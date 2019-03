KaDy lähtee playoff-peleihin peräti neljän ottelun tappioputkessa – ”Mikään strategia ei merkitse ilman oikeaa asennetta”

Futsal-Liigan runkosarjan kärkisijojen jako meni lopulta hyvinkin tiukaksi, vaikka alkukaudesta hallitseva mestari Kampuksen Dynamo näytti menevän menojaan. KaDy kuitenkin päätti runkosarjan peräti kolmella perättäisellä tappiolla; Sievi Futsalin ja GFT:n vieraana sekä kotikentällä Someron Voimaa vastaan.



Lopulta Futsal-Liigan runkosarjassa sarjataulukon kärkikolmikko päätyi samaan pistemäärään, 51. KaDy kuitenkin vei runkosarjan voiton parhaan maalieron turvin. Toiseksi sijoittui akaalainen Leijona Futsal ja kolmanneksi espoolainen GFT.



Viime kaudella KaDy ei hävinnyt kertaakaan edes kahta ottelua perätysten. Nyt ennen playoff-otteluita alla on kaiken kaikkiaan neljän tappion putki, sillä joukkue putosi myös Futsal Cupin finaalista hävittyään välierissä Leijona Futsalille rangaistuspotkujen jälkeen 2-3.



KaDyn kapteeni Mikko Kytölä näkee, että heikko runkosarjan loppu johtui ennen kaikkea mentaalipuolen asioista.



-Meillä on takana heikko periodi. Runkosarjan loppu oli liian rentoa laskettelua. Suurin kehittämisen kohde on mentaalisella puolella. Nyt tärkeimpien pelien alkaessa peli-ilmeemme tulee olemaan täysin erilainen.



-Futsal on laji, jossa halu voittaa kaikki pienetkin taistelut on korostetun tärkeää. Mikään strategia ei merkitse mitään ilman oikeanlaista asennetta, Kytölä lisää.

Puolivälierissä vastus Valkeakoskelta

Pudotuspelit Futsal-Liigassa käynnistyvät lauantaina. Puolivälierissä KaDy saa vastaansa runkosarjassa kahdeksanneksi sijoittuneen Mad Maxin Valkeakoskelta. Sarja alkaa kahdella KaDyn kotiottelulla tänä viikonloppuna. Seuraavana viikonloppuna ottelusarja jatkuu Valkeakoskella. Välieriin etenemiseen vaaditaan kolme voittoa.



Runkosarjan keskinäisissä otteluissa KaDy voitti Mad Maxin 8-2 ja 6-2. Puolivälieriin KaDy lähteekin selkeänä ennakkosuosikkina. Puolivälierissä KaDyn täytyy kuitenkin voittamisen lisäksi löytää uudelleen pelillinen vireensä, jota se esitti muun muassa aloittaessaan kauden kymmenen voiton putkella. Runkosarjan päätöspelien perusteella liigan kärkijoukkueet nimittäin ovat valmiita ja kyvykkäitä päättämään jyväskyläläisten marssin toiseen perättäiseen mestaruuteen.



-Tasaisessa liigassa minkään joukkueen voittaminen ei ole itsestäänselvyys. Maxit ei ole tästä poikkeus. He pyrkivät pelaamaan futsalia espanjalaisluotsinsa (Alejandro Peris Mora) alaisuudessa ja ovat etenkin kotona sitkeitä. Lisäksi heillä on mielenkiintoisia nuoria pelaajia, kuten Matti Jussila ja Justus Kunnas, toteaa Kytölä.

Portugalista loppukauden fyysinen vahvistus

Ennen runkosarjan päätöstä KaDy vahvistui vielä fyysisellä portugalilaisella, kun loppukauden mittaisella sopimuksella Jyväskylään saapui David Parente.



-Davidin perustietämys futsalista on korkealla ja hän on päässyt nopeasti joukkueeseemme sisään. Uskon, että hän tuo pudotuspeleissä tehoja hyökkäykseemme ja kovuutta puolustukseen, Kytölä kuvailee.



Parente debytoi jo viime lauantaina KaDyn murheellisessa runkosarjan päätösottelussa, jonka Someron Voima voitti 3-9. SoVon maaleista kaksi iski Arber Istrefi, joka pelasi ensimmäisen ottelunsa tällä kaudella. Alkukauden ajan Suomen futsalmaajoukkueessakin nähty Istrefi kärsi vedonlyöntiepäselvyyksistä saamaansa pelikieltoa, mutta Urheilun oikeusturvalautakunta kumosi lopulta pelikiellon.



*Futsal-Liigan ensimmäinen puolivälierä KaDy – Mad Max pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla lauantaina 16.3. klo 13:30.

*Futsal-Liigan toinen puolivälierä KaDy – Mad Max pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla sunnuntaina 17.3. klo 13:30.