Kahdeksasluokkalaisen mielipide: "Merkkivaatteita, vaikkei olisi varaa"

Kahdeksasluokkalainen jyväskyläläinen Alisa Sirviö kyseenalaistaa nuorten merkkivaatteiden käytön.

– Monilla nuorilla on ulkonäköpaineita, kuinka heidän pitäisi pukeutumisellaan miellyttää muita ihmisiä. Nuorten keskuudessa merkkivaatteiden käyttö on yleistä henkilöillä, joilla on mahdollisuus hankkia merkkivaatteita. Henkilöillä, jotka pukeutuvat eri tyylillä kuin suurin osa nuorista, heillä on suurempi mahdollisuus tulla kiusatuksi tai syrjäytyneeksi pukeutumisensa takia. Jotkut ihmiset tuntevat itsensä ulkopuoliseksi ryhmästä, jos ei pukeudu samalla tavalla kuin muut.

Sirviön mukaan merkkivaatteita käyttävät kuuluvat eri ryhmään kuin muut.

– Yleensä ihmiset, jotka pukeutuvat tiettyjen vaatekauppamerkkien mukaan tai ns. merkkivaatteisiin, muodostavat oman ryhmän. He, jotka eivät pukeudu näin, jäävät yleensä ryhmän ulkopuolelle. He siis muodostavat omia ryhmiä.

Nuori toivoo, ettei toisten pukeutumista kommentoitaisi.

– Mielestäni ei pitäisi välittää toisten mielipiteistä omasta pukeutumistyylistä. Pukeudu juuri kuin itse haluat! Älä sano ääneen tai ilmeilläsi, jos et tykkää jonkun ihmisen vaatteista tai pukeutumistyylistä, sillä tämä voi loukata toista ihmistä.

Lue koko mielipidekirjoitus alta.