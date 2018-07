Laura Lepistö: ”Nukuin liian pehmeällä patjalla – kuin riippumatossa”

MAINOS| Kaikkien suomalaisten tuntema ja rakastama entinen taitoluistelutähti Laura Lepistö on urheilu-uransa jälkeen aloittanut menestyksekkään yrittäjäelämän. Hänen osittain omistama yrityksensä muun muassa manageroi nuorta yleisurheilutähti Viivi Lehikoista.

Viivi Lehikoinen hankki äskettäin sängyn Unikulmasta. Laura Lepistö oli Lehikoisen mukana, kun Lehikoiselle tehtiin UnikLab-pintapainemittaus Unikulman liikkeessä. Mittauksessa nähdään millaisia vaatimuksia vartalo asettaa sängylle ja millainen sängyn pitäisi olla. Mittausten avulla voidaan valmistaa mittatilauspatja, joka joustaa ja toisaalta tukee kehoa juuri sopivan määrän patjan eri kohdissa.

Samalla kun Lehikoinen oli mittauksessa, Laura Lepistö köllötteli myymälässä sängyssä. Sillä hetkellä hän havahtui.

- Tuli fiilis, että nyt pitää tehdä asialle jotain, Lepistö muistelee.

- Ero vanhaan sänkyyn oli selvä. Siihen ei oltu aikoinaan niin panostettu ja se oli jo aika monta vuotta vanha.

Urheilu-ura vaikuttaa yhä

Lepistö varasikin ajan itselleen UnikLab-mittaukseen, tuli uudestaan Unikulman liikkeeseen ja asettui testivuoteelle makaamaan.

- Pintapainemittauksessa oli tosi kiinnostava nähdä pieniä eroja kehon vasemman ja oikean puolen välillä. Ne olivat tulleet luistelusta. Esimerkiksi toinen kylki oli erimallinen. Pohdittiin siinä mittauksessa, että onko se vaikuttanut jotenkin, kun minä kaaduin aina vasemmalle puolelle, Lepistö kertoo.

- Toisaalta luistelu on aika monipuolinen laji. Oli kiva nähdä, että kropassa ei ollut mitään hirveitä epätasapainoja.

Huippu-urheilijoille keho on työväline ja siitä pidetään erityisen hyvää huolta. Ja vaikka urheilu-ura päättyy, ei satsaus hyvinvointiin yleensä lopu siihen. Laura Lepistö on huomannut yrittäjän hetkisessä elämässään, että palautuminen on edelleen äärimmäisen tärkeää.

Palautuminen tapahtuu erityisesti yön aikana. Aikaisemmin Lepistön uniergonomia oli pahasti retuperällä. Hän tajusi Unikulmassa käytyään, että hänen silloinen sänkynsä oli aivan liian pehmeä.

- Vaikka vanha patja tavallaan tuntui mukavalta, niin se ei ollut ergonomisesti hyvä. Siinä valui ikään kuin riippumattotyyliseen asentoon. Sitten aina jokin paikka puutui ja öisin piti vaihtaa usein asentoa ja muutenkin olo oli epämukava.

- Kun vaihtoi sängyn, niin ero oli huikea. Hyvällä sängyllä pystyy nukkumaan paljon levollisemmin, kun ei vaihtele koko ajan asentoa.

Ei enää heräilyä öisin

Lepistö kertoo heräävänsä nyt virkeänä aamuisin.

- Aamulle tunne on ihan erilainen, kun ei enää heräile öisin. Sitä saattaa nukkua melkein koko yön putkeen.

Unikulman sängyn kanssa kannattaa hankkia uusi tyyny, joka sopii juuri kyseisen asiakkaan kehon ja uniasennon tarpeisiin. Lepistö valitsi Unikulman asiantuntijan suosituksesta Astro-erikoistyynyn, joka muotoutuu kehon lämmön ja painon mukaan.

Astro-tyynyssä on kaksi säätöpalaa. Tyynyn korkeutta säädetään kiilanmuotoista säätöpalaa kääntämällä tai poistamalla säätöpala kokonaan. Toisen säätöpalan avulla säädetään tyynyn keskiosan korkeutta.

Laura Lepistö on kylkinukkuja. Kyljellään nukuttaessa tyynyltä vaaditaan riittävästi korkeutta ja tukea, jotta pää ei jää roikkumaan.

- Olin kuitenkin aina aikaisemmin nukkunut todella litteällä tyynyllä. Uuteen ergonomiseen tyynyyn totutteleminen vei aikansa. Nyt kun siihen on tottunut, niin olen huomannut, että uusi tyyny on paljon parempi niskalle.

Moottorivuode luksusta

Lepistön ja hänen miehensä uusi parisänky on moottorivuode. Moottorivuoteessa asennon voi säätää mieluisaksi jalko- ja pääpäätyä nostamalla tai laskemalla.

Ylävartalon kohottaminen muun muassa tuo helpotusta kuorsauksen sekä närästyksen oireisiin. Moottorivuoteeseen on saatavana myös fysiovibrastinen hieronta. Lepistön sängyssä on hierontaominaisuus ja hän on siihen erityisen ihastunut.

- Olen käyttänyt hierontaominaisuutta tosi paljon. Se on ihana, Lepistö huokaa.

- Yrittäjänä teen iltaisinkin töitä. Kun työt on tehty, otan hierontaa ennen nukkumaanmenoa. Se on tosi rentouttavaa ja sellainen ihana unilääke.

Moottorivuode on myös kätevä tiukan treenin jälkeen.

- Tykkään edelleen urheilla ja liikkua. Treenin jälkeen on ihanaa, kun nostaa sängyllä vähän jalkoja ylös ja pistää