Supertähti Kobe Bryantin fysiikasta vastannut Marko Yrjövuori: ”Huonosta tyynystä kärsii koko selkä”

- Suutarin lapsilla ei ole kenkiä, Marko Yrjövuori naurahtaa.

Yrjövuori toimi vuosien ajan fysiikkavalmentajana Yhdysvalloissa ensin NHL-seura Los Angeles Kingsin ja sitten koripalloliiga NBA:n suurseuran Los Angeles Lakersin joukkueessa. Lakersissa hän nousi supertähti Kobe Bryantin luottomieheksi.

NBA:ssa Kobe Bryantin kaltaiset joukkueiden ykköstähdet voivat yksinään ratkaista otteluita. Koripallon ykkösliigassa pyörivät valtavat summat. Koripallotähtien fysiikan tuleekin olla maailman huippuluokkaa, jotta he pystyvät pelaamaan absoluuttisella huipputasolla illasta toiseen. Pieni alavireisyys ratkaisevalla hetkellä voi maksaa valtavia summia.

Samaan aikaan kun Yrjövuori piti parasta mahdollista huolta Kobe Bryantin kehosta, Yrjövuori ei pitänyt riittävän hyvää huolta omasta kehostaan. Tämä kävi hyvin ilmi äskettäin Suomessa Unikulman liikkeessä tehdyssä UnikLab-mittauksessa.

Pintapainemittaus tehdään, kun Unikulmasta ostetaan mittatilauksena tehty patja. Mittauksen avulla Unikulman Vantaan tehtaalla saadaan valmistettua juuri asiakkaan mittojen mukainen patja. Pintapainemittaus paljastaa Unikulman asiantuntijoiden harjaantuneisiin silmiin paljon asioita asiakkaan kehon kunnosta.

- Mittauksessa havaittiin selkeitä kehon epätasapainoja. Minulla oli toispuoleisuutta vanhoista vammoista johtuen. Se näkyi heti siinä mittauksessa. Ja hyvä niin, jotta voitiin tehdä patja niin että saatiin ongelmat kuriin, Yrjövuori muistelee saamaansa palautetta.

Yrjövuorella oli ollut pidempään hankaluuksia selkänsä kanssa. Tämä oli vaikuttanut unen laatuun. Huonojen yöunien ja väsymyksen kierre saatiin poikki vasta kun uniergonomia oli vihdoin kunnossa.

- Olen kylkinukkuja ja minulla on leveät hartiat. Olen yrittänyt käyttää useampaa tyynyä ja erilaisia viritelmiä, mutta pää on silti jäänyt roikkumaan. Tällöin muu kroppa on joutunut yön ajan kompensoimaan virheellistä nukkumisasentoa.

- Väärä asento on vääntänyt selän ja rintarankaa. Huonosta tyynystä kärsii koko selkä.

Unikulman mittatilauspatjan lisäksi Yrjövuori käyttää Unikulman ergonomista Astro-tyynyä. Sellaisia Yrjövuorella on kaksi. Toinen on kotona ja toinen reissussa mukana.

- En lähde kotoa ilman sitä tyynyä, Yrjövuori naurahtaa.

Reissussa joutuu nukkumaan patjoilla, joita ei ole tehty nukkujan mittojen mukaan. Tällöin hyvä tyyny auttaa parantamaan uniasentoa. Moni suomalainen huippu-urheilija, jolla on Unikulman sänky, kuljettaa harjoitus- ja kisareissuilla mukanaan Unikulman tyynyä ja jopa petauspatjaa. NBA-tähdet eivät Yrjövuoren mukaan kuitenkaan kulje oma tyyny mukanaan ympäri Yhdysvaltoja.

- Eivät pelaajat ryhdy kuljettamaan tyynyä mukanaan. Jos vierasottelukiertueelle olisi otettu tyynyt mukaan, niin niitä olisivat kantaneet me taustajoukot.

Yrjövuoren mukaan NBA-tähtien unen laatuun kyllä kiinnitetään paljon huomiota. Esimerkeissä sopimushotelleissa pelaajille on varattu erityispitkät sängyt. NBA-kausi on raastava. Pelejä on muutaman päivän välein. Tehokas palautuminen on äärimmäisen tärkeää.

- Urheilun kovimmalla huipulla haetaan marginaalieroja. Olen liikkeenhallinnan ja biomekaniikan asiantuntija. Haen juuri niitä pieniä eroja, nykyään muun muassa Suomen koripallomaajoukkueen taustavoimiin kuuluva Yrjövuori toteaa.

- Puhutaan sadasosista, senteistä tai kahdesta korista. Pieni mekaaninen ongelma kehossa voi hyvinkin vaikuttaa silloin kun ratkaisuja tehdään.