Kroppa reistailee ja väsähtänyt olo? 6 syytä kokeilla VitaeProta

MAINOS| Kiireinen elämänrytmi, stressi ja reistaileva kroppa voivat viedä puhtia pois, ja olo on joskus ihan vetämätön. Usein arjen kiireet vaikuttavat myös ruokavalion laatuun, joka on keskeisessä osassa kehon hyvinvointia ja arjen kiireissä jaksamista. Moni on löytänyt avun suositusta ravintolisästä.

VitaePron koostumuksessa yhdistyvät voimakkaat luonnon antioksidantit astaksantiini, luteiini, zeaksantiini, seleeni, B-, C-, D- ja E-vitamiini sekä välttämättömät omega-3-rasvahapot EPA- ja DHA sekä kasviuute Boswellia serrata. Ainesosilla on useita EU:n hyväksymiä terveysväitteitä kehon eri toimintoihin, kuten lihasten ja nivelten hyvinvointiin, vastustuskyvylle sekä väsymyksen ja uupumuksen vähentämiseen.

VitaeLab kuuluu norjalaiseen NutraQ -konserniin, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista ravintolisien valmistajista ja myynyt laadukkaita ravintolisiä jo vuodesta 2002. VitaePro on VitaeLabin suosituin ravintolisä ja sisältää useita ainesosia, joilla on EU:n vahvistamia terveysväitteitä. Tuotteissa käytetään ainoastaan turvallisia ja puhtaita ainesosia, joiden alkuperä on tarkoin jäljitettävissä. Ravintolisät valmistetaan GMP-laatustandardin (Good Manufacturing Practice) suositusten mukaisesti. Tuotteiden koostumus pohjautuu perusteellisesti tutkittuihin ainesosiin ja laadunvalvonnassa noudatetaan kansainvälisiä HACCP-suuntaviivoja.

VitaeLab