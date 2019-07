Äänekosken puistopiknikillä kuullaan musiikkia jazzista rappiin – Tuuletar ja Grind 3 esiintyvät

Äänekosken Rantapuistossa järjestetään loppuviikosta kolmipäiväinen piknik, jonne on vapaa pääsy. Tapahtumassa on musiikkia jazzista rappiin. Torstain pääesiintyjä on Tuuletar-yhtye, jonka musiikki yhdistelee monipuolisesti kansanmusiikkia ja nykymusiikkia. Yhtye on noteerattu kansainvälisesti ja se on kiertänyt mm Japanissa ja Kanadassa.

Waaw Africa johdattaa puolestaan afrikkalaisiin tunnelmiin. Lapset laittaa liikkumaan tapahtuman aloittava Mimi ja Kuku.

Antti Lähdesmäen, Jyväskylänkin jazz-piireistä tutun muusikon, Grind 3 -kokoonpano vie jazz-meininkiin ja innostaa kuulijoiksi myös nuoria! Rap-osastosta vastaa perjantaina IBE, jota ennen ohjelmaa ja tekemistä järjestää kaupungin nuorisopalveluiden kesäkaara.

Lauantaina tanssijalkaan vipajamista pistää Jaakko Laitinen ja Väärä raha, jonka musiikissa kaikuvat monenlaiset vaikutteet Uralilta Balkanille ja Turkkiin saakka. Esiintymässä ovat myös Ville-Veikko Liekkinen sekä flamencokitarataituri Joonas Widenius.

Rantapuiston ohjelma virittää Äänekoskea Keitelejazzien tunnelmaan, jossa ohjelma alkaa klo 18 kaikkina päivinä.