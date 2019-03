Täydellinen päivä Riiassa

1.SSE Riga

Strēlnieku iela 4A

”Elizabetes iela, joka lähtee kivenheiton päästä satamasta, on ehkä koko kaupungin kaunein katu. Sen varsi on täynnä art nouveau ja jugend -helmiä, jotka odottivat pitkään kunnostamista, mutta on nyt entisöity uuteen loistoon.

SSE Rigan, eli tukholmalaisen kauppakorkeakoulun, koristeellinen ja runsas talo on yksi suosikeistani. Vuonna 1906 valmistunut rakennus sijaitsee Alberta ielan kulmassa, joka on lempikatuni koko kaupungissa.”

2. Latvian National Museum of Art

Jaņa Rozentāla laukums 1

”Taidemuseo puiston reunassa on vaikuttava, uskomattoman kaunis rakennus. Se valmistui vuonna 1905 ja on Baltian ensimmäinen museoksi valmistunut rakennus. Kannattaa kurkata myös sisälle, museo on entisöity huikean hienosti.”

3. Riija

Tērbatas iela 6/8

”Rakastan tätä kauppaa, johon on valikoitu kiinnostavinta latvialaista designia. Myymälästä löytyy pellavaisia vuodevaatteita, kynttilöitä, huiveja, taiteilijoiden tekemiä teekuppeja, kaikkea kaunista ja tyylikästä. Usein piipahdan Riijassa vain ihailemassa kauneutta ja rauhaa.”

4. Café Jahta

Blaumaņa iela 28

”Löysin tämän ravintolan vasta äskettäin, mutta siitä on nopeasti tullut suosikkilounaspaikkani. Ruoka on herkullista ja se tarjoillaan kauniilta posliiniastioilta. Lounasaikaan 6,50 eurolla saa maistuvan alkukeiton, pääruoan, jälkiruoan ja juoman kynttilän valossa. Täydellistä. Lounasta tarjoillaan kello 12–15, muuhun aikaan annoksia voi tilata listalta.”

5. Vapauden muistomerkki

”Tämä maamerkki on tärkeä kaikille latvialaisille. Se pystytettiin vuonna 1935 Latvian vapaussodassa kaatuneiden muistoksi ja siinä nainen pitää kiinni kolmesta Latvian alueesta. Muistomerkki säilyi Neuvostoliiton miehityksen aikaan, koska neuvostoliittolaiset kehittivät patsaalle uuden tarinan: siinä Neuvostoliitto piti kiinni kolmesta Baltian maasta.”

6. One Wolf Boutique

Laipu iela 2/4

”Latvialainen muotibrändi One Wolf tekee katu-uskottavia vaatteita naisille, miehille ja teineille. Vaatteet ovat käytännöllisiä mutta fiksuja, vähän askeettisiakin. Täältä löytyvät kaupungin hienoimmat t-paidat ja parhaat housut. Tyylissä on jotain, joka tuntuu melkein suomalaiselta.”

7. Parunāsim

Maza Pils iela 4

”Parunāsim on kahvila, jonka nimi tarkoittaa latviaksi, että puhutaan. Tunnelma kahvilassa on uskomaton: kun astuu sisään, kahvila nappaa omaan maailmaansa ja aika katoaa. Voi vain puhua ja istua ja syödä maailman parasta mangokakkua.”