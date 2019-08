Äänekoskella koulutetaan pian insinöörejä – koulutukset vastaavat yritysten työvoiman tarpeeseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) järjestää insinöörikoulutuksia ensimmäistä kertaa Äänekoskella ensi vuoden alusta. Tarjolla on kaksi koulutusta: sähkö- ja automaatiotekniikka sekä logistiikka.

– Koulutukset on valittu Äänekosken työvoiman tarpeen mukaan. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä alueen yritysten kanssa jo opiskelun aikana ja työllistyä Äänekoskelle, kertoo vs. elinvoimajohtaja Markku Rautiainen kaupungin tiedotteessa.

Uusien koulutusohjelmien kanssa yhteistyötä tekevät Valtra, Metsä Group, Kurikka Timber ja CP Kelco, joilla on kaikilla yhtäläinen tarve alojen insinööreille tulevaisuudessa.

Ensimmäinen vuosi opinnoista suoritetaan JAMK:n avoimessa ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.

Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen vuoden aikana opiskelija maksaa opinnoistaan 10 euroa opintopisteeltä. Äänekoskelaisille opiskelijoille 10 ensimmäistä opintopistettä ovat ilmaisia. Ilmoittautuminen opintoihin aukeaa syyskuun alussa.