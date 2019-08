Äänekoskelainen Carmen, 21, huomasi olevansa raskaana vasta, kun synnytys alkoi – vauva syntyi kotona aamuyöstä

Carmen Savolainen, 21, istuu avomies Kalle Monthan, 22, vieressään olohuoneensa sohvalla Äänekoskella. Lattialla makoilee perheen Nala-koira ja sylissä nukkuu tuhiseva kaksiviikkoinen poikavauva, jota vanhemmat katsovat hymyillen.

– Se on isin poika, sanoo Monthan ylpeästi.

Vielä kaksi viikkoa sitten pariskunta ei tiennyt, että Savolainen oli viimeisillään raskaana ja heidän perheeseensä oli tulossa toinen lapsi. Savolainen heräsi aamuyöllä kipuihin ja suunnitteli menevänsä aamulla lääkäriin.

– Puhuin äidin kanssa puhelimessa ja mietittiin, onko mulla sappikiviä tai mitä, kun kivut olivat niin voimakkaat.

Monthan heräili myös ja päätti lähteä käymään huoltoasemalla kahvilla.

– Olin nukahtanut sillä aikaa ja kun heräsin tunsin, että pää oli ulkona. Lapsivesiä ei ollut tullut. Tajusin, että pitää vain ruveta ponnistamaan ulos, Savolainen kertoo.

Ensin hän luuli synnytystä keskenmenoksi. Kun vauva rääkäisi, tajusi Savolainen, mitä oli tapahtunut ja soitti hätäkeskukseen.

– En ajatellut ollenkaan, että sieltä tulee tommoinen jötikkä, joka on elossa. Sitä en osannut kuvitella edes.

Muistikuvat synnytyksestä ovat hämäriä. Kipu ei tuntunut yhtä voimakkaalta kuin ensimmäistä lasta synnyttäessä.

Savolainen uskoo, että ei olisi pärjännyt tilanteessa, jos hänellä ei olisi ollut jo aiempaa kokemusta synnytyksestä esikoisen kohdalla.

Synnytys kesti noin parikymmentä minuuttia. Monthan sai viestin Savolaiselta ja ajoi kotiin. Päällä oli häkeltynyt ja paniikkimainen olotila.

– Soitin vanhemmilleni ja kerroin, että teistä tuli isovanhempia, että meille syntyi vauva kotiin.

Vauva oli täysiaikainen, 3896 g painava ja 51 cm pitkä. Sairaalassa ei menty tapauksesta hämilleen vaan kerrottiin, että yllätysraskauksia ja myös kotiin syntyneitä lapsia on joka vuosi.

– Äidin vaistot heräsivät saman tien. Olen luonteeltani niin äidillinen, että ei mielessä muuta käynytkään kuin se, että hän on meidän. Vaikka se oli järkytys, eikä meillä ollut vielä vuosiinkaan suunnitteilla mitään vauvaa, Savolainen kertoo.

– Sitten tämmöinen onnellinen sattuma sattui. Pääasiahan tässä kaikessa on, että äiti ja vauva voivat hyvin, jatkaa Monthan.

Ainoa oire, joka raskausaikana ihmetytti olivat todella turvonneet jalat.

– Ajattelin, että se johtuu siitä, että olen ylipainoinen ja on kuuma kesä, Savolainen sanoo.

Nyt perheen alkushokki on alkanut jo lievittymään. Vanhempi lapsi, pikkuveljestä iloinen neljävuotias tyttö on haastattelun aikaan päiväkodissa ja normaali arki pyörii, kuten ennenkin ­– nyt vain mukana on myös vauva.

Uusi tulokas on osoittautunut rauhalliseksi vauvaksi. Savolainen sanoo, että ainoita asioita, joka on jäänyt harmittamaan on, että raskausaikana ei ollut ultrakäyntejä.

– Ensimmäistä lasta odottaessa tykkäsin siitä raskausajasta niin paljon. Se jäi pois ja se on iso osa kuitenkin se raskausaika kanssa. Mutta ajattelen siitä, että pääasia, että on terve lapsi.

Pariskunnalla on todella hyvä tukiverkosto, joka on ollut innoissaan uudesta lapsesta. Lähellä asuvat Monthanin vanhemmat ja sisko auttoivat muun muassa hankkimaan vauvalle vaipat ja muut tarvikkeet, kun tuore isä ravasi sairaalan ja kodin väliä.

Monthan kuvailee päivää elämänsä omituisemmaksi, mutta samaan aikaan onnellisimmaksi ja parhaaksi.

– Kun menin sairaalaan, kysyin Carmenilta, miltä tuntuu, kun meillä on nyt oma poika kanssa ja Carmen vastasi siihen, että ihanalta.

Yhdestä kahteen tapausta vuosittain

Keski-Suomen keskussairaalassa yllätyssynnytyksiä eli synnytyksiä, jossa nainen huomaa olevansa raskaana synnytyksessä, ei tilastoida erikseen.

Tällaisia synnytyksiä tulee äitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikan osastonylilääkäri Kirsi Väyrysen mukaan vastaan sairaalassa vuosittain yhdestä kahteen.

Kaikkiaan synnytysten määrä keskussairaalassa on vuosittain noin 2300. Suomen muissa sairaaloissa yllätyssynnytyksiä tapahtuu samassa suhteessa verrattuna synnytysmääriin.

Väyrysellä itsellään vastaan on tullut uran aikana hoidettavaksi kaksi yllätyssynnytystä, mutta tapauksia on tullut toki esiin myös kollegoilla.

Yllättäen muualla kuin sairaalassa tapahtuvia synnytyksiä tilastoidaan ja niitä tapahtuu Keski-Suomessa vuosittain muutamia.

Väyrysen mukaan nainen voi olla tietämättään raskaana monesta erilaisesta syystä. Osalla on epäsäännölliset kuukautiset, joten vuodon puuttuminen ei tunnu poikkeavalta.

– Ylipainoisilla on mahdollista, ettei paino niin kovin paljoa nouse raskausaikana, joten sekään ei anna epäilyä raskaudesta.

Myös pitkillä ihmisillä maha voi jäädä piiloon. Lisäksi syynä voi olla vahvakin psyykkinen komponentti eli tiedostamaton kielto tilanteesta.

Alkuraskauden pahoinvointioireita tai kohdun kasvamiseen liittyviä kipuja ei tule kaikille raskaana oleville. Vaikka kaikki sikiöt liikkuvat aina kohdussa, voi olla mahdollista, että liikkeet sekoitetaan suolen liikkeisiin.

Koska ultraääntä ei ole tehty raskauden aikana, ei raskausviikkojen määrää tiedetä tarkasti.

Usein vastasyntyneet ovat Väyrysen kohtaamissa tapauksissa vastanneet täysiaikaisia eli 38–42 viikon ikäisiä. Vaikka raskausajan pituutta ei tiedetä, voidaan tämä päätellä vauvan voinnista.

Monet synnyttäjistä ovat olleet alun yllätyksen jälkeen iloisia.

– Toiset päättävät antaa lapsen adoptioon, mutta näitä tapauksia on ollut kohdallani harvempia.

Yllätyssynnytyksen jälkeen tarjotaan mahdollisuutta keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Yleensä myös sosiaalityöntekijäkin tapaa naisen osastolla ja auttaa muun muassa tukiasioissa, koska raskausaikana ei ole ollut neuvolakäyntejä.