on aina viihtynyt merellä. Hän omistaa parin hyvän kaverin kanssa Carmencita-nimisen veneen. Taiteilijakolmikko on purjehtinut yhdessä pitkään.

- Meidän kimppavene on sellainen Botnia 6, joka on pitkä ja kapea klassinen 70-luvun purjevene. Veneessä on hienosti laitetut tiikkikannet ja paljon puuosia. Sillä on kiva purjehtia ja se on oikein merikelpoinen paatti. Olemme purjehtineet sillä jo 10 vuotta.

Skipperin kaupunkivenepalvelu tuli tutuksi kaudella 2019

Suosalon poika Iivari vinkkasi hänelle Skipperin kaupunkivenepalvelusta viime kesänä.

- Helsingin Villingissä oli sellainen paikka, minne purkkarilla ei päässyt, joten otin Skipperin palvelun käyttöön. Iivari viettää kesät täällä Helsingissä ja on myös aktiivinen kaupunkiveneilijä. Varsinkin loma-aikoina elo-syyskuussa käydään yhdessä saaristossa. Tykkään edelleen mennä purkkarilla, jos on aikaa. Kaupunkiveneet sopivat hyvin extempore-reissuille ja päiväretkille, Suosalo kertoo.

“Suosittelen kaupunkivenepalvelua uteliaalle ihmiselle, joka tykkää kauneudesta”

- Idea ja ajatus palvelun taustalla on todella hieno. Suosittelen palvelua uteliaalle ihmiselle, joka haluaa tutustua veneilyyn turvallisesti ostamatta itse venettä. Huonompiakin vaihtoehtoja on elämässä maksaa kuukausimaksua. Kaupunkiveneillä voi kalastaa ja katsella kaupunkia mereltä käsin. Oma lähikaupunki muuttuu aivan toisenlaiseksi, kun vaivautuu vain lähtemään rannalta ja vaihtamaan näkövinkkeliä.





- Yleensä en lue käyttöohjeita, mutta maltoin kerrankin tutustua huolella kaupunkivenepalvelun käyttöohjeisiin puhelimesta, ja kun tein niin kuin niissä sanottiin, kaikki sujui oikein hyvin. Käytin eniten Hernesaaressa sijainneita veneitä Ekiä ja Manua. Manu on minun lempinimi.

Skipperin veneiden yhteiskäyttöpalvelu laajenee vappuna alkavalla kaudella uusille paikkakunnille Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään, Lappeenrantaan, Lohjalle ja Hankoon sekä Tukholmaan.

Palvelun käyttö tapahtuu Skipperi-sovelluksella. Kaikki yli 100 uutta Yamarin Cross-venettä ovat käytössä yhdellä sopimuksella ja kuukausihinnalla. Suosalo aikoo tutustua myös uusiin paikkakuntiin.

- Tuo on mahtavaa. Tulevana kesänä matkustetan varmasti ympäri Suomea tilanteen salliessa. Normaalivuosina teen kesäisin teatterikeikkaa eri kaupungeissa. Olen tällainen komeljanttari, eli kiertävä näyttelijä, joten lähes kaikki nuo kaupungit ovat tulleet tutuiksi. Saatan viettää samassa kaupungissa vaikkapa viikon. Usein minulla on välipäiviä tai vapaa-aikaa päivällä ennen esitystä, silloin palvelu on ihan loistava tapa kaupunkiin tutustumiseen veneillen, tuumaa Suosalo.

Skipperi ennustaa kaupunkivenematkailun lisääntyvän tulevaisuudessa.

Kun oman kaupungin lähivedet ovat tulleet tutuiksi, voi käydä kesällä tutustumassa myös muiden kaupunkien vesistöihin. Samalla kuukausimaksulla saa käyttöönsä muidenkin kaupunkien veneet. Kaupunkiveneyhteistö jakaa toisilleen aktiivisesti retkivinkkejä ja palveluun lisätään myöhemmin “SkipAdvisor”-vinkkejä ja etuja käyttäjille.

“Veneily sopii ihmiselle, joka on utelias ja tykkää kauneudesta – katsokaa jos löydätte uuden takapihan kotikaupunkinnastanne. Rohkeasti sinne vaan!”

Skipperi haluaa mahdollistaa veneilyn mahdollisimman monelle ja tehdä siitä helppoa, vaivatonta ja edullista tarjoamalla veneilyn parhaat puolet käyttäjilleen. Skipperi myös kouluttaa aloittelevia veneilijöitä.

- Idea ja ajatus on hieno. Nyt kenellä tahansa on mahdollisuus aloittaa veneily ilman että ostaa omaa venettä. Kaupunkiveneillä pääsee tutustumaan omaan kaupunkiin ja sen retkikohteisiin uudesta näkövinkkelistä. Mitä enemmän tuolla käy, sen helpompaa se on, ja kynnys pienentyy. Sitten joskus voi ostaa purjeveneen, se vasta kivaa hommaa onkin, naurahtaa Martti.

Skipperi kiittää Marttia haastattelusta ja toivotamme aurinkoa ja myötätuulta!