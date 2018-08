Lentopalloilija Eemi Tervaportti: ”Aamulla en tuntenut omia jalkojani”

Suomen lentopallomaajoukkueen kapteenin, passari Eemi Tervaportin viime talvi oli kirjaimellisesti melkoinen painajainen. Hän nukkui koko talven huonosti. Suomalainen ammattilaislentopalloilija pelasi viime kauden Puolassa ja asui perheensä kanssa valmiiksi kalustetussa asunnossa.

- Aamulla kun heräsi, niin välillä ei tuntenut omia jalkojaan, Tervaportti muistelee.

- Puolassa ei tunneta petauspatjaa. Siellä nukutaan pelkällä patjalla, mies jatkaa.

Petauspatjan puute korosti ongelmia, joita normaali tasakovuinen patja aiheuttaa. Asia kävi hyvin ilmi kun Tervaportti meni Suomessa Unikulman liikkeeseen, jossa hän asettui makaamaan sängylle, jossa miehelle tehtiin UnikLab-mittaus.

Pintapainemittauksessa tietokoneen ruudulle piirtyy kolmiulotteinen kuva, kuinka asiakkaan vartalo painautuu patjan sisään. Tietojen avulla valmistetaan Unikulman tehtaalla Vantaalla mittojen mukainen patja.

- Mittauksessa näkyi hyvin, kuinka hartioihin ja lantioon kohdistui kova paine. Mittauksessa myös näkyi, että minulla lantion luut ovat tosi ulkonevat, Tervaportti muistelee.

- Jos patja on tasakovuinen joka paikasta, niin silloin selkä ei pääse lepäämään ollenkaan. Selkä jää aina jostain kohtaa pikkaisen ilmaan ja jossain kohtaa kehoa tulee pikkaisen liikaa painetta. Sitten kun selkä on koko ajan jännityksessä, niin jalatkaan eivät pääse rentoutumaan.

Yöunet paranivat hetkessä

Tervaportti on viettänyt kesälomaansa perheen Suomen-kodissa Kuopion Saaristokaupungissa. Kodissa on ollut nyt vähän aikaa Unikulman 180 senttiä leveä parisänky. Sänky on erikoispitkä eli 210-senttinen. Tervaportti on 195 senttiä pitkä, joten tavallinen kahden metrin sänky on liian lyhyt.

- Ihan sängyn päässä ei voi kuitenkaan nukkua, kun ottaa tyynynkin huomioon, niin sitten onkin nilkat yli sängystä, Puolassakin oli aina nilkat ulkona, Tervaportti toteaa.

Tervaportin vaimolle tehtiin myös pintapainemittaus ja sen perusteella mittojen mukainen patja. Vaimolla oli ollut selkävaivoja ja uusi patja on jo auttanut, vaikka uusi sänky on ollut vasta vähän aikaa käytössä.

Naisilla tavallinen tasakovuinen patja on usein vielä ongelmallisempi kuin miehillä. Naisilla on tyypillisesti leveämpi lantio, jolloin tasakovuisella patjalla selkä jää notkolle yön ajaksi. Tämän vuoksi aamulla selkä on naisilla usein jumissa, erityisesti jos nainen nukkuu kyljellään.

Iltapäivän lamaantuminen ohi

Eemi Tervaportti on myös huomannut uuden sängyn vaikutuksen jo lyhyen käytön jälkeen.

- Just naapurin kanssa juteltiin, että kun yleensä iltapäivisin on tullut sellainen lamaannusvaihe, niin nyt ei ole ollut sellaisia.

Tervaportti on aikaisemmin tuntenut itsensä hyvin väsyneeksi iltapäivisin kolmen, neljän aikoihin. Puhti on loppunut kokonaan ja mieli on tehnyt vain maata sohvalla.

Lentopallomaajoukkueessa on puhuttu laadukkaan ja riittävän unen merkityksestä huippu-urheilijan suorituskykyyn. Huipulla erot ovat marginaalisen pieniä. Hyvät yöunet voivatkin nostaa merkittävästi pelaajan tasoa.

Lentopallomaajoukkueen pelaajat ovat myös mitanneet unensa laatua älykännykkään yhdistettävien unimittareiden avulla. Tervaportti on seurannut omia yöuniaan säännöllisesti jo puolentoista vuoden ajan.

Syvän unen määrä kasvaa

- Unimittarista näki selvästi uuden patjan merkityksen. Ihan ensimmäiset yöt olivat melkoista vuoristorataa. Mutta nyt syvän unen määrä kasvaa koko ajan ja unenlaatu on koko ajan parempi.

Puolassa Tervaportti ei tarvinnut unimittaria tietääkseen, että unenlaatu oli heikko. Mutta unimittari vielä kertoi tarkemmin, kuinka huonoa uni oli ollut. Käytännössä Tervaportti ei päässyt Puolassa syvään uneen laisinkaan, vaan nukkui pinnallista unta koko yön.

Välillä aamuisin Tervaportti on ihmetellyt unimittarin tuloksista, miksi hänen sykkeensä on yllättäen pompahtanut jopa 117 lyöntiin minuutissa aamulla kuuden, seitsemän aikoihin. Syy on ollut kuitenkin looginen.

Perheen kaksivuotias tyttö tulee usein aikaisten aamulla vanhempien väliin nukkumaan. Välillä tytär pyörähtää isän puolelle sänkyä, jossa lakanan alla on unimittarin sensori.

Miten sänky Kreikkaan?

Seuraavaksi Tervaportin perhe suuntaa Kreikkaan, jossa isä työskentelee passarina Olympiacos Piraeusin riveissä kaudella 2018-19. Parhaillaan selvityksen alla on, paljonko Unikulman sängyn kuljettaminen Kreikkaan maksaa.

Tervaportit valitsivat moottorisängyn sijaan runkopatjan, sillä sitä on helpompi rahdata maasta toiseen.

- Jos olisin jatkanut Puolassa, olisin ehdottomasti ottanut sängyn mukaan. Kreikka on sen verran kauempana, että asia on vielä auki.