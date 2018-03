Yleisurheilun superlahjakkuus Viivi Lehikoinen: ”Unen määrän lisäksi tärkeää on laatu”

Pääasiassa 400 metrin aidoissa kilpaileva Viivi Lehikoinen kertoo kuulleensa moneen kertaan luentoja unen tärkeydestä huippu-urheilussa.

- Mutta lähinnä on puhuttu unen pituudesta, ei siitä, minkälainen sänky pitäisi olla, Lehikoinen kertoo.

Lehikoinen oli kuitenkin kuullut muilta urheilijoilta Unikulman sängyistä, jotka valmistetaan mittatilauksena kunkin vartalolle sopivaksi. Helsingissä Mäkelänrinteen urheilulukiota käyvä Lehikoinen muutti viime syksynä ensimmäistä kertaa omaan asuntoon ja nukkui muutaman kuukauden pelkällä patjalla lattialla. Sitten hän päätti ottaa yhteyttä Unikulmaan ja kävi joulukuussa Unikulman liikkeessä UnikLab-pintapainemittauksessa.

Mittauksessa nähdään, miten keho painuu patjan sisään. Näiden tietojen perusteella valmistetaan patja, joka joustaa ja tukee vartaloa juuri oikean määrän eri kohdista kehoa.

Fysioterapeutin koulutuksen saaneet Unikulman ammattilaiset näkevät myös monia muita asioita pintapainemittauksessa.

- Minun testissäni havaittiin, että takareiteni eivät päässeet palautumaan yön aikana silloisessa sängyssäni eli sillä yhdellä patjalla asuntoni lattialla, Lehikoinen muistelee.

- Lisäksi mittauksessa kävi ilmi, että selän ja lantion asento oli huono vanhalla patjalla.

Naisilla on leveämpi lantio kuin miehillä. Tämän vuoksi tavallisella patjalla naisen lantio ei usein painu tarpeeksi syvälle patjan sisään, jolloin selkäranka jää mutkalle ja lantio vinoon. Tällöin selkälihakset tekevät töitä läpi yön pitääkseen selän suorassa. Aamulla lihakset ovat väsyneitä ja selkä tuntuu jäykältä.

Mittatilauspatjalla selkäranka on suorassa ja selkälihakset pääsevät rentoutumaan ja palautumaan päivän treenien rasituksista. Lehikoinen kertoo parin kuukauden käytön jälkeen huomanneensa mittatilauspatjan vaikuttaneen erityisesti tuntemuksiin selässä.

- Selän jäykkyydet ovat hävinneet.

Erikoislakanat tehostavat palautumista

Viivi Lehikoinen käyttää Unikulman teknisiä SteadyBody-erikoislakanoita, jotka tehostavat palautumista. Lakanamateriaali sisältää sähköä johtavaa hiilikuitua. Lakanat ovat myös lämpöä sääteleviä.

Erikoislakanoiden tarkoitus on auttaa nukkumaan rauhallisemmin tasoittamalla kehon sähkökenttiä ja lämpötilaeroja. Paras vaikutus syntyy nukuttaessa alasti ja käytettäessä sekä erikoismateriaalista valmistettua pussi- että aluslakanaa.

- Olen käyttänyt sähkölakanoita parin viikon ajan ja eron kyllä huomaa. Nyt kun lämpötilat ovat vaihdelleet kovan pakkasen ja lauhan ilman välillä, niin asunnossakin lämpötila on heitellyt, Lehikoinen toteaa.

- Lakanat ovat tasanneet lämpötilaa niin että asunnon lämpötilavaihtelut eivät ole haitanneet. Uni on ollut selvästi tasaisempaa.

Lehikoisella on kaksi Unikulman tyynyä, ergonominen tyyny sekä perinteinen untuvatyyny. Lehikoinen on käyttänyt enemmän untuvatyynyä, sillä hän nukkuessaan työntää kättään tyynyn alle. Tällöin untuvatyyny joustaa ja pää ei nouse liian pystyyn. Nukkuessa olisi hyvä pitää kädet poissa tyynyn alta, mutta moni silti tekee niin, koska on pitkään tehnyt samalla tavalla.

Lehikoisen untuvatyyny on paljon jämäkämpi kuin hänen aikaisemmat tyynynsä. Hän nukkuu kyljellään ja tällöin tyynyn täytyy olla riittävän paksu ja tukeva, jotta pää ei roiku alaspäin vaan niska on suorassa.

- Olin pari päivää vuokrakämpässä ja siellä oli pehmeämpi tyyny. Silloin huomasin selvästi eron jämäkän ja pehmeän tyynyn välillä. Uni pehmeällä tyynyllä oli katkonaisempaa.

Kännykän ruutu houkuttelee

Lehikoinen on seurannut kehonsa palautumista ja unensa laatua teknologisten apuvälineiden avulla. Hän on huomannut, että kännykän ruudun liiallinen tuijottaminen illalla vaikuttaa selvästi unen laatuun.

- Unen laatu kärsii ja lisäksi unen saaminen on vaikeampaa, jos on tuijottanut ruutua koko illan.

Kännykän ruudun sininen keinovalo muistuttaa auringonvaloa, jolla on voimakas vaikutus elimistölle. Päiväsaikaan kännykän käyttö ei haittaa, sillä kirkas ruutu ja sen lähettämä sininen valo ylläpitävät vireystasoa.

Mutta iltaisin valon pitäisi muuttua keltapunasävyiseksi auringonlaskun tapaan. Jos silmiin heijastuu illalla voimakasta sinistä valoa, niin aivot luulevat iltaa päiväksi.

- Kyllähän se kännykkä houkuttelee iltaisin, kun päivät menevät koulussa ja harjoituksissa. Olen pyrkinyt vähentämään kännykän käyttöä iltaisin, mutta myönnän, että parannettavaa on.

Hyvät ajatukset auttavat nukahtamaan

Yksi vinkki nukahtamisvaikeuksista kärsiville on asettaa makuuhuoneen seinille kuvia, joista tulee hyviä muistoja ja ajatuksia. Viivi Lehikoisella ei ole nukahtamisvaikeuksia, mutta hän on sattumalta juuri asettanut sänkynsä yläpuolelle pitkän rivin kuvia hyvistä muistoista.

Kuvarivit näkyvät Lehikoisen Facebook-sivuilla, joilla on hauska video hänestä hyppäämässä uuteen sänkyynsä.

- Siinä on hyvistä hetkistä kuvia, joita olen ottanut tai kaverit ovat ottaneet. Ne tuovat asuntoon sellaista kivaa ja niitä on kiva katsoa jälkeenpäin ja muistella, Lehikoinen kertoo.