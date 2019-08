"Kaikki tuli ulos viime yönä" - lue kuljettajien kommentit lauantain huoltotauolta

Jyväskylän MM-ralli jatkui lauantaiaamuna virolaisen Ott Tänakin komennossa. Rallin kärjessä tapahtui, kun Kris Meeke joutui keskeyttämään ja Jari-Matti Latvala koko rengasrikon.

- Nyt on mukavasti tilaa hengittää. Ei ole niin kova hätä. Täysillä pitää silti mennä, Tänak pyöritteli.

Latvala onnistui säilyttämään kakkossijansa huoltotauolle, vaikka osa auton kyljestä jäi matkalle.

- Kaikki on korjattavissa. Auton takaosa ei ole läheskään niin paha kuin miltä se näyttää. Joissain oikealle kääntyvissä mutkissa auto vähän lipsui, mutta ei ollut mitään suurta ongelmaa. Pitää katsoa paljon enemmän sitä mitä Lappi tekee ja muistetaan pitää järki päässä, Latvala kommentoi.

Esapekka Lappi on kilpailussa kolmantena ja se olisi hänelle hyvä tulos vaikean kauden alkupuoliskon jälkeen.

- Vähän harmittaa kun voitto lipesi käsistä aamun erikoiskokeilla. Tiesin, että kun Ott pääsee hyvälle lähtöpaikalle, niin hän menee menojaan. Olen tullut ihan täyttä vauhtia. Hirveästi ei pysty enää tästä kiristämään, tai ehkä pystyykin, mutta riskitaso nousee sitten hirveästi, Lappi filosofoi.

Kovimman urotyön aamulla on tehnyt kuitenkin puolustava maailmanmestari Sebastien Ogier, joka kärsi viime yönä pahoinvoinnista. Hän on kuitenkin taistellut lauantain pätkät läpi ja on tällä hetkellä viidentenä.

- En tiedä mitä tapahtui. Kaikki tuli ulos viime yönä. Tunsin oloni pehmeäksi. Nyt voin jo vähän paremmin, Citroen-kuski kommentoi huoltotauolla.

Kilpailussa kahdeksantena oleva Teemu Suninen ei ole onnistunut löytämään Fordiinsa lisää vauhtia perjantaihin verrattuna. Hänen sijoituksensa koheni yhdellä Meeken ulosajon jälkeen.

- Kyllä se vauhti aamulla olisi jo tullut, jos se olisi tullakseen. Pito oli jo vähnä parempi. Päijälä tuntui hyvältä ja luulin, että olen korkeammalla, mutta ei se sitten niin hyvin mennytkään, Suninen harmitteli.

Kalle Rovanperä on hieman erikoisessa tilanteessa, sillä hänellä ei ole enää kovaa kilvanajoa WRC2-luokassa.

- Ei ole nyt pitoa autossa. On tosi liukasta, enkä pääse kovempaa. kaikkea on kokeiltu aika paljon, eikä oikein tiedä mistä sitä vauhtia saisi lisää. Onneksi ei tarvi ajaa sekunneista. Tämä muuttui vähän kuin testiralliksi. Pyritään tulemaan kovaa ja ilman riskejä. Koskaan ei ole Suomessa ollut minulla tämmöistä tilannetta, Rovanperä ihmetteli.