Äänekosken kaupunki näyttää plussaa ja konserni miinusta

Äänekosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 on 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta kaupunkikonsernin tulos jäi 1,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupunginjohtaja Matti Tuononen ja talousjohtaja Tapani Hämäläinen ovat sinänsä tyytyväisiä tilinpäätökseen, mutta näkevät luvuissa myös huolestuttavia piirteitä.

– Suomen talouskehityksessä vuosi 2017 jäänee lähivuosien huippuvuodeksi. Näissä oloissa tulos on hyvä. Huolta on edelleen asukasmäärän laskusta ja työttömyyden tasossa. Lisäksi meillä on ollut todella pitkä korkeiden investointien vauhti, jota pitää saada tuottojen kanssa parempaan tasapainoon, sanoo Hämäläinen.

– Konsernitasolla huolta aiheut­tavat erityisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen ammattiopisto eli Poke. Niissä Äänekoski ei voi käyttää pelkästään omaa päätäntävaltaa. Soten kaatuminen on paha takaisku. Sen myötä 650 miljoonan euron uudesta sairaalasta meille lankeaa maksuosuutta 9,5 prosenttia eli lähes 62 miljoonaa euroa, sanoo Tuononen.

Äänekoski investoi 11,7 miljoonalla eurolla. Suurimmat hankkeet olivat uuden Nelostien kohentamiseen liittyvät kokonaisuudet, paloaseman rakentaminen, liikuntatalon remontti ja keskuskeittiön rakentaminen.

Hämäläinen ja Tuononen jakavat huolen elinkeinorakenteesta kaupungissa. Se on liikaa kahden ison, eli Valtran ja Metsä Groupin tuotantolaitosten varassa. Työpaikat ovat säilyneet, mutta uusia työpaikkoja syntyy kitsaasti.

– Olisi hyvin tuhoisaa, jos maailmalla sellun hinta laskisi tai traktorikauppa tyrehtyisi. Toisaalta biotuotetehtaan ympärille voi toteutua Aqvacomp-toimintaa eli sellukuidun käyttöä muovimateriaalien lujittajana. Siellä on jo tekstiilikuitukokeilu, kaasuviritelmää ja tärpättituotantoa. Biotuotetehdas on saanut nimitykselleen jo katetta, ja se voi poikia merkittävästi työpaikkoja. Vapaa-aikaan kaupunki on myös investoinut paljon. Tämän sekä ensi vuoden teemana ovat hyvät vanhuspalvelut. Tiukka talouskuri ja huolellinen seuranta ovat meillä jo perinne, pohtii Tuononen.

Kaupunki pystyi keventämään lainasalkkuaan noin 4 miljoonalla eurolla. Salkussa on velkaa 64,6 miljoonaa euroa.

– Meillä leasingrahoituksella on toteutettu lähes 50 miljoonan euron kouluinvestoinnit ja ylimääräisillä poistoilla olemme varautuneet tulevaisuuteen. Edullinen korkotaso on merkittävästi helpottanut taloudenpitoa. Kotakennään alue täytyy nyt saada todelliseen lentoon samalla, kun keskustaa kehitetään monitoimiaukion pohjalta. Kokonaistilanne meillä on hyvin hallinnassa, sanoo Hämäläinen.