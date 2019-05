Äänekoskella on Suomen mittakaavassa uraa uurtava asuinalue – yrittäjä rakensi kadut kaupungin ylläpidettäviksi

Puu tuoksuu. Olohuoneen ja keittiön avoimessa tilassa näkyy varaava takka ja tilasta käy kulku kolmeen makuuhuoneeseen.

Äänekosken Hirvimäen uudella asuntoalueella Hirvaskankaalla on valmiina viisi samankaltaista omakotitaloa, jotka matkaavat aikanaan uusille omistajille avaimet käteen -periaatteella. Talojen rakennuttajan edustaja Inkeri Sorsa puhuu laajasta kohderyhmästä: isovanhemmista lapsiperheisiin.

– Talojen kokonaispinta-ala on 121 neliötä. Jokainen talo on väritykseltään yksilöllinen, mutta ne muodostavat myös kokonaisuuden katua kulkevalle, hän kuvailee.

Hirvimäen Asuntoalue on yrittäjänä ja kiinteistösijoittajana tunnetun Timo Hokkasen uraa uurtava asuinaluesijoitus Suomessa. Äänekosken kaupunki myi sopimuksella yli 10 hehtaarin määräalan Hirvimäeltä ja osallistui rahallisesti katujen rakentamiseen. Ostajana oli Hokkasen omistama Crystone, ja yhtiö luovuttaa valaistusta myöten valmiiit kadut korvauksetta kaupungille, joka vastaa niiden kunnossapidosta.

Kauppa mahdollisti alueen nopeamman kehittämisen. Hokkasen yhtiö myy tontit hiekkakankaiselta havumetsäalueelta. Kaikkiaan tontteja on 68.

– Ne vaihtelevat 1 000–2 500 neliöön. Kuusi tonttia on jo myyty. Kaupungin investointituella liittymähinnat saatiin kohtuullisiksi ostajille. Kaupungin virkaihmiset ovat toimineet todella hienosti. 32 tontilla on jo sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät vedettynä, ja laajakaista tontin rajalla odottamassa. Niille pääsee heti rakentamaan. Lisäksi alueella on yli 5 000 neliötä tilaa muulle rakentamiselle. Se mahdollistaa rivitalon tai vaikkapa päiväkodin, sanoo Hokkanen.

Valmiit talot omistaa Hokkasen Betonituote, jota johtaa Inkeri Sorsan puoliso ja Timo Hokkasen veli Pekka Hokkanen.

– Pekka rakennutti ne, ja tarvittaessa rakennuttaa myös lisää. Talojen tonteilla on rakennusoikeutta vielä esimerkiksi lämpimille autotalleille, Timo Hokkanen kertoo.

Hirvaskankaan liittymästä Uuraisten suuntaan ajaessa havaitsee, että alue vetää asukkaita. Lähelle on noussut ja nousemassa kookkaita omakotitaloja. Lisäksi Hirvaskankaalle on vireillä kymmeniä työpaikkoja käsittävä raskaanliikenteen keskittymä. Sitäkin hanketta Timo Hokkanen sysäsi liikkeelle.

Hokkasten pitkäaikainen karstulalainen yrittäjäkumppani Tommi Salo ja hänen yrityksensä Heavy Trans varasi hankkeeseen tontin viime kesänä. Salon mukaan keskus toteutunee vaiheittain. Sen suunnitelmat ovat hyvässä vauhdissa, ja osa yhteistyökumppaneista on jo valittu.

– Perustamamme Heavy Center Hirvaskangas harjoittaa alueella huolto- ja korjaustoimintaa. Ensivaiheeseen tulee katsastuskonttori, huoltoa, hydrauliikkaa, rengasmyyntiä, pesula ja hinauspalvelu. Vaiheen valmistuessa keskittymä tarjoaa 10–15 työpaikkaa. Päätimme jo rakentamisesta sekä sijoittumisesta Hirvaskankaalle, ja mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, aloittamme rakentamisen alkavalla kesäkaudella.