Äänekosken päättäjillä käsissään kunnallinen hevosmaneesihanke – hintalappu miljoona euroa

Äänekosken kaupunginhallitus ottaa tänään maanantaina kantaa suunnitelmaan Konginkankaalle rakennettavasta hevosurheilukeskuksesta sekä sen yhteyteen tulevasta maneesista. Hanke on jakanut mielipiteitä ja sen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet suunnitteluaikana.

Noin miljoonan euron kunnallinen kohde rakennettaisiin Nelostien varteen Konginkankaan Liimattalaan raviradan kupeeseen.

Paisunutta hanketta on kätilöinyt Ääneseudun Kehitys Oy:stä projektikoordinaattori Outi Raatikainen.

– Tämä on toteutuessaan ensimmäinen yleishyödyllinen hevosmaneesi Keski-Suomessa. Talleilla ja ratsastuskouluilla on yksityisiä maneeseja, mutta Konginkankaan hevospitäjään nouseva 30x100-metrinen maneesi palvelisi koko pohjoista Keski-Suomea. Tila riittäisi myös kansallisten kilpailujen järjestämiseen. Meneillään oleva lausuntokierros on vahvistanut, että ympärivuotiseen käyttöön tulevalle maneesille on iso tarve yksityisen Polleparkin lopetettua toimintansa Laukaassa, sanoo Raatikainen.

Toteutuessaan maneesiin liittyvät sosiaali-, wc- ja kahviotilat palvelisivat myös viereistä Ala-Keiteleen Hevosystäväinseuran ravirataa. Maneesiin liittyy myös 7,5 hehtaarin maakauppa. Kaupunki voi ostaa maa-alan 75 000 eurolla.

Suomenhevosia perinnetietoisesti pitävä Tiina Kokkonen sukii monitoimioria. Velhonen on ratsu, ravuri sekä työhevonen, ja työsarkaa kertyy myös siitosorina. Kokkosen mukaan juuri yleishyödyllisyydellä maneesi saisi käyttäjiä.

– Hevosurheilussa rahaa tehdään pääasiassa ravihevosilla. Tämä on paljolti elämäntapa. Kaikki hevostoimintaa tukeva toteutuessaan on plussaa. Jos maneesi toteutuu, toivon sen yhdistävän eri lajien harrastajia. Jos käyttäjämaksut voidaan painaa edullisiksi, ilman muuta käyttäisin lähistöllä aukeavaa maneesia. Toteutuessaan maneesi helpottaisi useille aikojen saamista valmennukseen ja kilpailutoimintaan, sekä helpottaisi kulkemista, sanoo Kokkonen.

Äänekosken kaupunki rakentaisi maneesin ja vuokraisi sen yhdistykselle, joka pyörittäisi toimintaa 0-tuloksella. Käyttäjät vuokraisivat tilasta aikaa. Lämpötilaltaan plussan puolella talvella pidettävä tila sopisi myös koiraharrastajille. Useampi käyttäjäryhmä toisi tasaisuutta ympärivuotiseen käyttöön.

Päätösasiaa valmistellut vs. elinvoimajohtaja Sakari Aho-Pynttäri pahoittelee, että asia tulee keskeneräisenä kaupunginhallitukseen.

– Maneesin rakentaminen edellyttää vielä vireillä olevaa suunnittelutarveratkaisua. Se tuodaan seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Naapurien kuuleminen ottaa aikansa. Kaupunginhallitus voi tehdä ehdollisen päätöksen, jos poliittista tahtoa löytyy, muotoilee Aho-Pynttäri.

– Suunnittelutarveratkaisu viivästyi, koska huolellinen pohjavesiselvitys vei aikaa ja piirustusten tilaaminen venähti myöhään. Jos hankkeelle tulee vihreää valoa maanantaina, voimme aloittaa rahoitukseen liittyvät toimet. Yleishyödyllisenä hankkeena EU-rahaa voi saada noin 700 000 euroa ja Äänekosken osuus olisi 300 000 euroa, kertoo Raatikainen.