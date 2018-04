Heikki Paasonen pääsi eroon uniongelmistaan: ”Kuorsaus loppui lähes kokonaan, olo on levänneempi”

Kaikkien tuntema tv-tähti Heikki Paasonen oli kärsinyt jo jonkin aikaa uniongelmista. Unenlaatua heikensi toistuva kuorsaaminen ja myös selkä vihoitteli huonon uniergonomian vuoksi.

Kuorsaus ei ole vain ylipainosta kärsivien ongelma. Paasosen kaltaiset hoikat ja huippukuntoiset ihmisetkin voivat kuorsata.

- Nehän voivat olla myös rakenteellisia juttuja. Mullakin faija ei saa nukkua edes samassa huoneessa äidin kanssa. Heillä kuorsaamisongelma on ratkaistu sillä tavalla, Paasonen hymähtää.

Heikki Paasonen ei kuitenkaan halunnut joutua nukkumaan eri huoneessa kuin puolisonsa. Paasonen ryhtyi pohtimaan sängynvaihtoa, kun hänen kaverinsa oli kehunut hankkimaansa Unikulman sänkyään.

Paasosella oli varsin uusi sänky, joten sillä olisi ollut vielä käyttöikää jäljellä. Patjan käyttöikä on noin kymmenen vuotta. Ongelmana oli silloisen patjan kovuus.

- Edellisellä patjalla minua sattui kyljellään nukkuessa olkapäihin niin paljon, että jouduin nukkumaan selällään. Se taas pahensi kuorsaamista, Paasonen kertoo noidankehästään.

Ratkaisuna mittatilauspatja

Unikulman liikkeessä tehdyssä pintapainemittauksessa näkyi hyvin, että urheilullinen ja harteikas Paasonen tarvitsee mittatilauspatjan, joka joustaa riittävästi hartioiden kohdalta kyljellään nukuttaessa.

- Pintapainemittauksessa nähtiin myös monia muita asioita. Kuten että lonkan koukistajalihakset olivat kireinä. Mittauksessa katsottiin myös tarkkaan, että uudella patjalla nukuttaessa selkäranka on suorassa, Paasonen muistelee.

Paasonen oli varautunut totuttelujaksoon Unikulman uuden patjan kanssa, mutta yllätyksekseen huomasi eron jo ensimmäisen nukutun yön jälkeen.

- Heti ensimmäisenä aamuna tuntui todella hyvältä. Olo oli levännyt.

Olo ja tuntemus kehossa ovat nyt parempia myös pitkin päivää.

- Urheilen paljon ja selkää on aikaisemmin tullut naksuteltua auki jumpparullilla ja muilla. Unikulman patjan saatuani olen huomannut, että jumpparullille ja muille on ollut paljon vähäisempi tarve. Luulen että saan nyt nukkua hyvässä asennossa, niin että selkärangan välilevyt saavat kerättyä nestettä riittävästi yön aikana. Kaikki paikat ovat öisin oikeilla mestoillaan.

Kun selkäranka pääsee suoristumaan yön aikana hyvän uniergonomian ansiosta, selän lihakset pääsevät lepoon ja selkäranka venyy. Tällöin selkänikamien väliset välilevyt keräävät nestettä yön aikana ja paisuvat alkuperäiseen kokoonsa. Päivän rasituksen aikana välilevyt ottavat tasaisesti iskuja vastaan, päästäen nestettä pois ja painuen kokoon iltaa kohden.

Moottorivuode luksusta

Paasonen on erityisen iloinen päästyään lähes kokonaan eroon kuorsauksestaan.

- Kuulemma 90 prosenttia on kuorsaaminen vähentynyt, Paasonen kertoo puolisonsa antamasta palautteesta.

- Meillä on moottoroitu versio sängystä ja ollaan vähän leikitty sen nostokulman kanssa. Niin että yläkroppa olisi hieman koholla vähentäen kuorsaamista. Vielä haetaan, että mikä on oikea balanssi.

Kohotettu ylävartalo on tehokas kuorsauksen vähentäjä. Moottorivuode on myös arjen luksusta. Paasosella ja hänen kumppanillaan on erityisen muhkean kokoinen sänky. Se on 210 senttiä pitkä ja leveä. Sängyn molemmat patjat on tehty mittatilauksena pariskunnalle.

- Olohuone on jäänyt aika vähälle käytölle. Sitä huomaa, että hakeudumme aika automaattisesti sänkyyn. Saatan esimerkiksi tehdä läppärillä töitä, niin että menen sänkyyn ja nostan vähän jalkoja ja ylävartaloa.

- Sängyssä on niin mukava olla. Sohvaparka joutuu nyt pärjäämään ilman meitä, Paasonen naurahtaa.

Paasosella ja hänen kumppanillaan on ollut jo pidempään Unikulman tyynyt. He yrittivät ratkaista kuorsaamisongelmaa ensin hankkimalla Unikulman tyynyt, mutta tarvittiin myös uusi patja ja sänky.

- Tyyny on sellainen muotoiltu, jossa on kolme irrotettavaa ja säädettävää osaa. Vähän vielä testaillaan ja säädetään tyynyjäkin, että mikä on optimi.

Paasonen on hyvin tyytyväinen sängyn vaihtoon.

- Autoon satsataan moninkertaisia summia verrattuna sänkyyn. Mutta autossa ollaan se tunti päivässä, kun taas sängyssä vietetään kolmannes elämästä.