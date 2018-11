Katja Ståhl: ”Viidakossa kovalla bambusängyllä nukkuessani päätin hankkia kunnon sängyn”

Tunnettu toimittaja Katja Ståhl ei aikaisemmin paljoa sänkyynsä satsannut. Kun hän muutama vuosi sitten muutti nykyiseen kotiinsa, osti Ståhl lehti-ilmoituksen perusteella mahdollisimman edullisen sängyn itselleen.

- Katsoin mainoksesta, että sänky 129 euroa ja 140 senttiä. Että sehän on sitten siinä.

Pian alkoivat kuitenkin ongelmat.

- Ihmettelin, kun sitä alkoi pikku hiljaa elää sellaisessa kuopassa siinä sängyssä ja myös unenlaatu omituisesti heikkeni.

Sitten suosittu toimittaja osallistui julkisuuden henkilöiden tähdittämään Selviytyjät Suomi -tv-ohjelmaan. Kilpailijat lennätettiin Filippiinien viidakkoon, jossa he nukkuivat bambusängyillä.

- Eikä ollut mitään pehmustetta. Siinä tulikin sitten puhe nukkumisen tasosta Janni Hussin kanssa. Sanoin hänelle, että sitten kun menen kotiin, niin minä todellakin hankin uuden sängyn. Että nyt on alkanut arvostamaan ihan eri tavalla nukkumista.

Selviytyjät Suomi -ohjelmassa Ståhlin tapaan kilpaillut Hussi kertoi omistavansa Unikulman sängyn ja vinkkasi Ståhlia käymään Unikulman liikkeessä ilmaisessa UnikLab-mittauksessa. Unikulma mittaa kaikki asiakkaansa UnikLab-järjestelmällä, joka mittaa kehon patjaan kohdistamaa pintapainetta. Mittausten ja unianalyysin pohjalta valmistetaan asiakkaalle mittatilauspatja käsityönä Unikulman Vantaan-tehtaalla.

”Olin aivan pyörryksissä”

Käynti Unikulman liikkeessä avasi Ståhlin silmät.

- Päädyin mittaukseen ja olin aivan pyörryksissä siellä liikkeessä, kun köllöttelin ja tunnustelin, että miltä minusta tuntuu, Ståhl muistelee.

- Kun toiset käy kosmetologilla, niin minä voisin käydä Unikulman liikkeessä koko ajan. Se oli niin ihanaa, että minusta pidetään huolta ja ollaan huolissaan, että millä kankulla minä nukun.

Mittauksessa havaittiin, että Ståhlin vartalo ei ole samanmuotoinen molemmilta puolilta. Toinen lonkka oli vähän ylempänä, minkä vuoksi lonkan ja olkapään etäisyys vaihteli. Mittauksessa myös havaittiin, että Ståhlin toinen jalka ei suoristunut kokonaan.

- Minulta kysyttiin, että onko kyseisen jalan polvi vammautunut. Olin että mitä, ihan ihme juttuja!

Polvea ei ole operoitu, mutta Ståhl epäilee jalan saaneen joskus aikoinaan pienemmän vamman, kun innokas hevosharrastaja on pudonnut elämänsä aikana useamman kerran hevosen selästä.

Olkapään kivut hävisivät

UnikLab-mittauksessa havaittiin myös, että Ståhl on naiseksi varsin harteikas. Tämä havainto oli ratkaiseva Ståhlin unenlaadun parantamiseksi. Edellinen, hyvin halpa sänky ei joustanut olkapäiden kohdalta tarpeeksi. Niinpä pintapaine olkapään kohdalla nousi kovaksi ja aiheutti voimakkaan kivun tunteen.

- Aikaisemmin heräsin useita kertoja yössä, kun jouduin kääntämään kylkeä kipeän olkapään vuoksi. Selällään en pystynyt nukkumaan, sillä minulla on usein allergista nuhaa ja nenä tukossa, jolloin kuorsaan helposti selälläni, Ståhl kertoo.

Unikulma valmisti Ståhlille sängyn, joka joustaa riittävästi olkapään kohdalta. Lisäksi Ståhl valitsi kaksi Unikulman tyynyä, jotka olivat riittävän paksuja antamaan tukea niskalle ja päälle.

- En ollut sitäkään koskaan ajatellut, että tarvitsisin riittävän paksun tyynyn, kun olen harteikas. Minulla on nyt sellainen laskettelurinteen näköinen muotoiltu tyyny ja sitten sellainen toinen, jossa on kolme erillistä osastoa pehmusteille. Tyynyt ovat sängyllä vierekkäin ja käytän molempia fiiliksen mukaan.

Ståhlin mainitsema laskettelurinteen mallinen tyyny on ergonominen Astro-tyyny. Kolmeen osaan jaettu tyyny on Hybrid-malli.

Aina hyvä asento

Ståhl muistelee, kuinka vanhassa sängyssään hän joutui koko ajan hakemaan sopivaa nukkuma-asentoa.

- Uudessa sängyssä kääntyilin ihan älyttömän paljon vähemmän. Jokainen asento olikin nyt hyvä asento, mikä oli kummallista, kun yleensä sitä pitää hakea.

Olkapään vihoittelut ovat nyt historiaa, kuten ovat myös päiväunet, koska päivisin olo on niin paljon virkeämpi.

- En kaipaa päikkäreitä enää ollenkaan. Olen aina ollut tosi innokas nukkumaan päiväsaikaan, ja monesti olen nukkunut liian pitkään, niin että sitten olen ollut sekaisin kuin seinäkello.

Lapsi vei lakanat

Katja Ståhl hankki sängyn ja tyynyjen lisäksi myös Unikulman SteadyBody-erikoislakanat. Hän ehti käyttää niitä kuitenkin vain kertaalleen.

- Lapseni kiinnostui niistä niin paljon, että hän nappasi ne, enkä ole enää lakanoita nähnyt!

- Hän nukkuu kuulemma ihan murmelina uusilla lakanoilla ja hän totesikin minulle, että hän ei enää vaihda niitä lainkaan.

Ståhl on huomannut, että hänen lapsensa toive on helppo toteuttaa, koska SteadyBody-lakanat kuivuvat niin nopeasti.

- Jos aamulla laittaa koneeseen ja nostaa kuivumaan, niin ne ovat illalla kuivat.