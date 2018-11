Äänekosken jätti-investointi jäteveteen pienentää päästöjä

Äänekosken jätevedet aiheuttavat aikaisempaa vähemmän kuormitusta ympäristöön. 10 miljoonaa euroa maksanut Teräväniemen jätevedenpuhdistamon investointi on vastaus kiristyneisiin ympäristölupaehtoihin. Sen myötä Kuhnamon kuormitus kevenee. Vuosien 2016 ja 2017 taitteessa alkanut rakentaminen ja saneeraus on myös Äänekosken Energian historiassa suurin investointi. Laitos pudistaa Valion tehtaan sekä kaupungin jätevedet.

Toimitusjohtaja Maarit Herrasen mukaan jo päätetty viiden prosentin vesimaksun korotus ei liity uusittuun laitokseen.

– Korotuksen aiheuttavat nykyisen verkoston investoinnit sekä uudet asuinalueet. Tässä kustannusrasitus jakaantuu pitkälle ajalle. Itse asiassa tämä investointi on kuluja leikkaava. Laitoksen käyttöönotossa vanha vedenpuhdistamo on muokattu osaksi uutta. Muutoksessa käyttö- ja ylläpitokustannuksia jää pois. Prosessi on automatisoitu ja lisäksi uudessa biologisessa prosessissa syntyvät lietteet voi hyötykäyttää sellaisenaan biokaasun raaka-aineena. Se virtaviivaistaa prosessia ja alentaa myös laitoksen käyttökuluja. Aiemmin liete piti kuljettaa jatkokäsittelyyn, sanoo Herranen.

Teräväniemi toimii aktiivilietemenetelmällä. Puhdistamisessa käytetään mikrobeja. Laitos on rahoitettu pitkäaikaisella lainoituspaketilla. Teräväniemen laitos on miehittämätön ja se toimii etäkäytöllä. Isolla investoinnilla ei ollut työpaikkavaikutuksia. Automaation lisääminen vähentää ihmistyön tarvetta, mutta tähän reagointi yhtiössä hoitui normaalilla eläköitymisellä.

Ympärivuotisesti toimivaa typenpoistoprosessia varten on rakennettu uudet suuremmat ilmastusaltaat. Lisäksi Teräväniemeen on rakennettu jälkikäsittelylaitos sekä uusi jälkiselkeytyslinja kahden olemassa olleen lisäksi. Tuotantoinsinööri Atte Myllylän mukaan jälkikäsittely varmistaa puhdistustulosta fosforin ja kiintoaineiden osalta.

– Jälkikäsittelyssä vesi menee vielä tiheän sihdin läpi. Se tavallaan vastaa kahvinkeittimen kestosuodatinpussia. Jos biologisen puhdistuksen jälkeen jää fosfori- ja kiintoainejäämiä, ne saadaan viimeistään siinä vaiheessa puhdistettua, kertoo Myllylä.

Suolahden vanha vedenpuhdistamo jää pois puhdistamona, mutta se jatkaa silti hyötykäytössä. Sen altaat toimivat nyt tasausaltaina, ja niistä vesi pumpataan Teräväniemen biologiseen puhdistusprosessiin. Myllylä pitää merkittävänä parannuksena myös lieteautorallin päättymistä Sammakkokankaalle.

– Puhdistusprosessissa syntyvä liete saadaan hyötykäyttöön pumppaamalla se puhdistamon vieressä sijaitsevalle biokaasulaitokselle, sanoo Myllylä.