Janne Katajalla on vauhti päällä myös öisin: ”Vaihdan kylkeä usein - nyt en enää herää siihen”

MAINOS| Janne Kataja pitää itseään ahkerana ihmisenä. Hän tekee paljon töitä, ja haluaa palkita itsensä pienillä arjen luksuksilla. Yksi tällainen on moottorisänky.

- Tykkään tehdä töitä sängyssä, vaikka töitä ei saisi viedä sänkyyn. Tosin onhan maailman vanhin ammattikin kai sieltä lähtöisin.

- Motorisoidussa sängyssä on kiva viettää vapaa-aikaa ihan hereillä ollessa. Saatan olla kirjan tai tietokoneen kanssa päivällä sängyssä puoli-istuvassa asennossa päiväpeiton päällä, niin ettei ole aikomuskaan nukkua.

Kataja tietää kyllä neuvot, että sängyssä ei saisi tehdä muuta kuin nukkua.

- Mutta minun mielestäni hyvä sänky voi toimia sohvan korvikkeenakin aina välillä. Aika monella poikamiehellä sohva on toiminut sängyn korvikkeena, joten voihan se mennä toisinpäinkin!

Janne Katajan edellinen sänky oli periaatteessa laadukas, mutta se ei kuitenkaan sopinut hänelle. Tunnettu juontaja, koomikko, näyttelijä ja ohjaaja päätyi Unikulman nettisivuille ja huomasi, että Unikulmassa tehdään räätälöityjä sänkyjä. Myös vahva kotimaisuus vetosi ja Kataja päätti käydä Unikulman liikkeessä.

Käynti liikkeessä olikin melkoinen kokemus. Katajalle tehtiin ns. pintapainemittaus, jonka avulla Unikulman Vantaan tehtaalla voidaan tehdä juuri asiakkaan mittojen mukainen patja. Pintapainemittauksessa Unikulman asiantuntijat näkevät monia muitakin asioita, kuin miten asiakkaan vartalo asettuu patjalle.

- Olihan se yllätys, kun testissä kysyttiin, että olenko loukannut toista polveani. Olen todellakin loukannut polveni. Mutta se tapahtui lapsena ja muistin koko asian vasta kun sitä kysyttiin, Kataja pyörittelee päätään.

Vauhti päällä myös yöllä

Janne Kataja on vauhdikas persoona niin päivällä kuin yöllä. Hän vaihtaa kylkeä moneen kertaan yön aikana. Edellisen sängyn piti vähentää kääntyilyä, sillä siinä Kataja nukkui uppoutuneena patjan sisään.

- Siitä huolimatta kääntyilin yön aikana. Patjaan uppoamisen vuoksi kuitenkin heräsin joka kerta kun vaihdoin kylkeä. Lisäksi patjan sisässä nukkumisesta tuli tukahdutettu olo.

Unikulman mittatilauspatjalla kehon osat painuvat vain sen verran patjan sisään, että selkäranka suoristuu ja uniergonomia on ihanteellinen.

- Nyt tuntuu kuin nukkuisin patjan päällä, enkä missään montussa. Voin kääntää rauhassa kylkeä, enkä herää siihen, Kataja kehuu uutta patjaansa.

- Montussa me kaikki ehditään olla sitten joskus tulevaisuudessa. Mutta vakavasti puhuen unenlaatuni on parantunut selvästi.

Hierontaominaisuus rauhoittaa

Unikulman sänky on jo Katajan kolmas moottorisänky. Mutta nyt hänellä on ensimmäistä kertaa moottorisängyssä myös hieronta. Kyseessä on ns. fysiovibrastinen hieronta eli patja hieroo tärinän avulla.

- Esimerkiksi kun äskettäin tulin väsyneenä pitkältä keikkamatkalta ja menin sänkyyn, niin ei ihan kuitenkaan nukuttanut. Oli sellainen puoliksi hereillä oleva olotila. Laitoin sitten hieronnan vähän vatkaamaan, niin sitten alkoi kivasti väsyttämään, Kataja kuvailee.

Suoraan pitkän ajomatkan jälkeen nukahtaminen on monelle vaikeaa. Keho käy vielä ylikierroksilla, eikä väsymyksestä huolimatta pysty nukahtamaan.

- Kun on pitkään istunut autossa, niin tulee uupunut olo ja ajattelee että ”ai, ai kun tämä ihmiselämä on raskasta”. Sitten kun pääsee omaan sänkyyn ja laittaa hieronnan päälle niin tulee sellainen rojalistinen (kuninkaallinen) fiilis. Että minun sänkyni on vähän enemmän kuin vain sänky, Kataja maalailee.

Monta tyynyä

Moottorisängyn lisäksi Janne Kataja ei suostu luopumaan mahdollisuudesta käyttää useampaa tyynyä. Hänellä onkin Unikulmalta kaksi erilaista ergonomista tyynymallia kotonaan.

- Käytän molempia tyynyjä. Tykkään että pitää olla paljon tyynyjä. Olen sellainen molempi parempi -tyynynkäyttäjä.

Nukkuessaan Katajalla on tapana työntää käsi tyynyn alle. Tätä tapaa uniasiantuntijat eivät suosittele, mutta moni ihminen ei oikein mahda mitään tavalleen. Tällöin tyynyn täytyy olla sellainen, että pää ei nouse liian pystyyn käden sujahtaessa tyynyn alle.

Katajalla on kotonaan kaikki herkut, sillä hänellä on myös Unikulman SteadyBody -peitto. Kyseisen peiton valmistuksessa on käytetty huipputeknologiaa, jonka ansiosta peitto tasapainottaa ja jakaa kehon lämpötilaa pitäen nukkujan sopivan lämpöisenä koko yön ajan.

Oikea uniergonomia auttaa pitämään selän suorassa, jolloin selkäranka palautuu ja venyy yön aikana.

- Minulla on ryhti painunut lysyyn. Unikulman liikkeessä luvattiinkin, että olen muutaman viikon päästä useamman sentin pidempi. Ongelma on vain, kun olen niin vähän kotona, Kataja tuumaa.

- Nukun kaikkien muiden sängyssä kuin omassa sängyssä. Pitäisi malttaa nukkua omassa sängyssäkin, niin alkaisi selkäranka sekä ryhti suoristumaan ja mies pitenemään!