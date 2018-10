Multia antaa vanhoille asenteille huutia – kunnan johdossa naiset määrävät nyt kaapin paikan

Multialla eletään nyt naisjohtajuuden aikakautta. Kunnasta löytyy yhä useamman johtotehtävän takaa nainen. Syyskuussa Multialla aloitti työssään kunnanjohtaja Noora Pajari, 31, joka yllättyi iloisesti työyhteisönsä naisvaltaisuudesta.

– Tulin uutena tänne, ja meillähän on koko joukkue täynnä naisia. Tämä minulle näyttäytyy siltä, että meillä on hyvä draivi päällä, Pajari sanoo.

Noin 1 600 asukkaan Multialla on nainen kunnanjohtajana, perusturvajohtajana, talouspäällikönä, varhaiskasvatusjohtajana, sivistystoimenjohtajana sekä teknisenä johtajana. Myös kunnanvaltuutetuista enemmistö on naisia Multialla.

Kuntaliiton tekemän tutkimuksen mukaan naisia on vallankahvassa aiempaa enemmän kuntasektorilla. Vuoden 2017 kuntavaaleissa naisia valittiin valtuutetuiksi ennätysmäärä. 39 prosenttia maamme valtuutetuista on naisia.

Myös virkamiesten joukkoon, miehisinä pidettyihin virkoihin, on päteviä naisia on ilmestynyt. Esimerkiksi teknisen johtajan tehtävissä kunnissa ahertaa yleensä mies, joten Multian nainen teknisenä johtajana on piristävä poikkeus.

– Kun Multian rakennustarkastaja jäi eläkkeelle ja rakennusmestari vaihtoi toisiin tehtäviin, näiden miesten tilalle palkattiin yksi Tiina, Multian tekninen johtaja ja rakennusinsinööri Tiina Löytömäki naurahtaa.

Löytömäki hyppäsi tehtäväänsä reippaan rohkeasti ja avoimin mielin. Hän uskoi pystyvänsä tehtävään siinä missä muutkin hakijat, oli se muu hakija sitten mies tai nainen. Multialla toivotaan, että katse kääntyisi siihen, että tehtävässä on pätevä henkilö – ei sukupuoli.

Keskustelu naisjohtajuudesta käynnistyi Suomessa 1970-luvun lopulla. Tämän jälkeen naisia on valittu johtotehtäviin tasaiseen tahtiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen Tasa-arvotiedon keskuksen mukaan naisten osuus johtotehtävissä kuitenkin kasvaa yhä melko hitaasti.

– Kun kurkistaa oikein isoihin firmoihin, niin siellä ylimmällä johtotasolla on vielä miehiä. Ehkä tähän tulee vielä joskus muutos, Multian perusturvajohtaja Satu Kokkonen sanoo.

Johtajuus muuttuu ja muovautuu ajan hengen mukaan. 1980-luvulla Multian kunnalle töihin tullut Päivi Salonen vahvistaa tämän.

– Ismejä olen nähnyt monenlaisia, mutta nyt puhutaan paljon enemmän tunnejohtamisesta myös kuntasektorilla, Multian varhaiskasvatusjohtajana ja vt. sivistystoimenjohtajana toimiva Salonen sanoo.

– Naisilla on hyvä tunneäly ja kyky organisoida, Kokkonen toteaa.

– Mutta me naiset voisimme oppia miehiltä kylmäpäisyyttä. Järki tunteiden edellä menemistä, Pajari lisää.

Naisjohtajuus ei ole Multian johtajanaisten mielestä tabu.

– Ehkä kulttuuri on nyt kehittynyt niin, ettei naista enää nähdä esteenä. Perinteinen polku on ollut edetä asiantuntijatehtävistä johtotehtäviin. Kun me Multialla esimerkiksi palkkasimme ulkopuolelta tulevan naisen tekniseksi johtajaksi, niin onhan se hieno viesti, että edetä ylös voi muutakin kautta, ­Multian talouspäällikkö Hanna-Maija Oksanen sanoo.

Ja jos joku sanoo, että nainen ei osaa kehua toista naista, niin Multialla tämä ennakkoasenne kumotaan heti alkumetreillä.

– Kerro Satu siitä sinun hyvästä jutusta, joka meillä oli toissa perjantaina, Löytömäki kannustaa Kokkosta.

Kyse on Vie vanhus ulos -päivästä, joka sai kunnan työntekijät liikkeelle. Tempaus versoi myös varhaiskasvatuksen puolelle ja mukaan saatiin entiset perhepäivähoitajat.

– Päiväkoti kutsui eläkkeellä olevat perhepäivähoitajat ulkoilemaan meidän lasten kanssa, Salonen kertoo.

Uunituore kunnanjohtajakin kävelyllä nähtiin.

– Eräs vanhempi herra tuli sanomaan, että ihanaa, kun meillä on kunnanjohtajana nainen, Pajari muistelee lämpimästi hymyillen.

”Nais-sanan voisi jättää kokonaan pois”

Nais-sanan voisi jättää jo kokonaan pois, toteaa Annastiina Hintsa, yksi menestyksekkään ja kansainvälisen Hintsa Performance Oy:n johtajista.

Hintsan kommentti kiteyttää hyvin sen, että nyt ollaan yhä enemmän siirtymässä pois sukupuolisidonnaisesta johtajuudesta. Hintsa puhuu mielummin johtajuudesta kuin naisjohtajuudesta.

– Johtajuus on sitä, miten hyvin sinä hoidat muutoksen ja siedät epävarmuutta. Johtaja tuo selkeyttä, Hintsa sanoo painottaen saman säännön pätevän niin nais- kuin miesjohtajiin.

Annastiina Hintsa on tehnyt vuosia töitä edesmenneen isänsä, Aki Hintsan rakentaman kansainvälisen organisaation parissa. Työ on vienyt Annastiina Hintsan myös miehiseen moottoriurheilun maailmaan.

– Totta kai olen nuorena naisena törmännyt ennakkoluuloihin, mutta on ollut hienoa, kun olen työtä tekemällä saanut murtaa käsityksiä. Siloin sukupuoli onkin kääntynyt vahvuudeksi.