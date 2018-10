Raivo repesi Muuratsalossa: Asukkaat kärkkyvät käyttömaksuja retkeilijöiltä, joita kieltokyltit eivät kiinnosta – "Vanhemmatkin ihmiset haistattelevat"

– Aika paljon vanhemmatkin ihmiset haistattelevat, että minä tässä tallon jokamiehenoikeuksia. Nuorilta on kuulunut tosi kovaa tekstiä, Jouko Onkinen kertoo.

Kuvankauniissa Muuratsalossa on syksyn mittaan ollut käynnissä ulkoilijoiden ja alueen asukkaiden välinen pysäköintikaaos.

Saarta halkovien yksityisteiden osakkaat ovat hankkineet kuluneen vuoden aikana alueelle moottoriajoneuvokieltoja ulkopuolisille liikuskelijoille. Tarkoituksena on estää luontopolkuja tamppaavan kansan vilkas autoliikenne ja tukkeeksi asti tapahtuva tienvarsipysäköinti.

Keskustelu alueesta on kieltojen myötä käynyt kiivaana ­– nykyisellään luontopolulle suuntaavan täytyy jättää autonsa useamman kilometrin päähän varsinaisesta ulkoilualueesta, jos liikennesääntöjä haluaa noudattaa täsmällisesti.

Lullinvuoren yksityistien alussa vakituisesti asuva Onkinen on joutunut kiistelyn tulilinjalle ja ajoittain turhankin kärkevän retkeilyraivon vastaanottajaksi. Hänen tiekuntansa tielle, lähelle Onkisen tonttia, asetettiin kaupungin vuosi sitten lokakuussa myöntämällä luvalla puomi, joka on tosin kuulemma hillinnyt luvatonta liikennettä vain hieman.

Ainakin yksi Muuratsalon tiekunnista on tiettävästi tilanteeseen turhauduttuaan päätynyt antamaan alueelle ajetuille autoille jopa omatoimisia käyttömaksulappuja 20 euron kertalaakilla.

Julkinen avustus avaisi liikenteen

Lullinvuoren ja Penttilänvuoren yksityistien tiekunnan puheenjohtaja Kimmo Ruuskanen on omistanut mökin Muuratsalossa 1980-luvulta lähtien. Jatkuva retkeilyruuhka on hänen mukaansa ärsyttänyt saarella asuvia jo vuosikausia.

­– Se liikenne tänne on aivan uskomatonta. Ainoastaan osakkaat maksavat tien ylläpitokulut, eikä meillä ole mitään mahdollisuuksia laskuttaa siitä ulkopuolisia. Mutta eivät nämä liikennemerkit näköjään ainakaan ketään kiinnosta, ihmiset pysäköivät miten haluavat. Se on ikävä tilanne meille kaikille, Ruuskanen kertoo.

– Ymmärrän retkeilijöiden kannan oikein hyvin. Tämä on kiinnostava alue ja täällä on paljon hienoja kohteita, mutta me joudumme tässä sijaiskärsijän asemaan, maksumieheksi.

Ruuskasen tiekunnasta vain kaksi taloutta asuu tien varrella vakituisesti, loput ovat mökin- ja maanomistajia. Tieosuuden voi silti liikenteellisen merkityksensä näkökulmasta perustella myös valtionavustuskelpoiseksi. Ruuskasen mukaan tiekunnalle julkinen tuki ei tosin kelpaa, koska se tarkoittaisi samalla liikenteen täyttä avautumista ulkopuolisille.

– Tiekunta ei ole halunnut lähteä siihen. Se on todella ikävää, kun tiettyyn aikaan vuodesta kaikki oman tien kääntöpaikat ovat aivan tukossa. He, keiltä siellä maita ja mökkejä löytyy, ovat sitten pulassa niiden autojen kanssa.

Ruuskasen mielestä keskeistä tilanteessa on se, että kaupungin tulisi kantaa vastuuta yleisen virkistysalueen pysäköinnistä.

– Tälle alueelle ei ole parkkipaikkoja kaupungin toimesta osoitettu, vaikka retkeilyn määrä on todella suuri. Ihmiset eivät tiedä miten toimia. Olemme tiekuntana tehneet kaupungille ehdotuksen pysäköintialueen järjestämisestä tänne viimeksi viime viikolla, Ruuskanen sanoi Keskisuomalaiselle alkuviikosta.

Pysäköintialue olisi tiekunnan kontolla

Jyväskylän kaupungin katupäällikkö Tuula Smolander kertoo käyneensä asiasta tuoreeltaan keskustelua Ruuskasen tienhoitokunnan kanssa torstaina 4. lokakuuta.

– Lähtökohta on tällä hetkellä se, että kaupunki antaa mahdollisuuden tienhoitokunnalle rakentaa halutessaan pysäköintialue kaupungin metsäpalstalle. Tällä aikataululla siinä ei ole mitään sen kummempaa, Smolander sanoo.

Muodollisuuden jälkeen tilanne on siis tienhoitokunnan eli Lullinvuoren yksityistien tiekunnan kontolla. Tämä johtuu Smolanderin mukaan siitä, ettei Muuratsalon alueella ole mitään varsinaista kaupungin järjestämää palvelua normaalin virkistyskäytön lisäksi.

– Lisäksi ollaan vielä Muuramen kunnan alueella pääasiassa. Silloin tilanne on tämä.

Kaupungin osoittama alue mahdolliselle parkkipaikalle sijaitsee Lullinvuorentiellä Jyväskylän ja Muuramen kuntien rajalla. Kimmo Ruuskasen mukaan molemmat tiekunnan vakituisesti asutetut taloudet sijaitsevat yksityistien alkupäässä ennen mahdollista parkkipaikkapalstaa.

– Näitä asukkaita ollaan häiritty ulkopuolisten taholta, sekä syyllistetty autoilun estämisestä ja tien puomittamisesta.

Ruuskanen ei vielä torstaina pystynyt tarkemmin kommentoimaan Keskisuomalaiselle tiekunnan mahdollisia aikeita potentiaaliseen pysäköintialueeseen liittyen.

– Sitä tullaan selvittelemään. Kustannukset siinä ainakin mietityttävät, jos kaupunki ei niihin osallistu.