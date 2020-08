Euroopan paras konevuokraamo?

Mainos | Joensuulaislähtöinen Konevuokraamo Vatupassi valittiin Euroopan parhaaksi pieneksi konevuokraamoksi European Rental Awards -gaalassa kesäkuussa. Kaikkiaan 13 kertaa järjestetyssä kisassa oli mukana yli 80 osallistujaa ympäri Euroopan. Vatupassi on ensimmäinen suomalainen yritys, jolle palkinto on myönnetty. Palkinnon perusteita olivat yhtiön järjestelmällinen panostaminen työntekijöiden hyvinvointiin, joustavaan asiakaspalveluun ja vastuullisuuteen.

Tuomaristo vaikuttui meidän tavoitteistamme olla alan paras työpaikka ja paras asiakaspalvelija. Ollaan riittävän pieni ja joustava, että voidaan pitää laatu korkeana. Ei matkita mitä isot tekee, vaan kuljetaan ylpeästi omaa polkua. Aivan mahtavaa, että saatiin työstä tällainen palkinto! Jotakin on tehty oikein, iloitsee Vatupassin toimitusjohtaja Milla Tarnanen.

Jyväskylän lisäksi neljällä paikkakunnalla toimiva Vatupassi tunnetaan ennen kaikkea perheyrityksenä. Vuokraamon listalta löytyy toki yli tuhat vuokranimikettä maansiirtokoneista käsiporiin ja koneiden huollosta ja putsauksesta pidetään tarkasti huolta. Törmälän perheen perustamassa yrityksessä etusijalla ovat kuitenkin aina olleet ihmiset - asiakkaat ja työntekijät.

Me ei olla se isoin yritys alalla, eikä sellaiseksi tulla. Siksi ollaan alusta saakka satsattu asiakaspalveluun. Meillä kuunnellaan asiakkaiden tarpeita, oli kyse sitten rakennustyömaasta tai kotipihan perkaamisesta, ja autetaan valitsemaan oikeat välineet työhön. Kaikkea kun ei tarvitse omistaa itse. Meiltä saa vuokralle sopivan ja varmasti toimivan koneen, vaikka paikalle toimitettuna, Milla Tarnanen jatkaa.

Milla pyörittää nykyisin Vatupassia miehensä Jaken kanssa ja konttorilla työskentelee myös veli Anssi. Firman perustanut isä Jukka on siirtynyt syrjään operatiivisesta toiminnasta, mutta hänelläkin löytyy vielä työpiste toimistolla. Perhemäisyys kuvaakin parhaiten Vatupassin ajatusmaailmaa. Työntekijöistä pidetään huolta, kuten perheenjäsenistä.

Vatupassi on alusta saakka ollut Törmälän perheen hallussa. Kuvassa Anssi, Jukka ja Milla.

Me panostetaan siihen, että Vatupassilla on mukava olla töissä. Hyvä henki heijastuu myös asiakkaisiin. Luottamus, välittömyys ja myyjät, joilla on aina aikaa asiakkaille, niistä meidät tunnetaan. Jyväskylän myymälän Iivari ja Nikko on tästä hyviä esimerkkejä. Äärimmäisen tarkkoja kavereita tilausten ja numeroiden kanssa, mutta samalla erittäin lupsakoita seuramiehiä, Milla toteaa tyytyväisenä.

Vatupassilla tehdään asialliset hommat tosissaan, mutta muuten huuli lentää ja tunnelma on rento. Hierarkioita välttelevässä yrityksessä ei pomoteta eikä pokkuroida. Huumori ja hyvä henki ulottuu parhaimmillaan myös käyttöohjeisiin, josta hyvä esimerkki on tuore nosturin käytön opasvideo. Vaikka koneet ovatkin raskaita, ei mielen tarvitse olla!

Vatupassin Jyväskylän vuokraamo sijaitsee osoitteessa Ahjokatu 24.

