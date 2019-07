Äänekosken galleria Villa Liinassa on kaksi tarinaa vahvasti tuntevista naisista – taiteilija Auli Kontkasen tie naiseuteen ja galleristi Ansaliina Krogeruksen unelman toteutuminen

Naiset olivat 40 vuotta sitten naapureita Vantaan Pähkinärinteessä, ja siellä lasten neuvolaretkillä syntyi läpi elämän kestänyt ja yhä jatkuva ystävyys. Auli Kontkanen lähti miehensä perässä Australiaan, Ansaliina Krogerus jäi Suomeen.

Kontkasesta tuli taiteilija, Krogeruksesta pianisti ja luokanopettaja – sekä Kontkasen taiteen ihailija ja keräilijä.

Kaukaisella mantereella meritoituneen Kontkasen taidetta on nyt vihdoin nähtävillä Suomessakin. Krogerus avasi kotigalleriassaan Villa Liinassa Äänekoskella Auli Kontkas-kokoelmansa näyttelyn.

Jos haluat lisätä yhden mielenkiintoisen taidekokemuksen kesäiselle taideretkellesi, niin suosittelen ehdottomasti käymistä Villa Liinassa.

Pohjois-Karjalassa Outokummussa syntynyt Auli Naumanen olisi halunnut pyrkiä Ateneumiin, mutta isä kielsi. Sen sijaan hän päätyi naimisiin Eero Kontkasen kanssa. Pariskunnalle syntyi neljä lasta ja tie vei Australiaan.

Kun nuorin tytär aikuistui ja Auli Kontkanen täytti 50 vuotta, hän otti eron miehestään ja alkoi taiteilijaksi. Ensin syntyi linografiikkaa, myöhemmin myös keramiikkaa. Syntyi muun muassa teospari Sinä täytit minut ja Sinä joit minut kuiviin – se kertoo Kontkasen kokemukset pitkästä ihmissuhteestaan.

– Koko hänen taiteensa on ollut tavallaan kasvamista naiseudessaan. Hänellä toistuu kuvissaan aikuinen nainen, Australian kasvillisuus ja niissä usein näkyvät genitaalien muodot, kertoo Ansaliina Krogerus.

– Hän kertoi, että teoksensa olivat elämän ajan kulkeneet hänen päässään ja hän vain purki ne tauluiksi, kun hän vapautui.

Uransa alkuvaiheissa Kontkasen töitä oli esillä 1990-luvun alkupuolella Viitasaaren Artportissa ja vuonna 2014 keramiikkatöitä Helsingin Kaapelitehtaalla. Muutoin Australiassa useita yksityisnäyttelyitä pitänyt ja yhteisnäyttelyihin osallistunut, nykyisin Sydneyssä asuva 75-vuotias Kontkanen ei ole Suomessa taidettaan esitellyt.

– Hän on aina vähätellyt itseään. Nytkin hän sanoi, että hän saattaa tulla tai sitten ei tule katsomaan näyttelyään täällä, Krogerus nauraa.

Esillä on kaksi erityisen vaikuttavaa, muista kuin Kontkasen omasta naiseudesta kertovaa työtä. Crusified (Ristiinnaulittu) on maalaus aidsiin kuolemaisillaan olevasta pojasta. Freedom to feel (Vapaus tuntea) on kuvaus erittäin vaikeasti vammautuneena syntyneestä Kontkasen tuttavapariskunnan Ellen-tytöstä.

– Häntä Auli hoivasi aina teini-ikään asti. Tytölle annettiin vain kolme viikkoa elinaikaa, mutta nyt hän on jo 30-vuotias maisteri, yhä toki vaikeasti vammainen, Krogerus kertoo.

Villa Liina on tarina toisenlaisen haaveen täyttymisestä. Ansaliina Krogerus rakensi nykyaikaisen huvilan ja gallerian sen yhteyteen lapsuutensa maisemiin Äänekoskelle Kuhnamon rantamille, kun perheen kesäpaikka Konginkankaalla oli täyttynyt lasten perheiden mökeistä.

– Päätin toteuttaa yhdessä mieheni Hannun kanssa elämänmittaisen unelmani omasta galleriasta. Teimme kaiken hulluudestamme, mutta ennen muuta rakkaudesta taiteeseen. Olemme kaikenlaisen taiteen kuluttajia ja keräilijöitä, Ansaliina Krogerus kertoo.

Villa Liinan ensimmäinen kesänäyttely oli viime vuonna, jolloin esillä oli Kuutti Lavosen töitä. Lavonen on Kontkasen lisäksi ainoa taiteilija, joita Krogerukset järjestelmällisesti keräävät.

Ansaliina maalaa itsekin, hänen äitinsä oli myös maalari ja Liisa-tytärkin taiteilee.

– Ensi kesän näyttelyn teema onkin äidit ja tyttäret, Krogerus nauraa iloisesti.

Auli Kontkasen näyttely Freedom to feel, keramiikkaa ja grafiikkaa kotigalleria Villa Liinassa 11.8. asti. Osoite Kierälahdentie 28F, Kierälahdenranta 35 1.8.2019 lähtien.