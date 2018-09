Satu Silvo: ”Yöaikaan kipuja vähiten sitten onnettomuuden”

Tunnettu ja rakastettu näyttelijä Satu Silvo muistetaan menestyksekkään uransa lisäksi kammottavasta onnettomuudesta, johon hän joutui 20 vuotta sitten.

Silvo jäi rinnekoneen alle Saariselällä vuonna 1998. Sairaalassa hänellä todettiin muun muassa katkennut reisiluu ja kolmesta kohtaa murtunut lantio. Silvolla oli lisäksi sisäinen verenvuoto sekä monia muita vammoja.

Toipuminen kesti pitkään. Aluksi hän pystyi nukkumaan vain tunnin kerrallaan kipujensa vuoksi. Pikkuhiljaa hän oppi nukkumaan reilut neljä tuntia yhtä mittaan. Nykyään hän nukkuu yhteensä viisi, kuusi tuntia yössä.

Kivut eivät ole edes 20 vuoden jälkeen kokonaan hellittäneet, mutta tilanne on varsinkin yöaikaan parempi kuin koskaan aikaisemmin sitten onnettomuuden.

- Tällä hetkellä on vähiten kipuja uniaikaan, mikä on tosi hyvä, sillä päivisin on vireämpi olo, Silvo iloitsee.

Uniaikaan vähentyneet kivut ovat seurasta määrätietoisesta panostuksesta uniergonomiaan ja makuuhuoneen olosuhteisiin. Unikulman uniasiantuntija Vesa Tuominen vieraili Silvon kotona pari vuotta sitten, jolloin makuuhuoneen olosuhteet laitettiin uusiksi.

Silvo oli aikaisemmin nukkunut puutteellisesti pimennetyssä makuuhuoneessa.

- Ajattelin, että herääminen auringon valoon on luonnollinen ja hyvä juttu. Vesa oli kuitenkin ehdottomasti eri mieltä. Hänen mukaansa ilman kunnon pimennystä yöuni jää liian lyhyeksi.

Huolella pimennetty makuuhuone ja muutokset sängyn uniergonomiaan paransivatkin Silvon yöunia merkittävästi.

Uni tuli heti

Silvolla on mökki merenrannassa Helsingissä. Siellä hänellä oli vaahtomuovipatjat, joilla hän ei pystynyt nukkumaan laisinkaan. Muutos oli raju, kun näyttelijätär hankki äskettäin mökkiinsä Unikulman mittatilauspatjan.

- Se oli oikea ilon juhla, kun uusi patja tuli ja saman tien pystyi nukkumaan. Se oli että hip hei, saman tien uni tuli!

Mittatilauspatjaa suunniteltaessa asiakas käy Unikulman liikkeessä ns. pintapainemittauksessa, jossa nähdään, miten vartalo asettuu testipatjalle. Silvon tapauksessa kiinnitettiin erityistä huomiota lantion alueelle. Patjan tuli joustaa ja tukea juuri sopivasti oikeista kohdista, jotta onnettomuudessa vaurioitunut lantio olisi yön aikana ihanteellisessa asennossa. Testissä otetaan myös huomioon, missä asennossa asiakas useimmiten nukkuu.

- Olen selällään nukkuja. Kuin faarao haudassaan kädet rinnan päällä ristissä, Silvo naurahtaa.

Tosin aamuisin Silvo saattaa vielä nukahtaa kylkiasennossa kumppaninsa näyttelijä Reidar Palmgrenin kainaloon.

- Olen kainalonukkuja aamuisin. Illalla ei usein siihen pysty, mutta aamulla se on kivaa. Keho on toisella tapaa rauhoittunut. Se on semmoinen, että yöunien jälkiruuaksi kainaloon ja joskus nukahtaa uudestaan.

Missä minun tyyny?

Mittatilauspatja suunnitellaan niin, että selkäranka on yöllä suorassa ja selän alueen lihakset pääsevät lepoon. Samalla katsotaan asiakkaalle sopiva tyyny, joka pitää pään oikealla korkeudella ja hyvässä asennossa.

- Meillä on neljä tyynyä. Minä kyselenkin usein iltaisin, että missä minun tyynyni on! Se vaikuttaa niskaan niin paljon. Jos on ollut väärä tyyny yön ajan, niin herätessä niska on kivulias.

Silvon ja Palmgrenin sängyssä on Unikulman erikoisvalmisteiset SteadyBody -lakanat ja -tyynyliinat. Lakanamateriaali sisältää sähköä johtavaa hiilikuitua. Lakanat ovat myös lämpöä sääteleviä. Lakanat pysyvät yön aikana kuivina ja tuntuvat miellyttävältä ihoa vasten.

- Kun saatiin uudet lakanat, niin sen jälkeen ei muilla ole halunnut nukkuakaan. Lakanat myös kuivuvat nopeasti yön jälkeen, Silvo kiittelee.

Erityisesti mökissä, mutta myös Silvon puutalossa sijaitsevassa kodissa sisäilman lämpötila ja kosteus vaihtelevat, joten SteadyBody-lakanat ovat tulleet tarpeeseen.

Meditaatiotauko sängyssä

Satu Silvon valveillaoloaika on todella pitkä. Hän herää aamulla viiden, kuuden aikoihin. Nukkumaan hän pääsee vasta puoliltaöin tai vähän sen jälkeen, koska ilta venyy teatteriesitysten vuoksi.

Silvon päivärutiineihin kuuluukin noin 20 minuutin rentoutus iltapäivisin.

- Puoli viiden aikaan yleensä otan meditaatiorentoutuksen. Menen sängylle selälleen lepäämään, laitan kuulokkeet korville ja kuuntelen YouTubesta meditaatio-ohjeita. Siten saan suljettua ulkopuolelle kaikki äänet ja pystyn keskittymään vain hengitykseen ja rentoutumiseen.

Silvo kärsii ajoittain stressiperäisestä migreenistä. Pahimmillaan hän nukkuu migreenin vuoksi vain korkeintaan viisi yötä viikossa. Päivittäinen meditaatio on kuitenkin vähentänyt migreeniä.

- Hoidan migreeniä myös osteopatialla ja jooga on ollut minulle ihan pelastus, Silvo huokaa.

Lue lisää SteadyBody-lakanoista.