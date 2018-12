Petra Kalliomaa: Mieheni vaarallinen uniapnea paljastui aivan yllättäen

Radiojuontaja ja ilma-akrobaatti Petra Kalliomaa huokaa syvään, kun hän muistelee muutaman vuoden takaisia tapahtumia.

- Se mitä silloin tapahtui, on muuttanut minun ja mieheni elämää todella paljon.

Kalliomaa ja hänen miehensä, Turmion kätilöt -yhtyeen basisti Hannu Voutilainen päättivät hankkia uuden sängyn. He pyysivät Unikulman uniasiantuntijaa Vesa Tuomista tutustumaan pariskunnan silloiseen sänkyyn.

- Vesa alkoi nauramaan, niin huono meidän silloinen sänky oli. Vesa kutsui sänkyä pomppulinnaksi. Ja me luultiin, että se oli ihan hyvä sänky!, Kalliomaa hymähtää.

Kalliomaa kyllä näin jälkikäteen ihmettelee, miten hän ei tajunnut aikoinaan, kuinka huono edellinen sänky oikein oli.

- Kun vaihtoi yöllä kylkeä, niin meinasi lentää pois sängystä.

Suurin yllätys oli kuitenkin vasta edessä. Pariskunta sai lainaan unimittarit, joiden avulla he pystyivät tutkimaan uniensa laatua päiväsaikaan kännykän tai tietokoneen ruudulta.

Mittari paljasti yllättävän ja hätkähdyttävän tuloksen. Kalliomaan mies kärsi uniapneasta eli unenaikaisista hengityskatkoista. Kyse oli vakavasta asiasta. Hengitysliiton nettisivujen mukaan hoitamaton uniapnea lisää kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin 3−6-kertaisesti sekä kasvattaa riskiä kakkostyypin diabetekseen, aivoverenkierronhäiriöön, keuhkovaltimoverenpainetautiin ja todennäköisesti myös sydämen vajaatoimintaan. Lieväänkin uniapneaan liittyy lisääntynyt verenpainetaudin riski.

Uniapneassa nielun alueen lihakset veltostuvat unen aikana. Siitä seuraa ylähengitysteiden osittaista ahtautumista, mikä aiheuttaa hengityskatkoksia ja kuorsausta. Katkos voi kestää muutamista sekunneista jopa yli minuuttiin. Se päättyy usein korahdukseen ja nukkujan havahtumiseen.

Yöllä unen aikana voi normaalistikin esiintyä lyhyitä hengityskatkoksia, mutta niiden määrä, pituus ja seuraamukset ratkaisevat, onko kyseessä sairaus, muistutetaan Hengitysliiton nettisivuilla.

Mies nuorentui silmissä

Alkujärkytyksen jälkeen Kalliomaan mies marssi asiantuntijan luo ja hankki mittatilaustyönä tehtävät hammaskiskot, joiden ansiosta alaleuka työntyy sen verran eteenpäin, että hengitysilma pääsee kulkemaan estäen hengityskatkokset tai kuorsaamiset.

- Olihan se iso sijoitus, mutta myös maailman hienoin juttu. Mieheni on muuttunut ihan täysin. Hän on nuorentunut valtavasti, jos verrataan kuviin siltä ajalta, kun hän ei nukkunut lähestulkoon ollenkaan, vaikka me kuviteltiin hänen nukkuvan, Kalliomaa toteaa.

- Samalla asian korjaantuminen vaikutti myös minun yöunieni laatuun. Sen eron huomasi todella nopeasti.

Yöunia paransi miehen uniapneakiskojen lisäksi yhtä lailla merkittävästi uudet Unikulman patjat, jotka tehtiin molemmille mittojen mukaan. Mitat saatiin Unikulman liikkeessä UnikLab-pintapainemittauksen avulla.

Kuvaaja Vilma Töyräs.

Ei naamallaan

Pintapainemittauksen yhteydessä tuli ilmi, että Kalliomaa nukkui naamallaan. Hän kuitenkin on nyt oppinut pois kyseisestä huonosta nukkuma-asennosta, kun ”pomppulinnan” tilalle saatiin kunnon sänky.

- Edellinen sänky painoi olkapäätä, minkä takia todennäköisesti käännyin yöllä naamalleni. Mittatilauspatjalla olkapääni pääsee painumaan juuri oikealla tavalla sinne sänkyyn ja uniasento on korjaantunut itsestään, Kalliomaa toteaa.

Kalliomaa kertoo tottuneensa niin hyvin kyljellään nukkumiseen, että reissussa vieraassa sängyssäkin hän pystyy nukkumaan kyljellään, vaikka olkapäätä vähän pakottaisikin.

- Mutta jos jotenkin voisin pakata oman sängyn mukaan kaikkialle minne menisin, niin tekisin sen aina. Rakastan matkustamista, mutta inhoan kun pitää nukkua vieraassa sängyssä.

Erikoislakanat hellekesän pelastus

Unenlaatua Kalliomaan kotona on parantanut vielä entisestään Unikulman SteadyBody -lakanat. Kyseessä on tekninen kangasmateriaali, joka tasoittaa lämpötilaeroja ja rauhoittaa unta. Helteinen viime kesä osoitti erikoislakanoiden hyödyt erityisen hyvin.

- Nyt kun oli hellekesä, niin oli ihan maailman ihaninta luikahtaa sinne viileiden lakanoiden väliin. Toisaalta jos on kylmä talvella, niin lakanoiden välissä myös lämpenee.

Yön aikana SteadyBody-lakanat pysyvät kuivina ja tuntuvat miellyttäviltä iholta. Talvella atooppisesta ihosta kärsivä Kalliomaa on huomannut eron.

- Ihoni voi paremmin SteadyBody-lakanoita käytettäessä verrattuna perinteisiin puuvillalakanoihin, Kalliomaa toteaa.

