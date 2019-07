Äänekosken Ferrari-kaahailijoille kirjattiin 30–40 päiväsakon sakkovaatimusta – ulkomaalaiset kuskit voivat kuitenkin selvitä rikkeistään helpolla: "Se on ajattelukysymys"

Äänekoskella pysäytetyille Ferrari-kaahailijoille kirjattiin 30–40 päiväsakon sakkovaatimusta, kertoo rikosylikomisario Olavi Saunamäki Sisä-Suomen poliisista.

Keskisuomalainen uutisoi perjantaina vaarallisesti ajaneista ja muuta liikennettä ohitelleista Ferrareista. Poliisi pysäytti lopulta parikymmentä Ferraria Valtatielle 13 kääntyvässä niin sanotussa Honkolan risteyksessä sunnuntaina.

Sakot saaneille yhdeksälle kuljettajalle mitattiin 80:n nopeusrajoitusalueella 137–147 km/t:n nopeuksia. Ferrarit olivat sunnuntaina matkalla Rovaniemeltä Etelä-Suomeen.

– Nopeudet olivat eri suuruisia ja kuljettajat saivat sen mukaan erisuuruisia sakkoja, Saunamäki sanoo.

Saunamäen tiedossa ei ollut, mistä kaikkialta tai kuinka paljon ilmoituksia Ferrareista oli annettu viikonlopun aikana, eikä hän sen vuoksi ottanut kantaa, miksi tilanteeseen puututtiin vasta sunnuntaina Äänekoskella.

– Siellä oli poliisi mittaamassa heille nopeuksia ja tässä on tulos.

Saunamäki muistuttaa, että kyseessä on vasta sakkovaatimus, eikä asia ole vielä lainvoimainen.

– Sakkovaatimus on siirtynyt syyttäjälle, ja he vahvistavat tai ovat vahvistamatta sakot. Prosessi on mennyt sillä tavalla eteenpäin. Asia on poliisin osalta tältä erää ohi.

Poliisi ei kerro tarkemmin kuljettajien kansalaisuuksia, mutta kyseessä olevat kuljettajat ovat kuitenkin ulkomaalaisia. Heille määrättiin myös ajokieltoja, joiden pituuksia ei ole vielä ratkaistu.

Saunamäen mukaan Ferrari-kuskit saivat kuitenkin jatkaa matkaansa Helsinkiin, minkä jälkeen he ovat todennäköisesti poistuneet maasta. Suomen ulkopuolella ajokiellot eivät heitä enää koske.

Myöskään sakkojen perintä ei ole yhtä yksinkertaista, jos rikkeen tehnyt kuljettaja on ulkomaalainen henkilö.

– Kyllä se vähintäänkin vaikeutuu. Mutta esimerkiksi Pohjoismailla on sopimuksia, että ne peritään, jos on muusta Pohjoismaasta, Saunamäki toteaa.

– Euroopan ulkopuolelta niitä ei varmuudella saada.

Tilanne saattaa vaikuttaa sikäli ristiriitaiselta, että ulkomaalaiset rikkeen tekijät eivät välttämättä joudu vastuuseen teoistaan. Saunamäki kuitenkin sanoo asian riippuvan näkökulmasta ja muistuttaa, että Suomen laki pätee vain Suomessa.

– Se on vähän ajattelukysymys. Heille määrätään [rangaistuksia] samanlaisilla periaatteilla kuin suomalaisille kuljettajille. Seuraamukset ovat pilkulleen samat, ei vähempää eikä enempää.

– Jos he palaavat Suomeen, on etsintäkuulutus siitä, että on maksamaton sakko ja niin pois päin.

– Tällaisia sitten on, kuten taisi joku kuski julkisuudessa sanoakin, ettei hän ikinä tule Suomeen. Se on sitten hänen valintansa.