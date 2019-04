Nauti kesän juhlista ilman vatsavaivoja

Suomalainen perheyritys Verman Oy tarjoaa hyvänmakuisen helpotuksen ruoansulatusvaivoista kärsiville. Lactrase -valmisteen sisältämän laktaasientsyymin ansiosta laktoosi-intolerantikko voi nauttia huoletta myös laktoosia sisältäviä maitotuotteita. Nogasinin sisältämä alfagalaktosidaasi-entsyymi puolestaan vähentää turvotusta ja kaasunmuodostusta.

Maitotuotteita, kyllä kiitos!

Laktoosi-intoleranssi on vaiva, jossa elimistö ei pysty hajottamaan riittävästi maidon sisältämää laktoosia. Hajoamaton laktoosi aiheuttaa vatsan turvotusta, ilmavaivoja, kipuja ja ripulia. Lactrase-entsyymivalmiste toimii ennen kuin ikäviä oireita pääsee syntymään. Kyseessä onkin tuttu valmiste monelle laktoosi-intolerantille.

- Lactrasen ansiosta tavalliset maitotuotteet eivät aiheuta mahavaivoja, kunhan valmisteen muistaa ottaa ennen ateriaa. Tuote sopii myös jatkuvaan käyttöön ja sitä voi ottaa useamman kerran päivässä, kertoo Verman Oy:n tuoteryhmäpäällikkö Maiju Korpinen.

Hyvästi turvotukselle

Turvotus ja kaasunmuodostus etenkin kasvis- ja täysjyväpitoisen ruoan jälkeen on hallittavissa puolestaan Nogasin-tuotteen avulla. Myös Nogasin on valmistettu Suomessa ja sitä voi käyttää satunnaisesti tai jatkuvasti. Maiju Korpinen Vermanilta tähdentää, että kyseessä ei ole lääke vaan ruoansulatusta auttava entsyymivalmiste.

-Nogasinin sisältämä alfagalaktosidaasi on antanut avun monelle sellaiselle ihmiselle, joka on joutunut jättämään viljatuotteet tai kaalit ja pavut kokonaan pois ruokavaliostaan sen vuoksi, että ne aiheuttavat turvotusta ja mahakipuja. Tabletti tulee ottaa juuri ennen ateriaa.

Apua apteekista

Sekä Lactrase että Nogasin -entsyymivalmisteita on saatavilla apteekista. Molemmat valmisteet ovat laktoosittomia, gluteenittomia ja maidottomia. Molemmista tuotteista on saatavilla kaksi eri koostumusta: nieltävä kapseli sekä hedelmän makuinen purutabletti. Koska purutabletit on makeutettu ksylitolilla, niiden liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia.